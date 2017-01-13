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Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Михаил Чесалин

Кубок мира по биатлону. Мужской спринт. LIVE

Все события 13 января на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. Новости, интересные факты, фишки дня и фото — в нашей хронике.
13 января 2017, пятница. 14:30. Другие
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ГОНКИ ДНЯ:
*** 16:30 мск. ОНЛАЙН мужского спринта читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Общий зачёт Кубка мира. Мужчины
Общий зачёт Кубка мира. Женщины

ОНЛАЙН ДНЯ


15:55. Букмекеры считают Антона Шипулина четвёртым претендентом на победу в спринте (вероятность победы — семь процентов). Выше шансы только у Мартена Фуркада, Йоханнеса Бё и Симона Шемппа.

15:45. Гонка в Рупольдинге стартует ровно через час, поэтому пришло время вспомнить, кто из российских спортсменов будет в ней участвовать. Бороться с соперниками будут: Антон Бабиков (№14), Дмитрий Малышко (№30), Матвей Елисеев (№53), Антон Шипулин (№69), Максим Цветков (№70) и Евгений Гараничев (№90). Ознакомиться с полным стартовым протоколом вы можете по этой ссылке.

15:35. Рупольдинг уже готов к мужскому спринту. Более чем за час до гонки, когда спортсменов и тренеров на стадионе ещё нет, болельщики уже заняли свои места.

15:25. В кассах билетов на четыре личные гонки не осталось, зато они есть у спекулянтов — по двойной цене желающие ещё могут попасть на трибуны.

15:15. Закрывая тему вчерашней женской эстафеты, в которой наши девушки заняли 13-е место, показав худший результат с 1993 года, приведём высказывание вице-премьера Виталия Мутко: «Я расстроен не этим результатам — всё бывает, и драматизировать тут не стоит. Я говорил вчера с руководителями СБР о том, что на самом деле все сборные, включая женскую, должны находиться на определённом уровне. Никто не говорит, что мы должны завтра занимать первое место, — это спорт, но мы не можем проигрывать четыре минуты, просто не имеем права».

15:05. Спортсмены, как правило, стараются не смешивать политику со спортом, однако некоторые комментаторы с удовольствием это делают. Александр Круглов в Рупольдинге разобрался как отвратительная шутка украинского телеведущего, сказанная ещё во время мужской эстафеты, затмила провал женской команды.

14:55. Сегодня в немецкой прессе вышло интервью Рикко Гросса с заголовком: «Я верю своим людям», в котором наставник очень грамотно и тактично высказался о ситуации с допинговым скандалом.

14:45. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. В Рупольдинге продолжается пятый этап Кубка мира по биатлону, и сегодня настало время личных гонок. Мужской спринт стартует в 16:45 по московскому времени, и мы не без основания рассчитываем на российские медали. «Чемпионат» начинает свой традиционный онлайн дня, не пропустите!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Биатлон Антон Бабиков Антон Шипулин Дмитрий Малышко Евгений Гараничев Максим Цветков Матвей Елисеев
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