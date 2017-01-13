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175 лет назад 2016
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Мартен Фуркад
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Шитихин

Малышко порадовал, Шипулин огорчил. А Фуркад вновь победил

Российские биатлонисты остались без медалей в спринте Рупольдинга. Даже с чистой стрельбой россияне ведут борьбу только за цветы.
13 января 2017, пятница. 18:30. Другие
>>> Кубок мира по биатлону. Мужской спринт. LIVE

Выступление мужской сборной России в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге с натяжкой можно назвать средним. Медалей нет, в цветах только один спортсмен, а номинальный лидер команды промахивается слишком часто. Лучшим в сборной России стал Дмитрий Малышко, который после командировки на Кубок IBU набрал форму и обрёл уверенность.

Через тернии к цветам


И вновь приходится вспоминать, что перед началом сезона президент СБР Александр Кравцов в своих интервью просил обратить внимание на выступление Дмитрия Малышко. На декабрьских этапах Кубка мира он выступал неудачно, был командирован и на Кубок IBU, выступал и на «Ижевской винтовке» и делал всё, чтобы вновь доказать своё право на место в основном составе национальной команды.
Кубок мира-2016/17. Мужчины. Спринт 10 км
13 января 2017 года, пятница. 16:45 МСК
1 Мартен ФуркадФранция 22:34.2
2 Юлиан ЭберхардАвстрия 22:52.2
3 Эмиль Хегле СвендсенНорвегия 23:13.9
И на прошлом этапе в Оберхофе Дмитрий Малышко в спринте был лучшим среди российских биатлонистов, с одним промахом заняв 11-е место. В Рупольдинге Малышко не просто стал лучшим среди россиян, но и показал свой лучший результат в нынешнем сезоне. На сей раз он стрелял абсолютно чисто и занял в итоге шестое место, забежав в «цветы». После финиша он признался, что все тренировки в Рупольдинге проводил с удовольствием и это настроение сумел перенести на трассу.
Оно и правильно. Что толку загоняться и накручивать себя? Дмитрий сумел выбросить все негативные мысли из головы и вновь предстал тем Малышко, который так радовал болельщиков три-четыре года назад.

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Полторы минуты для двух Антонов


Два Антона – Шипулин и Бабиков — показали абсолютно одинаковое время и поделили 23-е место. Только у Шипулина было три промаха, а у Бабикова один. Впрочем, от младшего Антона было сложно ждать хорошего хода с учётом тяжёлого эстафетного этапа, после которого Бабиков поднялся на второе место подиума только с помощью партнёров.

Шипулин же ходом выглядел вполне конкурентоспособным, уступив победителю менее 30 секунды, но стрельба… В нынешнем сезоне Антон-старший стреляет намного быстрее по сравнению с самим собой прошлогодним, но допускает слишком много промахов. До чемпионата мира в Хохфильцене не так много времени, чтобы Шипулин с Андреем Гербуловым успел внести какие-то коррективы. Кстати, по итогам гонки второе место в общем зачёте Антон Шипулин уступил Симону Шемппу.

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Гараничев вернулся, Елисеев спрятался


В Рупольдинге в состав команды вернулся Евгений Гараничев, который пропустил этап в Оберхофе и готовился отдельно вместе со своим тренером Максимом Кугаевским. Он вполне мог бы забежать в десятку, если бы не последний выстрел. После 9 попаданий Гараничев промахнулся, и этот единственный промах отбросил его на 19-е место. Ходом он пока тяжеловат, но намного лучше, чем в декабре.

Матвей Елисеев после превосходно проведённой эстафеты уже на первом рубеже оказался отброшен далеко назад. Три промаха, не лучший ход, и единственная задача – попасть в гонку преследования, чтобы не повторился результат прошлого этапа. Чистая стрельба на втором рубеже помогла Елисееву с трудом попасть в итоге в 60 лучших – 59-е место.

Ещё один россиянин Максим Цветков с единственным промахом настолько медленно шёл по трассе, что проиграл даже обессиленному Бабикову. Только 31-е место. Совсем уж серое выступление сборной России, а чемпионат мира всё ближе.

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Фуркад превзошёл Пуаре


Победил, как обычно, Мартен Фуркад. В отличие от предыдущей спринтерской гонки в Оберхофе он был абсолютно точен, а ходом прилично опередил также чисто стрелявшего австрийца Юлиана Эберхарда. Третьим стал ещё один снайпер норвежец Эмиль Хегле Свендсен. Между ним и Дмитрием Малышко расположились два немца – Арнд Пайффер с нулём и Симон Шемпп с одним промахом.

Для Фуркада-младшего это уже 58-я победа в карьере, а по общему количеству подиумов в личных гонках (104) он опередил легендарного соотечественника Рафаэля Пуаре. Мартен нынче просто непобедим.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Биатлон Антон Бабиков Антон Шипулин Дмитрий Малышко Евгений Гараничев Максим Цветков Матвей Елисеев
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