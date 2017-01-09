Атьман: полуфинал чемпионата мира – реально. Мы стали сильнее

«Хотелось бы более разноплановых соперников»

Хотелось бы побольше контрольных матчей и разноплановых соперников. Но хорошо, что эти пять игр у нас были.

«Готов играть там, где приношу больше пользы»

Если попросят в национальной команде тоже сыграть полусреднего – готов в любой момент.

«Япония играет в непривычный европейцам гандбол»

Как подготовимся, так и сыграем. Шансы есть абсолютно у всех, в том числе и у нас.

11 января во Франции стартует чемпионат мира по гандболу среди мужчин. Сборная России начнёт турнир на следующий день матчем с Японией. А дальше – игры с командами Норвегии, Польши, Франции и Бразилии. О своих ожиданиях от турнира и степени готовности команды «Чемпионату» рассказал разыгрывающий сборной России и белорусского БГК имени Мешкова— Мы очень много работали над физическим состоянием. Чемпионат мира – длинный турнир, особенно для тех команд, которые проходят далеко. Поэтому важно подойти к нему в хорошей форме и набирать её по ходу матчей. Самое главное – все игроки полностью восстановились от травм, только мелкие повреждения, которые случаются постоянно и на которые мы привыкли не обращать внимания.— Да, все в боевом состоянии, считаем дни и часы до начала турнира. Настроение у всех отличное, очень хотим порадовать своих болельщиков.— Наверное, ответ на этот вопрос могут дать только игры чемпионата. Могу только одно сказать: и мы, и тренеры делали всё, чтобы подойти к главному турниру года в наилучшей форме. Хотелось бы прибавлять от игры к игре.— Хотелось бы побольше контрольных матчей и побольше разноплановых соперников. Мы сыграли три встречи на турнире в Риге и потом два контрольных матча со сборной Беларуси, с которой и в Латвии играли. Но хорошо, что у нас были эти пять игр. Старались отработать взаимодействие, восстановить игровые связи, комбинации, где-то и новое что-то пробовали. В последнем матче с белорусами некоторые комбинации играли, что называется, «с листа».— На 100% уверен, что сейчас мы сильнее. Чем дольше находишься в расположении команды и чем больше времени на подготовку — это всегда на пользу. С каждой игрой и тренировкой добавляется что-то новое, взаимопонимание улучшается. Это видно невооружённым глазом.— Нет. Перед прошлым чемпионатом Европы мы играли турнир в Польше, и тогда у нас буквально ничего не получалось, мяч валился из рук. Но спустя короткое время уже на самом чемпионате мы показали игру совсем другого уровня. Сейчас в состав добавились новые ребята, которых в отборочных матчах не было. В плане взаимопонимания тактика совершенно не поменялась, мы просто оттачиваем то, что умеем. Всё, что мы делаем в любой момент времени, должно быть чётко.— Кардинально. У каждого тренера свои представления и наработки. Но привыкаешь быстро. Я уже сказал, что чем дольше находишься в одном коллективе, тем тебе проще.— Мне удобно и комфортно на любой из этих позиций. Если попросят в национальной команде тоже сыграть полусреднего – готов в любой момент. Тем более что под руководством Дмитрия Торгованова я на этой позиции уже играл. Я вообще готов играть там, где приношу больше пользы.— Такое бывает, но больше внимания уделяем другим тактическим приёмам, например, игре в большинстве и меньшинстве. По новым правилам во время атаки можно менять вратаря на полевого игрока, и это открывает широкие возможности в плане тактики. По сути, когда команда в меньшинстве переходит в атаку, она может действовать в стандартном варианте. А когда равные составы, можно выпустить в атаку лишнего игрока. Над этими элементами мы очень много работаем.— Всё внимание сборной Японии. Это наш первый соперник, и от этого матча многое зависит. Тренерский штаб нашёл одну игру японцев на видео, наставники всё нам разложили, объяснили. Если найдутся записи других матчей, тоже их разберём. А остальных соперников успеем посмотреть уже на чемпионате мира.— Совершенно другой стиль. У них нет высокорослых игроков, они почти не используют дальние броски, но все ребята техничные, резкие и грамотно выбирают позицию. Очень активно защищаются, далеко выходят вперёд, быстро играют в пас. Это характерно для азиатов. Хотя рука европейских тренеров всё равно чувствуется.— Да, только я не помню, играли мы с Японией или с Южной Кореей. Это неудобные соперники. Всю жизнь играешь против тех, кто действует в другой манере, а тут приходится приспосабливаться. Приноровиться непросто. Другой стиль и у Бразилии, матчем с которой мы завершим групповой этап.— Безусловно. И не только нашей группы, но и всего чемпионата. Это одна из сильнейших сборных мира, тем более они играют дома. Остальных я бы поставил пока на один уровень и никого не выделял.— Всё реально, и всё зависит от нас. Как подготовимся, так и сыграем. Шансы есть абсолютно у всех, в том числе и у нас. На чемпионате Европы нам не хватило одного мяча и нескольких секунд, чтобы занять более высокое место и бороться за олимпийскую путёвку. С тех пор мы стали сильнее.