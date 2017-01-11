Против Винер и Кремля. Как Дерюгина побеждала и судей покупала

Соперничество с балериной

Соперничество с радикулитом

Соперничество с мужем

Соперничество с судьями

Это был первый доказанный случай предвзятого судейства в художественной гимнастике. И дирижировала всем Ирина Дерюгина.

Соперничество с Ириной Винер

Ирина Винер – хороший администратор, отличный менеджер, но тренер… Она может растяжку девочкам поставить, причём очень хорошую растяжку, но сама никого не воспитала.

Вся жизнь – борьба

Красота и спортивная слава дают возможность войти в любой кабинет, но тут ещё и характер должен быть.

11 января день рождения отмечает великолепная гимнастка и гениальный тренер, единственная в истории СССР двукратная абсолютная чемпионка мира. Семейная жизнь с лучшим футболистом Европы, победы на самых крупных турнирах, тяжёлая травма, карьера тренера и спортивного функционера, интриги и скандалы – всё это Ирина Дерюгина, без которой современная художественная гимнастика такой бы не была. Вся её жизнь – борьба. Проигрывать Дерюгина не любит и не умеет.Ирина родилась в спортивной семье: мама– тренер по художественной гимнастике, отец– олимпийский чемпион 1956 года в современном пятиборье. Казалось, что ей на роду было написано стать спортсменкой, но девочка увлекалась балетом, хотя мечтала стать тренером. В 10 лет Дерюгина поступила в Национальную высшую балетную школу, но через четыре года её интересы поменялись.Причиной стало быстрое восхождение на вершину уроженки Чебоксар, про которую стали говорить как про будущую суперзвезду мирового балета. И в прогнозах не ошиблись – в 19 лет Павлова стала примой-балериной Большого театра. А Ирина Дерюгина заявила маме, что она передумала танцевать, поскольку как Павлова – не может, а быть хуже – не хочет.В 14 лет растянутая девушка с поставленной хореографией начала серьёзно заниматься спортом. Тренером стала, конечно, её мама. В тот год, когда Павлова стала примой-балериной, Ирина Дерюгина впервые выиграла чемпионат СССР в абсолютном первенстве. А затем ещё четыре года подряд. И в те же самые годы были постоянные победы в Кубке СССР.Настоящей суперзвездой она стала в 1977 году после чемпионата мира в Базеле. Накануне выступления в абсолютном первенстве Дерюгина простудилась на тренировке,а в результате выступала с грудным радикулитом. Представители советской делегации не решились обратиться за помощью к швейцарским врачам, а своего доктора в команде не было.Но Дерюгина выиграла и не в лучшем физическом состоянии, хотя её главная конкурентка, другая советская гимнастка, отстала всего на 0,050 балла. Обе они уехали с того турнира с двумя золотыми медалями: Дерюгина победила ещё и в упражнениях с лентой, а Шугурова – с мячом и обручем. Через два года в Лондон Дерюгина ехала абсолютным фаворитом, но с напарницей по командев абсолютном зачёте её разделили всё те же 0,050 балла.После того чемпионата мира Ирина получила одну из самых тяжёлых травм в профессиональном спорте – разрыв крестообразной связки колена. Длительное восстановление приблизило завершение её спортивной карьеры. Ирина Дерюгина выиграла практически всё, за исключением олимпийского золота. Но только по той причине, что художественная гимнастика тогда не входила в программу Игр.Замуж заона вышла в 1979 году. Об этом союзе тогда говорили абсолютно все: одна из самых красивых и титулованных гимнасток мира и один из лучших футболистов своего поколения, обладатель «Золотого мяча». Сейчас Дерюгина старается не говорить о том периоде своей жизни, но ещё 10 лет назад признавалась, что брак был не по расчёту, а по любви. «Конечно, чувства были. Мы с Олегом любили друг друга, но жизнь так сложилась, что теперь мы практически не общаемся», — рассказывала бывшая гимнастка, ставшая тренером.В 1983 году у пары родилась дочь Ирина, но постепенно супруги отдалялись друг от друга. Они подолгу не виделись – то у одного сборы и соревнования, то у другого. Тёща Блохина Альбина Дерюгина провела не один разговор с зятем, чтобы сохранить семью. Сама Ирина Дерюгина задействовала все связи, чтобы её супруга отпустили играть из СССР в Грецию. Но именно там Олег Блохин нашёл новую жену, в браке с которой родились ещё две дочки. Официально брак Блохина и Дерюгиной распался в 2000 году. На вопрос о том, кто должен уступать в семье – мужчина или женщина, Ирина Дерюгина в одном из интервью ответила: «Мужчина всегда должен понимать, что за женщина ему досталась».Ирина Дерюгина вместе с матерью начала работать тренером. К моменту распада СССР она не только сделала себе имя в качестве отличного наставника, но и стала судьёй, а впоследствии вошла в технический комитет Международной федерации гимнастики. Возможно, с того момента и начались её постоянные склоки с чиновниками FIG. И тогда же у неё появилась возможность как следует изучить всю внутреннюю кухню международной федерации и «поработать» с судьями.Должности и статус давали Дерюгиной возможность влиять на оценки любых гимнасток. Просто кого-то она не трогала, опасаясь громких скандалов, а кого-то откровенно топила. В 2000-м именно Дерюгина организовала кампанию против, которая занималась не в «Школе Дерюгиных». На отборочном к Олимпиаде чемпионате Европы в Сарагосе сама же Дерюгина отправила украинскую гимнастку, абсолютную чемпионку мира — 1997, призёра Олимпиады-1996 на 19-е (!) место. Оценки Витриченко были сильно занижены, и об этом стало известно после специального разбирательства. Дерюгина и ещё пять арбитров были дисквалифицированы на год, а все 32 арбитра отстранены от работы на Играх в Сиднее. Это был первый доказанный случай предвзятого судейства в художественной гимнастике. И дирижировала всем Ирина Дерюгина.Через восемь лет, перед Играми в Пекине, Дерюгина получила восьмилетнюю дисквалификацию. В качестве причин были названы многочисленные нарушения, в числе которых оказание давления на судей, их подкуп, влияние на результаты соревнований. После апелляции срок наказание сократили вдвое, иначе Ирина Ивановна вернулась бы к полноценной работе только перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро. Своей вины Дерюгина не признала, написав открытое письмо в адрес FIG и всего гимнастического сообщества. Однако на её сторону никто не встал.У Ирины Дерюгиной очень натянутые отношения с, главным тренером и президентом Федерации художественной гимнастики России. Достаточно того, что Дерюгина не считает наставника сборной России тренером. «Она хороший администратор, отличный менеджер, но тренер… Она может растяжку девочкам поставить, причём очень хорошую растяжку, но сама никого не воспитала. До распада СССР даже речи не было о том, чтобы она работала в национальной команде. А сейчас на неё работает огромная команда специалистов», — утверждает Дерюгина.Старший тренер сборной Украины не раз заявляла, причём задолго до событий 2014 года, что именно Москва пытается внести диссонанс в работу «Школы Дерюгиных». Ещё в 2004-м Дерюгина утверждала, что все скандалы в украинской художественной гимнастике срежиссированы из Кремля. «Не могу обо всём говорить, поскольку не пойман – не вор, а некоторые вещи доказать невозможно. Но ты об этом прекрасно знаешь, и вокруг все понимают», — говорила Ирина Ивановна.В 2006-м она обвинила ФХГР и Ирину Винер в ужасной организации чемпионата Европы в Москве: тесное помещение, отсутствие выделенного зала для хореографии, плохие гостиницы, пробки. А после окончания турнира Дерюгина заявила о нечестном характере борьбы. Справедливости ради –, которая стала тогда призёром, получила высокие оценки, несмотря на потерю предмета в одном из упражнений. Но зато в остальных была бесподобна.Впрочем, несмотря на все резкие заявления, сложный характер и интриги, без Ирины Дерюгиной художественная гимнастика потеряла бы многое. А на Украине её вообще бы не было. Она одержала множество побед не только как тренер, но и как функционер. Осадить её или как-то ограничить в плане власти и возможностей пыталась даже, но Дерюгина победила всех. «Красота и спортивная слава дают возможность войти в любой кабинет, но тут ещё и характер должен быть», — утверждала Ирина Ивановна.А уж характера у неё не отнять. Она никогда не боялась говорить правду. «В нашей стране о спорте вспоминают только в год Олимпийских игр, когда все хотят медали. А у нас даже возможностей для подготовки нет. До сих пор занимаемся в зале, ковёр в котором не соответствует никаким стандартам», — говорила Дерюгина 10 лет назад. И до сих пор работает в этом же зале, где почти ничего не изменилось. И продолжает воспитывать красавиц-гимнасток, не похожих по своей школе ни на кого.