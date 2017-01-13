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175 лет назад 2016
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Дмитрий Малышко
Фото: РИА Новости
Текст: Александр Круглов

Малышко: в Ижевске сидел в гостинице в минус 30 и не тренировался

Ижевские морозы, комфорт на Кубке IBU, решение стрелковых проблем и недовольство проигрышем — в интервью с Дмитрием Малышко.
13 января 2017, пятница. 18:45. Другие
В мужском спринте в Рупольдинге Дмитрий Малышко оказался единственным из россиян, который стрелял безупречно, что позволило ему занять шестое место.

Этот результат стал лучшим в сезоне для Дмитрия, а на ноль он отстрелял также впервые в этом году. После гонки Малышко пообщался с журналистами, среди которых был и спецкор «Чемпионата»

— Как ваше самочувствие в гонке?
— Сегодня оно было хорошее. После переезда из Оберхофа все тренировки доставляли мне удовольствие. Стрельба получалась хорошо, и скоростные тренировки давались легко. Поэтому сегодня к гонке подошёл с таким же настроением и самочувствием и сделал то, что сделал.

— Что чувствуете после первого нуля в сезоне?
— Приятно, что мне удалось справиться с ветром. Он тут не постоянный, какую-то роль играет везение. Когда я пришёл на «стойку», ветер был довольно сильным. Пока изготавливался, он стих и позволил мне отстреляться очень быстро и без промахов. Кому-то не повезло попасть в ветер. Тогда эти спортсмены делают много ошибок.

— В этом сезоне судьба побросала вас по Кубкам IBU и даже всероссийским соревнованиям. Не было страха, что можете окончательно выпасть из обоймы сборной?
— Нет. Когда приехал на Кубок IBU, получил огромное удовольствие. Команда там тоже отличная. Все ребята борются, у всех дружный коллектив, поэтому ничуть не расстроился. Получил новые эмоции, уверенность, медали завоевал. Никаких негативных моментов, связанных с этой поездкой, у меня не было. Наоборот, это заставило меня больше концентрироваться и работать над собой.

— Не обидно, что даже с нулём вы не попали на пьедестал?
— Конечно, обидно, но самая большая досада — проигрывать так много лидеру Мартену — 50 с лишним секунд. Для спринта это весьма много.
Приятно, что мне удалось справиться с ветром. Он тут не постоянный, какую-то роль играет везение. Когда я пришёл на «стойку», ветер был довольно сильным. Пока изготавливался, он стих и позволил мне отстреляться очень быстро и без промахов.

— Чего вам не хватает для оптимальной формы?
— По внутреннему состоянию я близок к оптимальной форме, но такие большие проигрыши на коротких отрезках мне пока непонятны. Будем анализировать с тренерами, где и в чём у нас недоработки. Сегодня уже не так тяжело, как было раньше.

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— Хронические проблемы с «лёжкой» остались в прошлом и ваша стрельба нормализовалась?
— Можно так сказать, но я не буду пока загадывать. Пожалуй, продолжу работать в том же ключе и надеюсь закрепить стабильность.

— Кто с вами работал в плане стрельбы?
— У нас вся команда работает, все помогают. И Рикко Гросс, и Владимир Брагин, и Александр Попов — все помогают. Дома со мной работают личные тренеры. Стараюсь по крупицам собирать все полезные советы.
Смотреть гонку по телевизору всегда тяжело. Хочется помогать, хочется быть на трассе, но что поделаешь, приходится иногда пропускать.

— Вы не бежали эстафету. Что дал вам лишний день отдыха?
— Во-первых, я рад за молодых ребят, которые выиграли второе место. Я сам знаю, как тяжёло выходить на такие эстафеты. Но смотреть гонку по телевизору всегда тяжело. Хочется помогать, хочется быть на трассе, но что поделаешь, приходится иногда пропускать.

— Какие мысли перед гонкой преследования?
— Пока никаких, просто стараюсь сохранить спокойствие и отработать чётко прежде всего на стрельбе.

— Начало сезона вас не выбило из колеи?
— Конечно, было неприятно. Не столько за себя, сколько за тех, кто за меня болеет и в меня верит. Тем не менее постараюсь оправдать себя и доказать, что не просто так вошёл в состав сборной.

— Вояж на «Ижевскую винтовку», постоянные переезды и разница во времени неужели не мешали подготовке?
— Кубки IBU мне не доставляют хлопот. Это вполне достойные соревнования, где можно немножко успокоиться и немножко поработать в спокойной атмосфере и снова собрать себя в кучу. Конечно, когда я приехал в Ижевск, там было минус 30. Это был большой шок, и некоторые дни пришлось вообще не выходить на тренировки и сидеть в отеле. Но зато удалось отдохнуть.

— Многие болели из-за морозов. Как вам удалось этого избежать?
— Многие спортсмены переболели, но главное, что мне удалось сохранить себя, не заболеть и показать хороший результат.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Биатлон Дмитрий Малышко
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