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175 лет назад 2016
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Ульяна Кайшева
Фото: РИА Новости
Текст: Александр Круглов

Кайшева: пытаюсь забыть свои детские успехи

Самая многообещающая биатлонистка России — о детских успехах, взрослых испытаниях, праве на ошибку и успешном сотрудничестве с Медведцевым.
12 января 2017, четверг. 11:00. Другие
Этап в Оберхофе для Ульяны Кайшевой стал полноценным дебютом в сборной России, не считая одной гонки в прошлом сезоне, когда в Поклюке она заняла 62-е место. На этот раз Ульяна разжилась первыми кубковыми очками и закрепилась в составе сборной, а 12 января ей предстоит и эстафетный дебют. О долгом пути от олимпийской чемпионки среди девушек до Кубка мира Кайшева рассказала в эксклюзивном интервью спецкору «Чемпионата».

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«Я стала сильнее в психологическом плане»


— Выступление в Оберхофе наконец позволило вам закрепиться в сборной. Этот результат оправдал ваши ожидания?
— Не в полной мере, потому что я делала ставку на стрельбу, а она не совсем получилась. Ход оправдал мои ожидания, потому что при не лучшем самочувствии я показала неплохое время на дистанции.

— Оберхоф — уникальный этап благодаря одной из самых сложных трасс и невероятной поддержке зрителей. С чем-то подобным вы раньше сталкивались?
— Мне кажется я соревновалась и в более тяжёлых условиях, и на более сложных трассах, а здесь погода была неплохая, трасса жёсткая и катучая. Подъём вполне оказался мне по силам и вовсе не такой ужасный, как меня предупреждали. Поддержка болельщиков на трассе меня действительно удивила. Этот запредельный шум, который я никогда не слышала, сильно заряжает и не даёт расслабиться. Эта звуковая волна несёт, как на крыльях.
Я объективно понимала, что у меня были провалы, из-за которых меня не брали. Я была слишком нестабильная.
— О вашем скором появлении в сборной говорили последние два года. Вам не надоело ждать этого шанса?
— Я объективно понимала, что у меня были провалы, из-за которых меня не брали. Я была слишком нестабильная.

— Перед стартом в Оберхофе не всплывали мысли о Поклюке в прошлом сезоне? Не боялись повторения того провала?
— Страха и боязни не было, но у меня было желание соревноваться и стараться не повторить это.

— Тогда, после 62-го места, вы сказали, что ещё не готовы к Кубку мира. Сейчас уже готовы? Что изменилось за год?
— В первую очередь моя физическая подготовка. Во-вторых, я стала лучше готова в психологическом плане, потому что Поклюка дала мне хороший урок, и опытные люди хорошо подготовили меня к этим стартам.

«Чтобы бегать быстро, надо быстро тренироваться»


— Можете этих людей назвать?
— Это мои тренеры в сборной и личные тренеры.

— Как я понимаю, среди них ваш именитый земляк Валерий Медведцев. Что нового дали тренировки под его руководством?
— Он убедил меня, что не нужно бояться ускоряться. Чтобы бегать быстро, нужно и тренироваться быстро и не нужно ничего бояться. Он всегда готов поддержать меня в сборной и дал понять, что на Кубок мира меня берут не на один старт, а это сняло напряжение. Я понимала, что это не первый и последний шанс проявить себя и у меня есть право на ошибку. Это раскрепощает и позволяет показать более высокий результат.

— Почему у других девушек из группы Медведцева не получается закрепиться в сборной?
— Я бы всё-таки хотела концентрироваться на своих выступлениях и больше говорить о них. Мы ведь единая сборная России. У кого-то из девчонок происходили какие-то мелкие неудачи в стрельбе. Ход, в принципе, у тех, кто готовился со мной в группе, хороший, но не у всех получается собраться на стрельбе.

— Когда вас не вызвали на этап в Нове-Место, вы сказали, что в этом есть и плюсы. Какие именно?
— Те же, о которых говорили тренеры. Резкий спуск высоты не пошёл бы мне на пользу, а здесь я стартовала подготовленной, так как успела потренироваться в тех же условиях, что в Оберхофе. Это был грамотный ход.

— Чем вам помог полноценный сбор с национальной командой перед январскими стартами?
— Во-первых, не было лишних переездов. Очень выбивает, когда из мягкого климата Европы ты попадаешь в Россию и вынуждена там отбираться. Во-вторых, удалось спокойно потренироваться без лишней нервотрёпки.
Очень выбивает, когда из мягкого климата Европы ты попадаешь в Россию и вынуждена там отбираться.
— На «Ижевской винтовке» вы проявили себя три года назад, ещё будучи юниоркой. Может, лучше потом было бороться за попадание на Олимпиаду, а не ехать на очередное первенство мира?
— Я не жалею об этом. Всё идёт нормально, своим чередом.

— Но так бы у вас было больше международного опыта. Ведь вашим сверстницам из других команд сейчас уже легче соревноваться с большим багажом кубковых гонок за спиной.
— Может быть. Но всё могло сложиться и не очень хорошо. Не зацикливаюсь на этом.

— У вас есть понимание, почему начало каждого сезона вам даётся тяжело?
— Скажу про этот сезон. Мы не готовились конкретно к отборочным стартам, чтобы подвести форму к основным стартам в середине сезона.

— Неужели у вас не было сомнений, что всё идёт не так, когда на отборочных стартах вы проигрывали по минуте ходом биатлонисткам сборной России?
— Нет. На протяжении всего тренировочного процесса я понимала, что смогу подвести себя к основным стартам, а летние, осенние и первые старты на снегу — это не показатель моей готовности. Тренеры знают меня и сделали правильный выбор.

— Вместе с вами в расширенном составе сборной две ровесницы — Виктория Сливко и Светлана Миронова. С ними общаетесь больше, чем с другими?
— Мы не ограничиваем круг общения по возрасту. У нас в сборной все на равных.

— У вас уже есть стратегия, как подводить себя к чемпионату мира?
— В этом плане я полностью доверяю Медведцеву и уверена, что он может подготовить меня как нужно. Но давайте не будем забегать вперёд – сейчас я концентрируюсь на текущих выступлениях.

— А вообще, чего ожидаете от первого в карьере взрослого чемпионата мира?
— Во-первых, я ещё не на чемпионате мира. Нужно туда отобраться сначала. Пока я не ощущаю, что это что-то близкое и реальное.

«Повышенное внимание из-за результатов последних лет»


— Болельщики давно следят за вами и требуют взять в сборную. Вы чувствуете, что, ещё не добившись больших успехов, уже стали одной из самых популярных биатлонисток России?
— Мне задавали этот вопрос раньше, а я не понимала, откуда этот ажиотаж. Думаю, всё-таки из-за детских соревнований. Мне кажется, много раз подтверждалось, что в детском спорте выигрывают одни, а во взрослом совсем другие. Я пытаюсь отпустить свои детские успехи, абстрагироваться от них и понимаю, что сейчас мне эти медали ничем не помогут.

— А как вы относитесь к этому повышенному вниманию?
— Я его чувствую постоянно. Думаю, это связано с результатами последних лет.

— Сколько времени вам нужно, чтобы выступать на уровне топ-10, как сейчас Татьяна Акимова?
— Мне кажется, это не зависит от времени, просто нужно набрать оптимальную форму. Наверное, мне пока не хватает силового компонента подготовки. Функциональное состояние у меня достаточно высокое, а вот мышечной мощи не хватает.

— Почему лёжа вы промахиваетесь чаще, чем стоя?
— Бывает по-разному даже в течение одного межсезонья. Сегодня лучше получается «лёжка», а завтра «стойка».

— Как отдыхаете от биатлона?
— Особого хобби у меня нет, поэтому в свободное время занимаюсь теми же банальными вещами, что и все: читаю книги, смотрю фильмы. На более серьёзное хобби не хватило бы времени и сил.

— Что нравится читать?
— В последнее время в основном зарубежная классика и современные романы.

— Сколько книжек успеваете прочитать за месяц?
— В основном я растягиваю это удовольствие и часто читаю несколько книг разного жанра параллельно, в зависимости от настроения.

— Иностранные коллеги сожалеют, что большинство наших спортсменов не говорит по-английски и приходится общаться через переводчика. Вы знаете иностранные языки?
— В принципе, я нормально говорю по-английски. Мой уровень не такой высокий, но у меня нет страха ошибиться, а главное меня понимают, и я понимаю, что мне говорят.
В принципе, я нормально говорю по-английски. Мой уровень не такой высокий, но у меня нет страха ошибиться, а главное меня понимают, и я понимаю, что мне говорят.
— Вам предстоит первая в карьере эстафета на Кубке мира. Будете ли готовиться к этой гонке по-особому и чего ожидаете от неё?
— Во-первых, мне очень интересно поучаствовать в эстафете, но настрой и волнение такое же, как перед любым стартом. Не больше и не меньше.

— У вас есть любимый этап?
— Думаю, что для первого раза лучше пробежать второй или третий этап, поэтому я согласна с выбором тренеров.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Биатлон Ульяна Кайшева
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