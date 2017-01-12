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175 лет назад 2016
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Кубок мира по биатлону. Женская эстафета, 5-й этап
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Павел Панышев

Кубок мира по биатлону. Мрачные ожидания женской эстафеты. LIVE

Все события 12 января на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. Новости, интересные факты, фишки дня и фото — в нашей хронике.
12 января 2017, четверг. 14:30. Другие
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ГОНКИ ДНЯ:
*** 16:30 мск. ОНЛАЙН женской эстафеты читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Общий зачёт Кубка мира. Мужчины
Общий зачёт Кубка мира. Женщины

ОНЛАЙН ДНЯ


16:40. Дмитрий Губерниев благодарит читателей «Чемпионата» за любовь к биатлону! Ну а на трассе тем временем Виктория Сливко на трассе у нашей сборной!

16:30. Так проходила официальная тренировка женской сборной России. Ну а теперь время гонки!

16:25. Даже болельщики из Израиля приехали в Рупольдинг.

16:15. Важная информация для дальнейшего планирование биатлонных поездок. Если кто-то из болельщиков собирается посетить финский этап в марте.

16:10. Этот тренажёр учит держать равновесие и помогает болельщикам почувствовать себя биатлонистом на спуске.

16:00. Рупольдинг — один из немногих этапов Кубка мира имеющий собственный магазин для фанатов

15:50. Беннедикт Долль и Франциска Хильдебранд в этих креслах проводили автограф-сессию. Для немецких биатлонистов общение с болельщиками и прессой — неотъемлемая часть работы.

15:40. Флаги стран участниц и кубки, которые в разные годы вручались в Рупольдинге украшают столовую для прессы.

15:35. Комментатор Дмитрий Губерниев рассказывает коллеге, как нужно готовиться к репортажу.

15:25. Александр Касперович и Виталий Норицын обсуждают состав на женскую эстафету.

15:15. Дебютантка сборной Виктория Сливко получает наставления от Виталия Норицына.

15:00. Напомним, что Гонка начнётся в 16:30 по московскому времени. В составе сборной России выступят Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева и Ольга Подчуфарова. В первой эстафете сезона в Поклюке (Словения) россиянки заняли шестое место. В той гонке выступили Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Светлана Слепцова и Анастасия Загоруйко.

14:50. Фан-клуб Доротеи Вирер добрался и до Рупольдинга, хотя уже следующий этап будет для неё домашним.

14:40. Дарья Домрачева тренируется вместе со всей командой и готовится пробежать эстафету.

14:30. Приветствуем вас, уважаемые любители биатлона. Пятый этап Кубка мира по биатлону продолжается, сегодня нас ждёт женская эстафета. Мужчины накануне почти победили, а второе место многие болельщики сочли неудачей. Сегодня очередь наших девушек, для которых любая медаль будет огромным успехом. Надеемся, верим, болеем. «Чемпионат» начинает свой традиционный онлайн дня, начало гонки в 16:30 по московскому времени, не пропустите!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Биатлон Ольга Подчуфарова Татьяна Акимова Ульяна Кайшева
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