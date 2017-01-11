Елисеев: 95-е место сразу выкинул из головы

Когда я в хорошей форме я и на подъёмах не устаю. Главное грамотно подвести себя к основным стартам, где я мог бы использовать свои сильные стороны.



Для проводящего первый полноценный сезон в сборной Россииэстафетное серебро стало первой наградой в Кубке мира. Свой этап москвич провёл почти безупречно и, не допустив ни одного промаха, укрепил завоёванноепреимущество. Однако на четвёртом этапе сборная России упустилась победу, и Елисеев с товарищами довольствовался серебром. После гонки с Елисеевым пообщался спецкор «Чемпионата» и распросил о впечатлениях от первого в карьере сезона.— Первая эстафетная гонка была… Ну, на то она и первая, волнение было слишком большим. Сегодня всё былонамного проще. Отработал, в принципе, так, как мог. Только последний круг чуть-чуть недоработал. Самочувствие однозначно неоптимальное, но уже лучше, чем в Оберхофе. Там мне было совсем тяжело. Мы с Рикко обсуждали этот момент, и однозначного ответа нет. Наверное, там немного не подошла высота, там около 900 м. Здесь попроще. Вот этот промежуток между 1100 и 800 м, на нём я соревновался в первый раз, и было некомфортно.— Во-первых, трудно было просто сюда попасть, потом закрепиться. Это спорт высших достижений, где каждый шаг труден.— Я понимал, что Антон отработал сегодня на сто процентов, сделал всё, что смог, но такое бывает со всеми.— В принципе я могу бегать любой этап. Первый для меня немножко не подходит, а остальные вполне комфортные. Даже первый этап побегу, если тренеры сочтут это нужным.— Слишком большая мясорубка на первом этапе, а это мне не очень подходит.— Конечно, с первых этапов хотелось быть здесь, как и в прошлом году, но тогда не получилось, а в этом получилось. Вот и вся разница.— Мне нравится работать с Гроссом, хотя каких-то кардинальных изменений не было. Мне нравится, общение между тренером и спортсменом, которое у нас установилось с Рикко.— Когда я в хорошей форме я и на подъёмах не устаю. Главное грамотно подвести себя к основным стартам, где я мог бы использовать свои сильные стороны.— Мне было очень трудно там находиться. Вроде бы шанс теоретически есть, но проходят гонка за гонкой, а шанс так и не появляется. Из-за этого я не смог нормально выступить и на последнем этапе Кубка мира, и на чемпионате России долго приходил в себя. Но полностью не сгорел, смог восстановиться и поверить в себя снова.— Нет. У меня не было сразу стопроцентного решения. Только после окончания сезона, после того, как мы съездили на закатку, я пообщался с отцом, взвесил все за и против и принял решение.— Когда он что-то хочет мне донести либо пишет по Интернету, либо звонит. Здесь нет никаких проблем. Иногда я на гонках так сильно устаю, что не могу воспринимать информацию от него, а иногда наоборот сам к нему тянусь. Чаще происходит второе, потому что мне важно мнение отца. Он меня хорошо знает и всегда готов помочь.— Да. Мне очень понравилось, что ещё до того, как я начал тренировочный процесс с Рикко, он мне написал и сказал, что у нас скоро будет встреча со всеми личными тренерами. Он пригласил на неё моего отца и плодотворно с ним побеседовал.— Он хороший тренер и больше нечего добавить. Мне больше всего нравится, что он всегда находит нужные слова. У каждого тренера своё видение подготовки и добиться результата можно разными путями, но главное, чтобы тренер убедил спортсмена в верности своего пути. В этом плане Гросс сильный тренер.— Специально с кем-то я не занимаюсь, но недавно я купил книжку, где один лист написан на английском, а следующая страница на русском — то же самое. Я успел прочитать десять страниц и мне надоело. В принципе для пресс-конференции мне хватает слов, но я не полностью могу выразить свои мысли.— Проблем не возникает с людьми, которые хотят меня понять, а если они не хотят меня понимать, то и вид сделают, что не понимают. В общении со спортсменами и тренерами биатлонной семьи у меня нет никаких проблем.— Там был такой ужасный день, что он сразу вылетел далеко и надолго и, надеюсь, никогда не вернётся. На следующее утро я уже проснулся свободным от всего этого.— Близость ещё не ощущается, но настрой самый серьёзный. На чемпионате мира хочу биться за самые высокие места, а пока всё идёт своим чередом.— Не могу сказать, потому что меня не было здесь. Когда наблюдаешь со стороны, из команды с Кубка IBU, всё воспринимается по-другому. Сейчас я вижу ситуацию изнутри и стараюсь совершенствоваться.