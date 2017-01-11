Антон, да не он. Как Россия проиграла золото эстафеты

Шах и мат Рикко Гросса

Это была какая-то тактика

Жаль, что не четвёртый

Матвей всех быстрей

Уверенное лидерство

Не хватило…

Надо отдать должное тренерскому штабу мужской сборной России по биатлону – там, похоже, знают, что делают. Состав эстафетного квартета на вторую командную гонку в сезоне вызвал множество вопросов и возмущений, а этот факт только подтверждал: работа кипит. Вызов Алексея Волкова, ещё не выступавшего в этом сезоне в Кубке мира, ещё один шанс Матвея Елисеева пробежать третий этап,– только эти два уже прилично удивляли. Этого мало? Отлично, вот вам Шипулин на втором этапе. Шах и мат.и его помощники искали, пробовали, доверяли и проверяли. До главной эстафеты сезона – на чемпионате мира в Хохфильцене – оставались всего две гонки. Сегодняшняя, и через неделю – в Антхольце. Так что именно Рупольдинг просто обязан был стать местом максимального полёта тренерской фантазии, а уже в Италии нас ожидает итоговый квартет формата чемпионата мира. Всё было очень логично, хотя и выглядело достаточно странно.Волков, конечно, вызывался исключительно для первого этапа, он его и получил. Быстро и стабильно стрелять, проиграть как можно меньше – Алексей свою задачу понимал отлично. Как и то, что это его самый реальный шанс поехать на чемпионат мира.компания у Волкова подобралась более чем солидная. На первый огневой рубеж россиянин приехал 13-м, с отставанием от лидирующего Лессера в 7 секунд. Быстрая и чёткая стрельба вывела его в топ-4, а главным неудачником стал Фуркад, едва-едва отскочивший от штрафного круга.Симон с первым номером на груди рубеж покинул предпоследним. 50 секунд отставания точно не были приговором, тем более что лидирующая группа, если можно так назвать толпу из 17 человек, никуда не спешила. Волков держался четвёртым, но перед стрельбищем совершил рывок и занял первую установку. У Алексея определённо была какая-то тактика, и он её использовал, совершив пять точных выстрелов. Россиянин уехал на дистанцию вместе с Хофером и Бьорндаленом, а Лессер перехватил у Фуркада звание главного неудачника – штрафной круг.Удержаться за норвежцем и итальянцем Волков не смог, хотя и много не проиграл – 14 секунд. Шипулин ушёл в гонку шестым, а Фуркад, проваливший заключительный отрезок, привёз на финиш своего этапа почти две минуты отставания. Про Францию сегодня можно было забыть.Россиянин первый круг начал традиционно – разбегался понемногу, а итальянец Виндиш сразу же взвинтил темп и попытался убежать от всех. Его скорость не сказалась на идеальном качестве стрельбы, и Италия осталась лидером. Шипулин промазал последним выстрелом, быстро исправился и уехал третьим.До Виндиша было 13 секунд, до норвежца Кристиансена – 9. Всего через километр Шипулин уже вышел на второе место, правда, итальянца Антон почти не доставал. Лишь непосредственно перед рубежом россиянин сократил отставание вдвое, потом быстро закрыл свои мишени, краем глаза глянул на три промаха Виндиша и укатил на дистанцию в гордом одиночестве. Четвёртый промах итальянца он уже не застал. 27 секунд преимущества над четырьмя ближайшими преследователями Шипулин бережно сохранил и довёз до Матвея Елисеева. Даже жаль, что это был не привычный четвёртый этап.Для Елисеева именно в этой гонке решалось всё. Права даже не на ошибку – на посев сомнений в тренерских головах у него не имелось. А тут ещё и серьёзное лидерство, которое нужно было сохранить в любом виде. За первые 1,5 км россиянин проиграл много только Эберхарду, но по-прежнему выигрывал у ближайшего преследователя 24 секунды. Теперь нужно было чисто стрелять, и эта задача была с блеском решена. Впрочем, почти все преследователи тоже разобрались со своими мишенями, так что ситуация не изменилась. Теперь вторым и в 22 секундах от россиянина шёл украинецОднако не он был самым грозным из догоняющих соперников.уже успел вывести Германию на третье место и совершенно точно рассчитывал на большее. Но расчёты – это хорошо, а вид убегающего с рубежа россиянина и пяти его закрытых мишеней точно не добавил немцу радости. Он промазал два раза, рядом «застрелился» Эберхард, да и вообще все напромахивались от души. 42 секунды преимущества было у Елисеева после «стойки», 30 из них «доехали» доПеред заключительным этапом Россия выигрывала полминуты у Норвегии и Германии и 50 секунд – у Австрии, Швеции, Украины и Чехии. Если Гросс хотел посмотреть именно на Бабикова-финишёра, он получил прекрасную возможность сделать это. За первые полтора километра расклад не поменялся, но к «лёжке» дуэт преследователей в лицепяток секунд отыграл. Стреляли все трое чисто, Бабиков делал это чуть быстрее. И вновь его преимущество над норвежцем и немцем составляло почти полминуты.На втором круге лидерство Антона начало сокращаться. Удивительного в этом, впрочем, не было ничего: преследователи просто обязаны были прибавлять, чтобы не давать россиянину шанса на промахи и заодно поддавливать его на «стойке». Антон и правда промахнулся, но всего раз. Шемпп тоже допустил одну ошибку, и только Свендсен оказался совершенно хладнокровен.14,8 секунды – именно столько разделяло россиянина и норвежца. Шемпп отставал от Свендсена на 8 секунд, идущего четвёртым украинца Кильчицкого можно было в расчёт не брать. За километр дистанции Бабиков проиграл двум основным преследователям по 5 секунд. Через 300 метров Шеммп сдался и смирился с бронзой, а Свендсен отыграл ещё пару мгновений…И Бабикова не хватило. Это был Антон, но не Шипулин. На финише Бабиков в отчаянии упал на снег и долго не вставал, хотя вся команда утешала его, как могла. Россия снова вторая, а тренерский штаб получил всю возможную пищу для размышлений. Генеральная репетиция – через неделю в Антхольце.