Слив и Ко. Как Россия установила антирекорд в женской эстафете

Болельщики дождались экспериментов

Не тягаться Сливко с Мякяряйнен

Четыре промаха – не худший вариант

Два штрафных круга дебютантки

Новый российский антирекорд

Биатлон. Кубок мира

Пятый этап. Рупольдинг, Германия

Женщины. Эстафета, 4х6 км



1. Германия (Хинц, Хаммершмидт, Пройс, Дальмайер) – 1:09.53,0 (0+6).

2. Франция (Шевалье, Бреза, Бескон, Эмони) +3,5 (0+7).

3. Норвегия (Николайсен, Фенне, Экхофф, Олсбу) +4,5 (0+1).

4. Украина (Варвинец, Джима, Меркушина, Пидгрушная) +8,8 (0+3)…

13. Россия (Сливко, Акимова, Кайшева, Подчуфарова) +3.57,9 (2+11).

В последние годы в российском женском биатлоне редко бывало так, что объявление состава эстафетной четвёрки не вызывало жарких споров. Тренерский штаб обычно ставил на проверенных бойцов, а зритель почти всегда хотел увидеть в составе новые лица, жаждал экспериментов. И в первые дни этапа в Рупольдинге стало понятно, что болельщики этих экспериментов наконец дождались. Состав сборной на эстафету обычным не назовёшь:– вот четвёрка, которой предстояло бороться на пятом этапе Кубка мира.Для Сливко эта гонка становилась первой на Кубке мира, Кайшева дебютировала в эстафете, Акимова за женскую команду бежала лишь в четвёртый раз, и только Подчуфарова могла считаться опытным эстафетным бойцом. С учётом того, что Ольга в Оберхофе была явно не в лучшей форме, рассчитывать можно было только на то, что дебютантки не дрогнут, Акимова не подведёт, а Подчуфарова не сдастся. Стоило ли надеяться на высокий результат? Точно нет. Был ли это способ проверки девушек на прочность в экстремальных условиях с прицелом на чемпионат мира? Определённо да. И именно поэтому особенно постараться в гонке стоило Кайшевой и Сливко.Виктория Сливко стартовала со второй линии стартового поля, поскольку в первой эстафете сезона сборная России заняла шестое место. Однако закрепиться в первых рядах не удалось – россиянка постепенно опустилась во второй десяток. А лидером стала, оторвавшаяся от всех своих соперниц и заработавшая для своей команды несколько минут внимания болельщиков и телеоператоров. Впрочем, на стрельбище Кайса допустила один промах и позволила себя обойти. Сливко отработала «из семи» и покинула рубеж 20-й с 21 секундой отставания. А первыми на второй круг умчались девушки из Чехии, Австрии, Германии, Украины и Швеции – все в трёх секундах.Впрочем, Мякяряйнен не унималась – она стремительно отыграла девять секунд от лидеров и вновь умчалась вперёд, очевидно желая передать этап первой. Серьёзные прорывы вверх также совершили американка Данкли, японка Татизаки и Скардино из Беларуси. Сливко по ходу круга отыграла лишь пару позиций, ещё одну – на огневом рубеже за счёт чистой стрельбы. Стрельбище она покинула 17-й в 32 секундах от Мякяряйнен. Рядом с финкой же ушли на дистанцию австрийка Хаузер и француженка Шевалье. Было очевидно, что Кайса оторвётся от них – так и произошло:приняла эстафету первой, а позади лишь в 59 секундах стартовалаТойванен своё преимущество растеряла, даже не доходя до стрельбища: её догнала целая группа из восьми преследовательниц. А после третьей в гонке стрельбы виртуальный подиум приобрёл более-менее привычные очертания: Норвегия, Франция и Германия усилиями Фенне, Бреза и Хаммершмидт вышли на первые места. Следом на трассу умчались итальянка и австрийка., ударно начавшая второй этап, отыграла за круг три позиции, но из-за двух промахов отставание, измеряемое в секундах, почти не изменилось – от лидера сборную Россию отделяла всё та же минута.На втором круге отличный темп демонстрировала украинка, сумевшая отыграть пять позиций и прибыть на «стойку» пятой. Стрельба ей удалась, и Украина включилась в борьбу Италией за третье место. Фенне и Хаммершмидт остались в лидерах, а Бреза использовала все восемь патронов и опустилась на пятое место., которая, видимо, пыталась догонять соперниц на круге, вновь допустила два промаха и отстала от лидеров ещё на несколько секунд. На заключительной трети этапа ей пришлось биться за 11-е место сиз Казахстана, пробежавшей штрафной круг.Фенне и Хаммершмидт на третьем круге вроде бы отрывались от соперниц, но в одном из крутых поворотов столкнулись, потеряли несколько секунд и подпустили к себе соперниц. Четыре лучшие команды – Германия, Италия, Украина и Норвегия — передали эстафету в 10 секундах. Акимова же подняла нашу сборную до девятого места, но от лидеров только отдалилась – Кайшева приняла эстафету с отставанием в минуту и 18 секунд.По итогам первого круга четвёрка лидеров превратилась в тройку. Норвежка Экхофф стреляла медленно, допустила один промах и чуть отстала от соперниц, пропустив вперёд даже француженку Бескон. Впереди же друг с другом сражались Пройс, Рунгальдьер и Меркушина. На шестое место вышла сборная Беларуси, за которую на третьем этапе выступала. А за её спиной за честь страны и своё место в эстафетной четвёрке на чемпионате мира боролась. На «лёжке» она отработала безупречно и сохранила за собой девятое место.Однако «стойка» у Кайшевой не получилось совершенно. Два чёрных глазка остались незакрытыми, и дебютантка эстафет помчалась на два круга. На трассу россиянка вернулась только 15-й, отставая от лидеров почти на три минуты. А в группе претендентов на победу произошли некоторые изменения: Пройс стреляла не без ошибок, а потому опустилась только на четвёртое место. В тройке лучших на последней передаче эстафеты были Норвегия, Украина и Италия, однако лишь 10 секунд отставания француженок и немок оставляли их в борьбе за призовую тройку. Между пятым и шестым местами была настоящая пропасть – Домрачева отставала более чем на минуту.На четвёртой «лёжке» быстрее и точнее всех отработали норвежка Олсбу и немка Дальмайер. В девяти секундах от немки оказалась француженка Эмони, а рядом с ней украинка Пидгрушная. Итальянка Гонтье потратила все восемь патронов, сильно отстала, и прекратила борьбу за медали. А позади в трёх минутах с антирекордом сражалась. На недавнем норвежском чемпионате мира наши девушки были 11-ми – это был худший результат в истории сборной России. В этой гонке добраться даже до этого места было почти невозможно: «лёжку» Подчуфарова покинула на 15-м месте.Сражение за победу развернулось на восьмом огневом рубеже. Дальмайер пришла на стрельбище раньше Олсбу, но норвежка стреляла быстрее и точнее, а потому вернула себе 10-секундный отрыв. Но устоять перед ускорением немки было нереально. Менее чем за километр Дальмайер ликвидировала своё отставание и к восторгу заполненных трибун гарантировала победу сборной Германии. Олсбу, впрочем, пропустила вперёд не только немку: на последних метрах дистанции она проиграла ещё и француженке Эмони, завоевавшей для команды серебро. Норвежки – третьи, украинки – четвёртые.работала на последних двух кругах как могла. Билась, старалась, на «стойке» отработала без промахов, а на дистанции обогнала девушек из Японии и Швейцарии, чьи имена даже преданным поклонникам биатлона вряд ли знакомы. Но нового антирекорда избежать не удалось. Сборная России в гонке показала худшую стрельбу и в итоге закономерно заняла 13-е место. Эксперимент не дал положительного результата. Наши молодые биатлонистки к великим свершениям, увы, пока не готовы.