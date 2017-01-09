Вопрос этапа. Что вы думаете о словах Коукаловой против России

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Дмитрий Губерниев, комментатор «Матч ТВ»
— Мы любим Габриэлу Коукалову как спортсменку. У меня есть ощущения, что все эти слова говорила не она, а в её симпатичную головку вложили всё это люди из чешской федерации, у которых почему-то давно свербит в отношении России. Они никак не могли успокоиться, когда Нове-Место проиграло Тюмени чемпионат мира 2021 года. Я говорю конкретно про президента федерации Иржи Гамзу, который, как мне кажется, ведёт некоторую работу со своими спортсменами.
Александр Тихонов, четырёхкратный олимпийский чемпион
— Спортсмен должен заниматься своим делом, а разбираться с допингом есть кому и без неё. Если Габриэла считает, что хорошо разбирается в этом вопросе, то пусть занимается не биатлоном, а политикой и допингом. Она серьёзная спортсменка, но такие заявления наверняка отразятся на её результатах. Когда спортсмен думает о чём-то другом, это обязательно сказывается.
Уве Мюссиганг, бывший главный тренер сборной Германии
— На мой взгляд, сейчас не стоит делать резкие заявления и кого-то обвинять. Я лично не знаю, что происходило в российском биатлоне всё это время. Поэтому мы должны набраться терпения и подождать, пока IBU закончит своё расследование. И только после этого мы сможем сказать, права Габриэла или нет.
Мартен Фуркад, двукратный олимпийский чемпион
— Я понимаю, что российским биатлонистам неприятно слышать такие слова, но многих в мире биатлона действительно возмущает масштаб допинговой проблемы. Для меня Шипулин чистый спортсмен, пока не будет доказано иное, поэтому сейчас не могу сказать про него ничего плохого.
Анна Фролина, чемпионка мира
— Каждый имеет право верить в то, во что хочет, и свободно высказывать своё мнение. Если она так считает, это её дело. Но и я имею право выбирать, к кому прислушиваться, а на кого просто не обращать внимания.
Татьяна Акимова, биатлонистка сборной России
— Это её мнение, я не хочу ничего говорить о нём. Замечу, что мы все регулярно проходим допинг-тесты. Мы находимся под постоянным контролем, в том числе на сборах и соревнованиях в Европе. Любые бездоказательные выводы неуместны.
Халвард Ханевольд, трёхкратный олимпийский чемпион
— Я не в курсе всех подробностей, содержащихся в докладе Макларена, так как не изучал его тщательно. Поэтому я жду, когда IBU сделает выводы. До официального заявления профессионалов из рабочей группы IBU считаю неуместными любые спекуляции.
Наше мнение
Александр Круглов, корреспондент «Чемпионата»
К сожалению, слова Коукаловой лишь подтвердили новомодную тенденцию в спорте, которая докатилась и до биатлонной семьи. Здесь уже давно нет презумпции невиновности и уважения к сопернику. Любое подозрение становится поводом для обвинений и возможностью доказать свою чистоту через осуждение других. Однако тот, кто громче всех кричит «Держи вора!», нередко сам оказывается нечист на руку.
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Мнение читателей
andrey.7474
Профессиональная этика должна быть прежде всего! Один хлеб едят. Пусть ей её федерация скажет с трамплина спрыгнуть… Она что будет делать?
yo-yo-yo-yo-yo-yo
Смелая чешка. Видно, что молчать не будет.
dialog-ch
Суть её слов: это же русские, как они могут быть невиновны?
superk0rvin
Безусловно, есть презумпция невиновности, и наказывать без доказательства вины неправильно. Но такая вещь, как доверие, не раздаётся всем подряд. Говорят, что доверие нужно заслужить. Каким образом мы заслужили доверие Коукаловой, прежде чем патриотично лаять на её к нам недоверие?
marisha-formula1
Резко тон из доброжелательного в холодный изменился. Ей нечего сказать, потому что все её слова — под шаблон федерации биатлона Чехии. И если она так ненавидит нашу команду, то ей предъявить нечего. Поэтому она и бесится.
wings-fury
По сути, Габи говорит дело. Виновных надо наказывать, возможно, целыми федерациями. Только есть одно огроменное НО! Она сама для себя там что-то решила, не хочет слушать ничьи доказательства, всех подозревает и считает, что права. У неё Макларен, оказывается, прав, который, кроме каких-то царапин и переписок, ничего не предоставил. Зато расследование ИБУ для неё пустой звук, на который она же хочет повлиять.