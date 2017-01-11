На стриптиз или в дом престарелых? Всё о биатлоне в Рупольдинге

Этап Кубка мира в Рупольдинге — один из старейших (наряду с Антхольцем). Это место знаменито своей уникальной атмосферой и запредельным зрительским ажиотажем. Церемония открытия Кубка мира здесь масштабнее иных мировых чемпионатов.
Сборная России немного изменила состав по сравнению с Оберхофом. У мужчин вернулся в команду Евгений Гараничев, а Алексей Волков заявлен на эстафету. В то же время вторая попытка Юрия Шопина закрепиться в составе успехом не увенчалась. Также в заявку включены Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев и Дмитрий Малышко. У женщин к пятёрке с предыдущего этапа в составе Татьяны Акимовой, Ольги Подчуфаровой, Ульяны Кайшевой, Екатерины Глазыриной и Ирины Услугиной добавилась Виктория Сливко, которая, скорее всего, побежит только эстафету.
А ещё Мекка биатлона – это весёлые развлечения итальянцев, максимальная концентрация Пихлеров и многое другое. А что вы знаете о биатлоне в Рупольдинге?