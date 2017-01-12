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175 лет назад 2016
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Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален
Фото: instagram.com/dadofun
Текст: Александр Круглов

Домрачева: Уле-Эйнар делает всё для дочки, кроме кормления грудью

Дарья Домрачева прокомментировала перенос Кубка мира из Тюмени, работу с личным тренером после возвращения и семейные хлопоты.
12 января 2017, четверг. 18:45. Другие
Дарья Домрачева впервые после возвращения выступила в женской эстафете. На третьем этапе ей удалось поднять свою команду с седьмого места на шестое, и в целом бывшая биатлонная прима смотрелась на трассе достойно, с учётом того, что это всего третья её гонка после перерыва в полтора года. После своего этапа Домрачева пообщалась с журналистами, среди которых был и спецкор «Чемпионата».

— На втором этапе после возвращения можно делать предварительные выводы. Довольны тем, как происходит набор формы?
— Выводы пока ещё рано делать. Сейчас только идёт наработка соревновательной практики и втягивание во всю соревновательную атмосферу. Задача делать выводы перед нами не стоит.

— Сейчас было проще, чем в первой гонке?
— В первой гонке мне было очень тяжело, присутствовало волнение и где-то я перестраховывалась и сдерживала себя. Сегодня чувствовала себя более уверенно.

— Кто из специалистов помогал вам восстанавливаться после родов и помог быстро вернуться на трассу?
— Я работаю по тренировочным планам норвежского специалиста Роггера Груббена (известного по многолетней работе с Уле-Эйнаром Бьорндаленом. — Прим. «Чемпионата»). Могу сказать, что выбор пал на этого тренера во многом благодаря тому, что у него уже есть опыт работы со спортсменками, которые возвращаются в спорт после беременности.

— Какую роль играет в вашей подготовке супруг? Поддерживает морально или тоже участвует в тренировочном процессе?
— Конечно, и моральная поддержка присутствует, и советом он помогает. Во всех важных житейских делах Уле-Эйнар рядом. Естественно, он не игнорирует ни одной проблемы и всегда старается мне помочь, а я помогаю ему.

— Насколько тяжело разрываться на два фронта между семьёй и дочкой и тренировками?
— В этом плане главное хорошо организовать весь процесс вокруг. Совмещать у меня получается достаточно хорошо. Моя дочка не обделена вниманием. Нам хватает времени и обниматься, и общаться, и развиваться, но ещё раз отмечу, что важно организовать весь процесс вокруг и не отказываться от помощи не только супруга, но и моей мамы, которая приезжала ко мне в Оберхоф. Также рядом с нами постоянно присутствует няня.

— Как вам помогает супруг в хлопотах с дочкой? Что он может делать?
— Для него большое счастье появление дочери. Он может поменять подгузники, уложить дочку спать. Нет таких моментов, с которыми он бы не мог справиться, кроме кормления грудью.

— Как вы оцените санкции IBU в отношении России и решение о переносе этапа Кубка мира из Тюмени в Контиолахти?
— Мне сложно сказать, правильное ли это решение, так как выводы из доклада Макларена делать пока рано. У меня лично мало информации по этому поводу.

— На этап Кубка мира в Тюмень вы бы хотели поехать?
— Тюмень мне нравится. Стадион хороший, болельщики приятные. Вообще, спортсменам важнее как соревноваться, а не где, но я ничего против Тюмени не имею.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Дарья Домрачева Уле-Эйнар Бьорндален
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12 января 2017, четверг
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