Ненависть к России. Как идиотская шутка затмила провал сборной

Ярый патриот
13-е место женской сборной России обидно вдвойне. Во-первых, упущены драгоценные очки в Кубке наций, которые должны помочь вернуть максимальную квоту нашей команде. Во-вторых, слабым звеном оказались молодые спортсменки, для которых эстафета стала первым в карьере подобным испытанием. Проигравшая минуту Виктория Сливко не могла скрыть слёз, Ульяна Кайшева чувствовала себя не многим лучше.
Впрочем, провал нашей команды затмила глупая шутка украинского комментатора Андрея Столярчука, который в прямом эфире спрогнозировал, что российские биатлонисты будут отмечать серебро в эстафете элитным национальным напитком «Боярышник». Дмитрий Губерниев тоже порой позволяет себе шутки на грани, но до такой низости он не опускается. Предложение объяснить свой поступок в социальной сети Столярчук проигнорировал, а один из его украинских коллег попытался дать ему точную характеристику.
«Он ярый патриот Украины и ненавидит Россию в её агрессии и высокомерном отношении к другим, — рассказал мой собеседник. — Он постоянно троллит Россию и Путина в своих репортажах. Кроме биатлона он ещё футбол комментирует. Конкретно по этой реплике — я, если честно, сначала и не понял, в чём сыр-бор. Но если действительно он шутил на тему, с которой связана смерть людей, то это аморально. Но сейчас вот он сделал пост у себя на странице, и украинцы его поддерживают и гнобят Губерниева. А вообще Столярчук — очень специфический человек, с понятным только одному ему чувством юмора. Иногда он может так пошутить, что реально человеку обидно. И вообще некрасиво или пошло. А он думает, что это прикольно».
Что это за флаги?
Вообще, к украинцам и их возможным провокациям в Рупольдинге внимание особое. Ещё не стёрлись из памяти «червоно-чёрные прапора», которые какой-то юморист решил притащить в Поклюку. При этом украинские болельщики делали невинный вид. Дескать, а что такого, это флаг нашего региона, а то, что под ним маршировал Степан Бандера со своими приспешниками, мы не слышали. В Рупольдинге все флаги украинских болельщиков жёлто-синие, но каждая надпись на них тщательно проверяется службой охраны.
«Меня два раза останавливали с обычным украинским флагом и гербом-трезубцем, — рассказывает болельщик из Херсона Сергей Шилов. — У знакомых на флаге было написано «Винница», так это стало поводом для дополнительных разбирательств». Сотрудники охраны стадиона хотят убедиться, что со стороны украинских фанатов не будет провокаций, а надписи на их флагах не носят экстремистского характера. При этом к российским болельщикам немцы относятся более доверительно и пропускают на стадион без лишних вопросов.
Необходимо извиниться
Действия украинского комментатора мы попросили прокомментировать человека, который успел поработать и в России, и на Украине — Владимира Королькевича. Живущий в Словении белорусский специалист поначалу был не в курсе ситуации, а когда узнал подробности, оказался шокирован. «Такие высказывания в прямом эфире не красят прежде всего комментатора, — заметил Королькевич. — «Перший канал» — это национальное достоинство Украины, и выступление на таком уровне просто позорит страну. Какие бы ни были политические отношения России с Украиной, надо оставаться человеком, а скатываться до такого уровня несолидно. Надеюсь, что руководство украинского биатлона в лице Владимира Брынзака отреагирует на эти высказывания".
Сам Брынзак неприятного разговора постарался избежать. «Не хотел бы комментировать высказывания Столярчука, так как у меня своя задача — подготовка команды к чемпионату мира. Наша команда настроена на результат, а потому даже не слышит таких высказываний. Я знаю, что этот человек комментирует биатлон, но я не вмешиваюсь в их работу. Наше дело — не примешивать политику к спорту».