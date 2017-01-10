Медведь и казачий хор. Какая сборная России едет за победой на ЧМ

11 января во Франции стартует чемпионат мира по гандболу с участием 24 команд. Сборная России на групповом этапе сыграет со сборными Японии (12 января), Норвегии (14 января), Польши (16 января), Франции (17 января) и Бразилии (19 января). Для выхода в 1/8 финала необходимо занимать в группе место не ниже четвёртого.Если задачу по попаданию в плей-офф наша сборная решит, то в первом раунде встретится с одной из команды группы В, куда попали сборные Испании, Исландии, Словении, Туниса, Македонии и Анголы. На прошлом чемпионате мира в Катаре россияне стали 19-ми, а на предстоящем чемпионате президент ФГР Сергей Шишкарёв поставил перед командой задачу попасть в полуфинал.Как вы думаете, сможет ли сборная России вновь вернуться в элиту мирового гандбола? Насколько хорошо вы знаете нашу команду? Попробуйте ответить на вопросы нашего теста.