Пошутили и забыли. Россияне начали чемпионат мира с победы

Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Группа А



Россия – Япония – 39:29 (18:15)

Голы в составе сборной России: Атьман – 6, Дибиров – 6, Шишкарёв – 6, Горбок – 5, Ковалёв – 4, Чипурин – 4, Шельменко – 4, Черноиванов – 2, Валиуллин – 1, Шкуринский – 1.

Бодрое начало, хорошее продолжение

Трёхминутное замешательство

Разгром вместо сенсации

Сборная России обыграла сборную Японии в своём стартовом матче чемпионата мира по гандболу среди мужских команд, который проходит во Франции. Для зрителей матч получился интересным, ведь аутсайдеры группы «А» дали бой команде, перед которой поставлена задача выйти в полуфинал. Бой дали, но нервничать не заставили. Далее будут более серьёзные соперники.Календарь подарил сборной России в стартовом матче команду Японии. Для первой игры – идеальный соперник, победить которого на «одной ноге» сложно, но при этом итоговый результат сомнений не вызывает. Это была отличная возможность хорошо вкатиться в турнир, и российские гандболисты этой возможностью воспользовались сполна.Наши и открыли счёт, хотя право первой атаки досталось японцам. Капитан сборной Россиисо своего левого фланга красивым броском отправил мяч в сетку ворот, и этим голом открыл счёт седьмой сотне мячей, заброшенных в матчах за национальную команду. Дальше события развивались по предсказуемому сценарию: россияне очень быстро оторвались в счёте, уверенно реализуя моменты. Голкипер Виктор Киреев действовал надёжно, и ситуация была полностью под контролем сборной России.Японцы время от времени взрывались благодаря убойным броскам левого полусреднего. Он просто вколачивал в сетку российских ворот один мяч за другим, не зная промаха. Сида едва ли не в одиночку позволял своей команде держать приемлемую разницу – три-четыре мяча нельзя было назвать критическим отставанием. Удивительно, но сборная Японии почти половину первого тайма играла в защите схему «6-0», хотя предполагалось, что это будет «3-3» с далеко выдвинутыми игроками.Защитную схему главный тренер японской сборной испанецперестроил во второй половине первого тайма. Иногда это приводило игроков сборной России в замешательство, но ничего критичного не было. У японцев порой получались быстрые отрывы, иногда они за счёт действий линейных оказывались на убойных позиция на шести метрах, но в целом россияне не давали соперникам никаких шансов на то, чтобы даже надеяться на положительный исход.Особенно в начале второго тайма, когда после нескольких красивых атак и отличных действий в обороне разрыв вновь вырос до пяти мячей. Однако спустя пять минут после начала второй половины встречи наши пропустили три атаки подряд, сами не сумев забить. Разрыв сократился до минимума, да и зрители на трибунах дворца в Нанте начали чуть больше поддерживать японцев. Особенно после эпизода, когда наш разыгрывающий, прерывая японский отрыв, завалил соперника на площадку.В эти моменты сборная Японии вообще в защите перешла на странную схему чуть ли не с персональной опекой каждого российского игрока. Ни одна европейская сборная так не действует, но наши очень быстро сосредоточились и перехватили инициативу.Никакой сенсации не случилось. В течение короткого времени сборная России пять раз подряд поразила воротаи решила исход матча в свою пользу. Были и броски по пустым воротам, когда Ортега менял вратаря на седьмого полевого игрока, исвои шансы не упустили. Были и атаки, когда того же Дибирова после быстрого перепаса выводили вообще на пустые ворота.во второй половине второго тайма даже выпустил на площадку, для которых этот матч стал дебютным на крупных турнирах в составе сборной России. Если бы были хоть малейшие сомнения в победе, вряд ли наш главный тренер стал бы рисковать, но таких сомнений не было. Тем более, что Сиду наши прикрыли, а большую часть бросков его партнёров по команде отразил вышедший вместо немного «поплывшего»голкиперНаш вратарь сыграл великолепно. А как ещё можно оценить его игру, если он отбивал и броски в упор, и семиметровые, и нейтрализовывал быстрые отрывы? В итоге – разгром и почти семь десятков голов в зрелищном матче. В игре нашей сборной, конечно, было много недостатков, особенно при игре в обороне, когда мяч очень быстро двигался между японцами. Но стоит ли сейчас выискивать эти недостатки, если все другие соперники будут играть в совершенной иной гандбол и не позволят себе авантюрных действий?Победа с хорошим преимуществом добыта, и теперь нужно готовиться к игре со сборной Норвегии, которая пройдёт 14 января.