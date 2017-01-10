Немецкие оценки. Шипулин в отстающих, Подчуфарова — двоечница

→ Вопрос этапа. Что вы думаете о словах Коукаловой против России
Александр Тихонов, четырёхкратный олимпийский чемпион:
Антон Шипулин — 3,5. С его опытом и возможностями можно и нужно выступать лучше. Продолжает допускать глупые ошибки, прислушиваясь не к тем специалистам, к которым нужно.
Антон Бабиков — 7. При таком ветре можно угодить в порыв, а он был самым сильным на его установке. Без этой «стойки» провёл уверенный этап и боролся в обеих контактных гонках.
Максим Цветков — 7,5. Максим радует своей стабильностью, которая позволяет ему после четырёх этапов оставаться в пятёрке лучших.
Дмитрий Малышко — 5,5. Выступление в спринте немного обнадёжило, но затем не порадовал ни скоростью, ни стрельбой.
Матвей Елисеев — 6. Провал в спринте был непонятен, но в масс-старте уже собрался и боролся.
Юрий Шопин — 4,5. Второй раз не смог закрепиться в команде и был слабым звеном.
Татьяна Акимова — 5,5. Неграмотно распределяла силы по дистанции. Сильно начинала, а затем не могла держать скорость и допускала ошибки на стрельбе.
Ульяна Кайшева — 5,5. Для новичка выступила неплохо, но привлекать к основному составу её нужно было раньше. Тогда многих сегодняшних ошибок можно было избежать.
Ирина Услугина — 5,5. Боролась в преследовании неплохо. Заслужила ещё один шанс в команде.
Екатерина Глазырина — 5. Ходом совсем не впечатляет, и боюсь, что прибавить в этом сезоне уже не сможет.
Ольга Подчуфарова — 4,5. Пока не похожа сама на себя. Готов поставить «двойку» тренеру Касперовичу, который подмял под себя всю власть в женской команде.
Михаил Комаров, болельщик:
Болельщик московского «Спартака», Светланы Слепцовой и всей биатлонной сборной России известен в биатлонном мире яркой шапкой в форме свиньи, а также огромным российским флагом с медведем. Михаил несколько раз за сезон выбирается на биатлон, а этап в Оберхофе — его любимый. Не случайно даже диктор на стадионе берёт у него интервью.
Михаил Комаров
Антон Шипулин — 4. Хотел Антону поставить двойку, хоть я его и очень уважаю, но так как в масс-старте была виновата сервис-бригада, поставлю оценку повыше.
Максим Цветков — 6,5. С одной стороны, оправдал надежды, но мог бы выступить и лучше.
Антон Бабиков — 7,5. Всего второй сезон в высшей лиге, но уже не тушуется. Опыт — дело наживное. Этот этап ему в плюс.
Матвей Елисеев — 6. В спринте у него были объективные проблемы, а в масс-старте выступил достойно с учётом проблем с лыжами.
Дмитрий Малышко — 8. Оказался лучшим в спринте, в преследовании помешал ветер. Димка поверил в себя и доказал, что может нормально бегать и стрелять.
Юрий Шопин — 6,5. Тяжело ожидать большего. Не провалился, но и не отобрался в команду.
Татьяна Акимова — 9,5. Единственное светлое пятно в женской команде. Отдувается за всю Россию, хотя всего второй сезон в основе.
Ольга Подчуфарова — 2. Надежда России не проявляет себя. Во всех гонках не было видно стремления сражаться.
Екатерина Глазырина — 6,5. Пока на своём ожидаемом уровне.
Ульяна Кайшева — 7. Все ждут от неё прогресса, но она выступила на должном уровне.
Ирина Услугина — 7. С первого раза попала в преследование.
Александр Служаков, обозреватель «Чемпионата»:
Антон Шипулин — 4,5. Худшее выступление в сезоне вице-лидера общего зачёта Кубка мира. Шипулин ни разу не попал даже в десятку и почти позволил догнать себя в «тотале» Шемппу. На общем фоне не выделялся скоростью. Жутко стрелял, особенно на «лёжке».
Максим Цветков — 6,5. Цветков порадовал стабильностью, всё время был рядом с десяткой, один раз в неё попал. Но аппетит приходит во время еды, и все ждут от Максима подиумных мест или хотя бы цветочных церемоний. Допустил слишком много ошибок на «стойке».
Антон Бабиков — 7,5. Если бы не третья стрельба в преследовании, на которой Бабиков умудрился промахнуться пять раз, то Россия точно бы не осталась без подиума в Оберхофе. В масс-старте не всё сложилось, но попадание в десятку — результат, за который критиковать не стоит.
Матвей Елисеев — 4,0. Всё, чем может похвастать Елисеев на первом этапе в новом году, это 15-я позиция в масс-старте. И это лишь с двумя промахами. Очевидно, что Матвей попал в функциональную яму. Возможно, Елисееву уже сейчас нужна пауза.
Дмитрий Малышко — 7,0. Рождественская пауза пошла на пользу петербуржцу. Он провёл лучший для себя этап за последние пару лет. Да, до десятки не добрался. Но был 11-м в спринте — лучший результат в команде. В других гонках также получил неплохие очки.
Юрий Шопин — 5,0. Уроженец Ульяновска набрал свои первые очки в Кубке мира в этом сезоне. Лёд тронулся. Но ни ход, ни стрельба пока особенно не вдохновляют.
Татьяна Акимова — 7,0. Никто и не ждал, что Акимова повторит свои чешские успехи. Татьяна боролась в каждой гонке, могла претендовать как минимум на место «в цветах» в масс-старте, если бы не досадные промахи на первой «стойке».
Екатерина Глазырина — 5,5. Стабильность — это хорошо, но не когда речь идёт о 28-м месте. А именно на нём обосновалась Глазырина и в спринте, и в преследовании. Этих результатов не хватило для попадания в масс-старт.
Ольга Подчуфарова — 3,5. Больно и досадно смотреть за тем, что происходит с Подчуфаровой. Хода нет, в стрельбе есть ошибки. В спринте даже в топ-40 не попала. Уже нет уверенности, что по ходу нынешнего сезона у Ольги наступит белая полоса.
Ульяна Кайшева — 6,5. За две гонки Кайшева набрала 28 кубковых очков — два 27-х места. Скажете — не густо. Но Загоруйко со Слепцовой суммарно в этом сезоне набрали 38 очков, и это, по сути, за 12 гонок. Ульяна точно заслужила своё место в составе. Ход по меркам сборной России у неё неплохой, и он должен только улучшаться.
Ирина Услугина — 4,5. Похвалить Услугину можно лишь за то, что после неудачного спринта она попала в очки в преследовании. Ждём прогресса в Рупольдинге. Пока же можно констатировать, что она выступила на уровне Слепцовой или Загоруйко, правда, у тех шансов было куда больше.
Средний балл по итогам четырёх этапов (в скобках количество гонок):
Антон Бабиков — 8,08 (13 гонок)
Максим Цветков — 7,45 (13)
Матвей Елисеев — 6,88 (10)
Антон Шипулин — 6,58 (13)
Юрий Шопин — 5,63 (5)
Евгений Гараничев — 5,56 (7)
Дмитрий Малышко — 4,83 (6)
Татьяна Акимова — 7,21 (13 гонок)
Екатерина Глазырина — 5,68 (8)
Анастасия Загоруйко — 5,28 (6)
Подчуфарова — 5,17 (11)
Слепцова — 4,22 (8).