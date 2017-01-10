За биатлон умрём. Кайшева — лидер? Фуркад — неудачник?

Пауза на новогодние праздники не пошла на пользу сборной России по биатлону. После медального прорыва в Нове-Место, где наша команда завоевала пять наград в шести гонках, наступило затишье. В Оберхофе российские биатлонисты ни разу не сумели взобраться на подиум. Чуть успокоить себя можно тем, что первый этап после Нового года у сборной России крайне редко получается ударным, и уже в Рупольдинге можно ожидать ощутимого прогресса в результатах и попаданий на подиум. А четвёртый этап Кубка мира в Оберхофе запомнится другими событиями: лидерствоми её жёстким интервью в адрес россиян, возвращением в сборную Кайшевой и пятью промахами Бабикова, двумя поражениямии неудачами. А какие из событий этапа стали наиболее важными для вас?На данный момент мужская сборная России имеет в активе восемь наград: золото, четыре серебра и три бронзы. В Оберхофе у некоторых наших спортсменов были шансы пополнить этот багаж, но всё время что-то мешало. Хочется верить, что в Рупольдинге наши парни прибавят и вернутся на пьедестал, ведь нас ждёт вторая в сезоне эстафета. А вы как думаете, сколько медалей получат мужчины на втором немецком этапе?Для наших женщин любая медаль в текущем сезоне – это, бесспорно, большое достижение. Но удалось же Татьяне Акимовой в Нове-Место дважды оказаться на пьедестале – могут, значит, бороться и россиянки за высокие места. В Рупольдинге нас ждёт эстафета, в которой россиянки могут побороться за долгожданное попадание в призовую тройку. Как думаете, получится у нашей команды завоевать медали?