Кайшева: пытаюсь забыть свои детские успехи

«Я стала сильнее в психологическом плане»

Я объективно понимала, что у меня были провалы, из-за которых меня не брали. Я была слишком нестабильная.

«Чтобы бегать быстро, надо быстро тренироваться»

Очень выбивает, когда из мягкого климата Европы ты попадаешь в Россию и вынуждена там отбираться.

«Повышенное внимание из-за результатов последних лет»

В принципе, я нормально говорю по-английски. Мой уровень не такой высокий, но у меня нет страха ошибиться, а главное меня понимают, и я понимаю, что мне говорят.

Этап в Оберхофе длястал полноценным дебютом в сборной России, не считая одной гонки в прошлом сезоне, когда в Поклюке она заняла 62-е место. На этот раз Ульяна разжилась первыми кубковыми очками и закрепилась в составе сборной, а 12 января ей предстоит и эстафетный дебют. О долгом пути от олимпийской чемпионки среди девушек до Кубка мира Кайшева рассказала в эксклюзивном интервью спецкору «Чемпионата».— Не в полной мере, потому что я делала ставку на стрельбу, а она не совсем получилась. Ход оправдал мои ожидания, потому что при не лучшем самочувствии я показала неплохое время на дистанции.— Мне кажется я соревновалась и в более тяжёлых условиях, и на более сложных трассах, а здесь погода была неплохая, трасса жёсткая и катучая. Подъём вполне оказался мне по силам и вовсе не такой ужасный, как меня предупреждали. Поддержка болельщиков на трассе меня действительно удивила. Этот запредельный шум, который я никогда не слышала, сильно заряжает и не даёт расслабиться. Эта звуковая волна несёт, как на крыльях.— Я объективно понимала, что у меня были провалы, из-за которых меня не брали. Я была слишком нестабильная.— Страха и боязни не было, но у меня было желание соревноваться и стараться не повторить это.— В первую очередь моя физическая подготовка. Во-вторых, я стала лучше готова в психологическом плане, потому что Поклюка дала мне хороший урок, и опытные люди хорошо подготовили меня к этим стартам.— Это мои тренеры в сборной и личные тренеры.— Он убедил меня, что не нужно бояться ускоряться. Чтобы бегать быстро, нужно и тренироваться быстро и не нужно ничего бояться. Он всегда готов поддержать меня в сборной и дал понять, что на Кубок мира меня берут не на один старт, а это сняло напряжение. Я понимала, что это не первый и последний шанс проявить себя и у меня есть право на ошибку. Это раскрепощает и позволяет показать более высокий результат.— Я бы всё-таки хотела концентрироваться на своих выступлениях и больше говорить о них. Мы ведь единая сборная России. У кого-то из девчонок происходили какие-то мелкие неудачи в стрельбе. Ход, в принципе, у тех, кто готовился со мной в группе, хороший, но не у всех получается собраться на стрельбе.— Те же, о которых говорили тренеры. Резкий спуск высоты не пошёл бы мне на пользу, а здесь я стартовала подготовленной, так как успела потренироваться в тех же условиях, что в Оберхофе. Это был грамотный ход.— Во-первых, не было лишних переездов. Очень выбивает, когда из мягкого климата Европы ты попадаешь в Россию и вынуждена там отбираться. Во-вторых, удалось спокойно потренироваться без лишней нервотрёпки.— Я не жалею об этом. Всё идёт нормально, своим чередом.— Может быть. Но всё могло сложиться и не очень хорошо. Не зацикливаюсь на этом.— Скажу про этот сезон. Мы не готовились конкретно к отборочным стартам, чтобы подвести форму к основным стартам в середине сезона.— Нет. На протяжении всего тренировочного процесса я понимала, что смогу подвести себя к основным стартам, а летние, осенние и первые старты на снегу — это не показатель моей готовности. Тренеры знают меня и сделали правильный выбор.— Мы не ограничиваем круг общения по возрасту. У нас в сборной все на равных.— В этом плане я полностью доверяю Медведцеву и уверена, что он может подготовить меня как нужно. Но давайте не будем забегать вперёд – сейчас я концентрируюсь на текущих выступлениях.— Во-первых, я ещё не на чемпионате мира. Нужно туда отобраться сначала. Пока я не ощущаю, что это что-то близкое и реальное.— Мне задавали этот вопрос раньше, а я не понимала, откуда этот ажиотаж. Думаю, всё-таки из-за детских соревнований. Мне кажется, много раз подтверждалось, что в детском спорте выигрывают одни, а во взрослом совсем другие. Я пытаюсь отпустить свои детские успехи, абстрагироваться от них и понимаю, что сейчас мне эти медали ничем не помогут.— Я его чувствую постоянно. Думаю, это связано с результатами последних лет.— Мне кажется, это не зависит от времени, просто нужно набрать оптимальную форму. Наверное, мне пока не хватает силового компонента подготовки. Функциональное состояние у меня достаточно высокое, а вот мышечной мощи не хватает.— Бывает по-разному даже в течение одного межсезонья. Сегодня лучше получается «лёжка», а завтра «стойка».— Особого хобби у меня нет, поэтому в свободное время занимаюсь теми же банальными вещами, что и все: читаю книги, смотрю фильмы. На более серьёзное хобби не хватило бы времени и сил.— В последнее время в основном зарубежная классика и современные романы.— В основном я растягиваю это удовольствие и часто читаю несколько книг разного жанра параллельно, в зависимости от настроения.— В принципе, я нормально говорю по-английски. Мой уровень не такой высокий, но у меня нет страха ошибиться, а главное меня понимают, и я понимаю, что мне говорят.— Во-первых, мне очень интересно поучаствовать в эстафете, но настрой и волнение такое же, как перед любым стартом. Не больше и не меньше.— Думаю, что для первого раза лучше пробежать второй или третий этап, поэтому я согласна с выбором тренеров.