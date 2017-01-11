Кубок мира по биатлону. Россия уверенно лидирует в эстафете. LIVE

ГОНКИ ДНЯ:
*** 16:30 мск. ОНЛАЙН мужской эстафеты читайте ПО ССЫЛКЕ ***
Общий зачёт Кубка мира. Мужчины
Общий зачёт Кубка мира. Женщины
17:27. Алексей Волков прокомментировал итоги своего первого этапа и рассказал, как ему вправляли мозги.
17:25. Ай да Елисеев! Ай да молодец! Ещё пять точных выстрелов позволяют нарастить преимущество до 41 секунды. Позади — немцы, выбравшиеся из подвала да норвежцы. А впереди всего один этап, на котором Бабиков будет оберегать преимущество от Шемппа, Свендсена и Фуркада, стартующего из задних рядов.
17:15. В прошлой эстафете Елисеев на лёжке зашёл на круг, а в этот раз был точен и надёжен на своём первом рубеже. Преимущество сборной России над Украиной составляет 22 секунды. Далее — Норвегия, Германия, Австрия. Кстати, за пределами трассы россияне и украинцы — не соперники. Владимир Брынзак, Дмитрий Васильев и Виктор Майгуров смотрят гонку вместе.
17:05. На второй стрельбе Шипулин был безупречен, чего не скажешь о его соперниках. Как следстиве — первое место на выходе с огневого рубежа и 27 секунд преимущества перед сборными… Австрии и Швеции. А Рикко Гросс, конечно, доволен работой подопечного.
17:00. Шестью выстрелами Антон Шипулин закрывает пять мишеней. С рубежа он обходил третьим, но тут же обошёл норвежца и устремился в погоню за итальянцем. А снимает всё это уникальная камера-паук, аналогов которой нет ни на одном биатлонном стадионе.
16:45. Великолепно справляется Волков и со второй стрельбой, а потому покидает стрельбище на третьей позиции в компании Хофера и Бьорндалена. А Лессер на домашнем этапе расстроил болельщиков, заработав штрафной круг.
16:40. Алексей Волков на первом огневом рубеже был привычно точен и остался в группе лидеров. А Фуркад-старший едва не заработал штрафной круг. А самые состоятельные болельщики смотрели за всем этим из большой вип-палатки. Её посещение на протяжении всех пяти соревновательных дней стоит тысячу евро.
16:30. Итак, стартовала вторая в текущем сезоне мужская эстафета. В составе сборной России начинает Алексей Волков. Его главные соперники: Фуркад-старший, Лессер, Хофер, Моравец, Прима и Бьорндален. За всеми главными событиями гонки вы, как и всегда, можете следить с помощью нашей текстовой онлайн-трансляции.
16:20. Курить на стадионе, между прочим, запрещено везде, кроме специально отведённых площадок за его пределами. Об этом написано даже на русском.
16:10. Болельщики задолго до гонки уже собираются вдоль трассы. Ночью и утром выпал свежий снег, поэтому погода сегодня почти идеальная для биатлона.
16:00. Зрителей на стадионе, как и всегда ожидается много, даже несмотря на будний день. Даже во время вчерашней женской тренировки трибуны не пустовали.
15:50. Кстати, вот таким было представление сборной России на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Рикко Гроссу пришлось отдуваться за всю команду.
15:45. А вы как думаете, будут ли медали у российской команды в Рупольдинге?
15:40. Все мы, конечно, будем верить в победу нашей сборной. Однако букмекеры отводят российской четвёрке только третье место. Наибольшие шансы на победу имеют немцы, за ними — французы. Вероятность победы сборной России составляет лишь 14% (коэффициент — 7,30).
15:30. За час до гонки пришло время напомнить болельщикам сборной России состав эстафетной четвёрки, который стал известен ещё вчера вечером. Россию будут представлять Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев и Антон Бабиков — именно в такой расстановке по этапам.
15:20. Неделю назад Татьяна Акимова признавалась, что не считает себя элитой биатлона. Однако звездой мирового масштаба наша биатлонистка всё же постепенно становится: во вторник она давала интервью для французского телевидения.
15:10. По косвенным признакам в отеле можно определить, что сюда заселилась именно российская команда. В столовой, например, появилось расписание питания команды на русском языке.
15:00. Столовая KIA Sport Hotel в соседнем с Рупольдингом Инцеле, где и живёт наша сборная, оформлена в конькобежных декорациях, ведь Инцель — это всемирно известный конькобежный центр, а в местной академии преподаёт экс-рекордсмен мира и многократный олимпийский чемпион, канадец Джереми Уотерспун.
14:50. Рупольдинг называют Меккой биатлона из-за огромного зрительского интереса. Проверьте себя, много ли вы знаете о биатлоне в этом местечке. Кто ходит после гонок в бар, а кто — в дом престарелых? Какой чемпионат мира был для России рекордным? Когда биатлонисты начали соревноваться в Рупольдинге? Ответы на все эти вопросы вы найдёте в нашем тесте о пятом этапе Кубка мира.
14:40. Этап Кубка мира по биатлону стоит начинать с церемонии открытия. Вы тоже можете увидеть символический старт этапа в Рупольдинге.
14:30. Приветствуем вас, уважаемые любители биатлона. Пятый этап Кубка мира по биатлону стартует с мужской эстафеты — самой, наверное, популярной ныне гонки. Сборная России традиционно является одним из главных фаворитов, вот и на этот раз наши биатлонисты будут думать только о победе. «Чемпионат» начинает онлайн дня, мы расскажем обо всём самом интересном, что произойдёт на биатлонном стадионе и около него. Начало гонки в 16:30 по московскому времени. Не пропустите!