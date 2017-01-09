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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Павел Атьман
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Шитихин

Атьман: полуфинал чемпионата мира – реально. Мы стали сильнее

Чем опасна сборная Японии, кто фаворит группы, насколько готова к чемпионату мира сборная России – в интервью разыгрывающего Павла Атьмана.
9 января 2017, понедельник. 23:50. Другие
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11 января во Франции стартует чемпионат мира по гандболу среди мужчин. Сборная России начнёт турнир на следующий день матчем с Японией. А дальше – игры с командами Норвегии, Польши, Франции и Бразилии. О своих ожиданиях от турнира и степени готовности команды «Чемпионату» рассказал разыгрывающий сборной России и белорусского БГК имени Мешкова Павел Атьман.

«Хотелось бы более разноплановых соперников»


— Павел, можно сказать, что команда готова к чемпионату мира?
— Мы очень много работали над физическим состоянием. Чемпионат мира – длинный турнир, особенно для тех команд, которые проходят далеко. Поэтому важно подойти к нему в хорошей форме и набирать её по ходу матчей. Самое главное – все игроки полностью восстановились от травм, только мелкие повреждения, которые случаются постоянно и на которые мы привыкли не обращать внимания.

— Уже включён «режим ожидания»?
— Да, все в боевом состоянии, считаем дни и часы до начала турнира. Настроение у всех отличное, очень хотим порадовать своих болельщиков.

— Того времени, которое было на подготовку, достаточно, чтобы подвести всех игроков к одному знаменателю?
— Наверное, ответ на этот вопрос могут дать только игры чемпионата. Могу только одно сказать: и мы, и тренеры делали всё, чтобы подойти к главному турниру года в наилучшей форме. Хотелось бы прибавлять от игры к игре.

— Главная проблема, с которой пришлось столкнуться при подготовке?
— Хотелось бы побольше контрольных матчей и побольше разноплановых соперников. Мы сыграли три встречи на турнире в Риге и потом два контрольных матча со сборной Беларуси, с которой и в Латвии играли. Но хорошо, что у нас были эти пять игр. Старались отработать взаимодействие, восстановить игровые связи, комбинации, где-то и новое что-то пробовали. В последнем матче с белорусами некоторые комбинации играли, что называется, «с листа».

— Вы же можете сравнить состояние команды в отборочных матчах Евро со словаками и черногорцами и сейчас?
— На 100% уверен, что сейчас мы сильнее. Чем дольше находишься в расположении команды и чем больше времени на подготовку — это всегда на пользу. С каждой игрой и тренировкой добавляется что-то новое, взаимопонимание улучшается. Это видно невооружённым глазом.
Хотелось бы побольше контрольных матчей и разноплановых соперников. Но хорошо, что эти пять игр у нас были.

— Можно ли делать какие-то выводы на основе контрольных матчей?
— Нет. Перед прошлым чемпионатом Европы мы играли турнир в Польше, и тогда у нас буквально ничего не получалось, мяч валился из рук. Но спустя короткое время уже на самом чемпионате мы показали игру совсем другого уровня. Сейчас в состав добавились новые ребята, которых в отборочных матчах не было. В плане взаимопонимания тактика совершенно не поменялась, мы просто оттачиваем то, что умеем. Всё, что мы делаем в любой момент времени, должно быть чётко.

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«Готов играть там, где приношу больше пользы»


— Серьёзно ли отличается тренировочный процесс в сборной России и в вашем клубе?
— Кардинально. У каждого тренера свои представления и наработки. Но привыкаешь быстро. Я уже сказал, что чем дольше находишься в одном коллективе, тем тебе проще.

— В клубе вы полусредний, в сборной – разыгрывающий. Где вам удобнее?
— Мне удобно и комфортно на любой из этих позиций. Если попросят в национальной команде тоже сыграть полусреднего – готов в любой момент. Тем более что под руководством Дмитрия Торгованова я на этой позиции уже играл. Я вообще готов играть там, где приношу больше пользы.
Если попросят в национальной команде тоже сыграть полусреднего – готов в любой момент.

— На тренировках отрабатываете какие-то нестандартные элементы со сменой позиций игроками?
— Такое бывает, но больше внимания уделяем другим тактическим приёмам, например, игре в большинстве и меньшинстве. По новым правилам во время атаки можно менять вратаря на полевого игрока, и это открывает широкие возможности в плане тактики. По сути, когда команда в меньшинстве переходит в атаку, она может действовать в стандартном варианте. А когда равные составы, можно выпустить в атаку лишнего игрока. Над этими элементами мы очень много работаем.

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«Япония играет в непривычный европейцам гандбол»


— Команда перешла от физической подготовки к изучению соперников. Какие сборные успели посмотреть?
— Всё внимание сборной Японии. Это наш первый соперник, и от этого матча многое зависит. Тренерский штаб нашёл одну игру японцев на видео, наставники всё нам разложили, объяснили. Если найдутся записи других матчей, тоже их разберём. А остальных соперников успеем посмотреть уже на чемпионате мира.

— На что успели обратить внимание в игре сборной Японии?
— Совершенно другой стиль. У них нет высокорослых игроков, они почти не используют дальние броски, но все ребята техничные, резкие и грамотно выбирают позицию. Очень активно защищаются, далеко выходят вперёд, быстро играют в пас. Это характерно для азиатов. Хотя рука европейских тренеров всё равно чувствуется.
Как подготовимся, так и сыграем. Шансы есть абсолютно у всех, в том числе и у нас.

— Вам приходилось играть против таких команд?
— Да, только я не помню, играли мы с Японией или с Южной Кореей. Это неудобные соперники. Всю жизнь играешь против тех, кто действует в другой манере, а тут приходится приспосабливаться. Приноровиться непросто. Другой стиль и у Бразилии, матчем с которой мы завершим групповой этап.

— Можно ли назвать французов фаворитами нашей группы?
— Безусловно. И не только нашей группы, но и всего чемпионата. Это одна из сильнейших сборных мира, тем более они играют дома. Остальных я бы поставил пока на один уровень и никого не выделял.

— Президент ФГР Сергей Шишкарёв поставил перед нашей сборной сложную задачу – выйти в полуфинал. Реально её решить?
— Всё реально, и всё зависит от нас. Как подготовимся, так и сыграем. Шансы есть абсолютно у всех, в том числе и у нас. На чемпионате Европы нам не хватило одного мяча и нескольких секунд, чтобы занять более высокое место и бороться за олимпийскую путёвку. С тех пор мы стали сильнее.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Мужская сборная России - Гандбол
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