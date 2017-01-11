На стриптиз или в дом престарелых? Всё о биатлоне в Рупольдинге

Этап Кубка мира в Рупольдинге — один из старейших (наряду с Антхольцем). Это место знаменито своей уникальной атмосферой и запредельным зрительским ажиотажем. Церемония открытия Кубка мира здесь масштабнее иных мировых чемпионатов.Сборная России немного изменила состав по сравнению с Оберхофом. У мужчин вернулся в команду, азаявлен на эстафету. В то же время вторая попытказакрепиться в составе успехом не увенчалась. Также в заявку включены. У женщин к пятёрке с предыдущего этапа в составедобавилась, которая, скорее всего, побежит только эстафету.А ещё Мекка биатлона – это весёлые развлечения итальянцев, максимальная концентрацияи многое другое. А что вы знаете о биатлоне в Рупольдинге?