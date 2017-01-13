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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Яна Кудрявцева ушла из спорта. Но Ирина Винер верит в её возвращение
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Шитихин

Идти за сильной личностью. Почему Яне Кудрявцевой не надо спешить

Самая яркая гимнастка последних четырёх лет объявила о завершении карьеры, но есть человек, который может убедить её остаться.
13 января 2017, пятница. 14:14. Другие
Яна Кудрявцева была королевой мировой художественной гимнастикой с осени 2012 года, когда о завершении карьеры объявила двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева. Кудрявцева выиграла всё, что только можно, за исключением Олимпиады. На Играх-2016 Яна уступила своей подруге по команде и по жизни Маргарите Мамун, но от второй попытки покорить Олимп решила отказаться, объявив о завершении карьеры. Кудрявцева уже подтвердила своё желание официально, но надежда на изменение этого решения есть. И у этой надежды есть имя – Ирина Винер.

Самая яркая звезда


Если смотреть на выигранные титулы, то в художественной гимнастике нет никого круче Евгении Канаевой. Если же оценивать то, кто и как врывался в этот вид спорта, то Яна Кудрявцева затмила всех. В 2013 году в возрасте 15 лет она стала абсолютной чемпионкой мира. Тот чемпионат проходил в Киеве, и уже тогда Яна проявила недюжинную выдержку.
Во время квалификации в упражнении с лентой музыка на выступлении Кудрявцевой прерывалась дважды. Яна выполнила упражнение, но судьи вновь заставили её выйти на ковер и повторно выполнить упражнение уже без срывов музыкального сопровождения. Кудрявцева пожала плечами, вышла и выполнила.

Что было дальше – все прекрасно знают. Замечательные выступления на всех без исключения турнирах, победы и прямой путь к званию олимпийской чемпионки. Победить Кудрявцеву было практически невозможно, все конкурентки проигрывали ей ещё до начала соревнований. Но осенью 2015 года Яна получила травму ноги. Сначала казалось, что ничего серьёзного, но последствия оказались тяжёлыми. Кудрявцева выступила на чемпионате мира в Штутгарте с переломом ладьевидной кости левой стопы, привычно стала абсолютной чемпионкой и…

Была необходима операция, которую Кудрявцева сделала в день своего совершеннолетия. Но последствия этой операции проявились уже в олимпийском сезоне, когда на отдельных стартах она теряла предметы и выступала не так блистательно, как все привыкли. Ну а на самой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Кудрявцева в конце упражнения с булавами потеряла предмет. Следующая попытка стать олимпийской чемпионкой – через четыре года.

<<< Кудрявцева: после падения булав хотела закончить выступление

Уйти, чтобы вернуться?


В конце ноября прошлого года легендарный наставник сборной России, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова первой сообщила, что Кудрявцева в спорт не вернётся. Ирина Александровна с огромным сожалением отметила, что Яне, чтобы не начались осложнения на здоровой ноге, необходимо отказаться от нагрузок.

Тогда даже сама спортсменка опешила и сказала, что пока не приняла окончательное решение, но в конце года соответствующие документы в FIG отправила. Казалось бы, ну вот и всё, можно заниматься личной жизнью, искать себя в чём-то другом – такие спортсменки без предложений о сотрудничестве не остаются. Но Ирина Винер-Усманова первой, и пока единственной, высказала предположение, что Яна Кудрявцева ещё может вернуться.
Фото: РИА Новости

Если уж Ирина Александровна об этом сказала, возможно, ещё не всё потеряно. Безусловно, решать только Яне, но очевидно одно: если она обратится за советом к главному тренеру сборной, то его получит. Будет ли это касаться жизни в спорте или вне его – получит и совет, и полную поддержку. Главный человек в российской художественной гимнастике, кажется, может всё.

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А если не вернётся?


На данный момент Яна Кудрявцева ушла. Она не будет сдавать допинг-тесты, проводить практически всё своё свободное время на сборах и вообще стала свободным человеком и может делать что угодно. Может быть, как и рассчитывает Ирина Александровна, Яна после перерыва в карьере и вернётся. Прецеденты были. Уходила же из художественной гимнастики Анастасия Близнюк, но вернулась и стала в Рио олимпийской чемпионкой в группе.

А если не вернётся? Тем более что пока непонятно, будет ли продолжать карьеру олимпийская чемпионка Маргарита Мамун, которая достигла главной в жизни вершины. Тогда Ирина Винер наверняка явит миру новых звёзд. Ждёт своего часа Александра Солдатова, набираются опыта и сил сёстры Аверины, на подходе многие другие. Просто так уж построена работа в российской художественной гимнастике — недостатка в талантах в этом виде спорта никогда не будет.

После переезда в 1992-м из Узбекистана в Россию Ирина Винер-Усманова сделала всё, чтобы у российской команды были самые шикарные условия в мире. Помимо тренерской работы она много сил потратила на то, чтобы в Москве был построен Центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике. И в 1998 году с помощью супруга Алишера Усманова, который сейчас возглавляет мировое фехтование и поддерживает весь российский спорт, своей цели добилась. Перечислить все её достижения просто невозможно, да и не нужно – все и так прекрасно знают.

«Люди идут за сильной личностью. Они не пойдут за тем, у кого нет результата» — таков жизненный принцип Ирины Винер-Усмановой. И если Кудрявцева всё же передумает, то вместе они покорят ту вершину, забраться на которую у Яны пока не получилось. Нужно просто идти за Винер.
Фото: РИА Новости
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Ирина Винер Яна Кудрявцева
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