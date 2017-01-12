Домрачева: Уле-Эйнар делает всё для дочки, кроме кормления грудью

впервые после возвращения выступила в женской эстафете. На третьем этапе ей удалось поднять свою команду с седьмого места на шестое, и в целом бывшая биатлонная прима смотрелась на трассе достойно, с учётом того, что это всего третья её гонка после перерыва в полтора года. После своего этапа Домрачева пообщалась с журналистами, среди которых был и спецкор «Чемпионата».— Выводы пока ещё рано делать. Сейчас только идёт наработка соревновательной практики и втягивание во всю соревновательную атмосферу. Задача делать выводы перед нами не стоит.— В первой гонке мне было очень тяжело, присутствовало волнение и где-то я перестраховывалась и сдерживала себя. Сегодня чувствовала себя более уверенно.— Я работаю по тренировочным планам норвежского специалиста Роггера Груббена (). Могу сказать, что выбор пал на этого тренера во многом благодаря тому, что у него уже есть опыт работы со спортсменками, которые возвращаются в спорт после беременности.— Конечно, и моральная поддержка присутствует, и советом он помогает. Во всех важных житейских делах Уле-Эйнар рядом. Естественно, он не игнорирует ни одной проблемы и всегда старается мне помочь, а я помогаю ему.— В этом плане главное хорошо организовать весь процесс вокруг. Совмещать у меня получается достаточно хорошо. Моя дочка не обделена вниманием. Нам хватает времени и обниматься, и общаться, и развиваться, но ещё раз отмечу, что важно организовать весь процесс вокруг и не отказываться от помощи не только супруга, но и моей мамы, которая приезжала ко мне в Оберхоф. Также рядом с нами постоянно присутствует няня.— Для него большое счастье появление дочери. Он может поменять подгузники, уложить дочку спать. Нет таких моментов, с которыми он бы не мог справиться, кроме кормления грудью.— Мне сложно сказать, правильное ли это решение, так как выводы из доклада Макларена делать пока рано. У меня лично мало информации по этому поводу.— Тюмень мне нравится. Стадион хороший, болельщики приятные. Вообще, спортсменам важнее как соревноваться, а не где, но я ничего против Тюмени не имею.