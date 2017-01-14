Кубок мира по биатлону. Женский спринт. LIVE

ГОНКИ ДНЯ:
*** 16:30 мск. ОНЛАЙН женского спринта читайте ПО ССЫЛКЕ ***
Общий зачёт Кубка мира. Мужчины
Общий зачёт Кубка мира. Женщины
15:30. Ровно час остаётся до старта женской спринтерской гонки. Первой из россиянок стартует Екатерина Глазырина, получившая 12-й номер. Ольга Подчуфарова отправится в гонку 25-й, Татьяна Акимова — 28-й, Ульяна Кайшева — 83-й, а Ирина Услугина — 105-й. Ознакомиться с полным стартовым протоколом вы можете здесь.
15:20. Вот такая картина сейчас за окном. Снег валит стеной. Будем надеяться, что к началу гонки погода будет в полном порядке.
15:10. Экс-тренер женской сборной России по биатлону Павел Ростовцев выразил надежду, что российские биатлонистки смогут бороться за высокие места на Олимпиаде в Пхёнчхане, отметив при этом, что нужно больше доверять молодым спортсменкам.
15:00. Екатерина Глазырина позирует на фоне талисмана ЧМ в Хохфильцене, куда она рассчитывает поехать.
14:50. Все удобства для болельщиков, почему норвежцы пьют больше всех, как достать лишний билет и востребованный на родине Рикко Гросс. Спецкор «Чемпионата» Александр Круглов рассказал о том, как сделан биатлон в Рупольдинге.
14:40. В Рупольдинге сегодня бушует ветер. Он свалил стойку с флагами у одного из отелей.
14:30. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Пятый этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге перевалил за свой экватор. Сегодня четвёртая гонка из шести — женский спринт. Именно в этой дисциплине сборная России завоевала своё единственное в этом сезоне золото. Попадает ли снаряд в одну воронку дважды? «Чемпионат» начинает свой традиционный онлайн дня, начало гонки в 16:30 по московскому времени, не пропустите!