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175 лет назад 2016
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Биатлон, Кубок мира. Ольга Подчуфарова
Фото: РИА-Новости
Текст: Павел Панышев

Кубок мира по биатлону. Женский спринт. LIVE

Все события 14 января на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. Новости, интересные факты, фишки дня и фото — в нашей хронике.
14 января 2017, суббота. 14:30. Другие
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ГОНКИ ДНЯ:
*** 16:30 мск. ОНЛАЙН женского спринта читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Общий зачёт Кубка мира. Мужчины
Общий зачёт Кубка мира. Женщины

ОНЛАЙН ДНЯ


15:30. Ровно час остаётся до старта женской спринтерской гонки. Первой из россиянок стартует Екатерина Глазырина, получившая 12-й номер. Ольга Подчуфарова отправится в гонку 25-й, Татьяна Акимова — 28-й, Ульяна Кайшева — 83-й, а Ирина Услугина — 105-й. Ознакомиться с полным стартовым протоколом вы можете здесь.

15:20. Вот такая картина сейчас за окном. Снег валит стеной. Будем надеяться, что к началу гонки погода будет в полном порядке.


15:10. Экс-тренер женской сборной России по биатлону Павел Ростовцев выразил надежду, что российские биатлонистки смогут бороться за высокие места на Олимпиаде в Пхёнчхане, отметив при этом, что нужно больше доверять молодым спортсменкам.

15:00. Екатерина Глазырина позирует на фоне талисмана ЧМ в Хохфильцене, куда она рассчитывает поехать.


14:50. Все удобства для болельщиков, почему норвежцы пьют больше всех, как достать лишний билет и востребованный на родине Рикко Гросс. Спецкор «Чемпионата» Александр Круглов рассказал о том, как сделан биатлон в Рупольдинге.

14:40. В Рупольдинге сегодня бушует ветер. Он свалил стойку с флагами у одного из отелей.


14:30. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Пятый этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге перевалил за свой экватор. Сегодня четвёртая гонка из шести — женский спринт. Именно в этой дисциплине сборная России завоевала своё единственное в этом сезоне золото. Попадает ли снаряд в одну воронку дважды? «Чемпионат» начинает свой традиционный онлайн дня, начало гонки в 16:30 по московскому времени, не пропустите!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 4
Теги
Сборная России — Биатлон Ольга Подчуфарова Татьяна Акимова Ульяна Кайшева
Новости. Другие
14 января 2017, суббота
15:03 Егоров — пятый на московском этапе Кубка мира по натурбану
14:43 Иванова стала третьей на этапе КМ по санному спорту в Сигулде, Демченко — 4-я
14:36 Логинов победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Арбере
13:56 Колобков: отстранение российских лыжников является незаконным и необоснованным
13:50 Фендт: в FIL нет проблемы допинга, в том числе в отношении россиян
13:44 Двое россиян преодолели квалификацию на ЧМ Red Bull Crashed Ice
12:55 Привалов: сомневаюсь, что россияне поднимутся на пьедестал в гонке преследования
12:14 Фуркад: хочу превзойти достижение Бьорндалена по количеству побед за сезон
12:05 Ростовцев: ещё в прошлом сезоне надо было привлекать к стартам Кайшеву и Сливко
11:56 Саночники Южаков и Прохоров — четвёртые в двойках на этапе Кубка мира в Сигулде
11:31 Петухов: ждём назначения слушаний в отношении меня и Вылегжанина
11:01 Илиев: надеюсь, этап КМ, а в дальнейшем и ЧМ, всё же пройдут в Сибири
10:55 Абрамян утверждён на посту тренера сборной России по велоспорту на шоссе
09:43 Летающая лыжница Ито выиграла 1-й старт на этапе КМ в Саппоро, Аввакумова — 6-я
09:25 Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на этапе КМ в Рупольдинге
03:38 18 спортсменок США подали в суд на врача олимпийской сборной за домогательства
01:56 Устюгов: после «Тур де Ски» не смог отдохнуть головой — слишком много внимания
00:31 Могулист Рейхерд выиграл этап Кубка мира по фристайлу в США
00:24 Российские скелетонисты выиграли этап Интерконтинентального кубка в Калгари
13 января 2017, пятница
23:37 Бобслеистка Сергеева: обрадовалась, когда узнала о старте в пятницу, 13-го числа
23:02 Этап Кубка мира по сноуборду, скорее всего, пройдёт в Шуколово
22:36 Всемирная ассоциация олимпийцев обеспокоена правами чистых спортсменов
21:52 Бьорндален: вполне доволен гонкой, но очень разочарован промахом
21:32 Й. Бё: после болезни в спринте было труднее, чем я думал
21:29 Скиннер: повышенный интерес к TUE мешает борьбе с допингом
20:50 Лебедев: новая комиссия постарается найти доказательства вины зарубежных атлетов
20:47 Решение по делу лыжников Легкова и Белова FIS вынесет на следующей неделе
20:47 Бабиков: проиграть Свендсену обидно, но это нормально
20:27 Международная федерация тяжёлой атлетики временно дисквалифицировала Аккаева
20:26 Гараничев: лыжным ходом в спринте доволен, стрельбой – не до конца
19:36 Зубков: бобслеистки были готовы включиться в борьбу за медали ЧЕ и доказали это
19:34 Елисеев: состояние уже лучше, чем в эстафете, но ещё не пришло в норму
19:12 Свендсен: когда Фуркад в такой форме, противостоять ему невозможно
19:06 Горнолыжник Хинтерманн победил в альпийской комбинации на этапе КМ
19:06 Сергеева и Кочержова принесли РФ первые в истории медали ЧЕ в женском бобслее
18:56 Эберхард: в спринте Фуркад показал, что он — босс
18:51 Фуркад: перед стартом в спринте ожидал битвы между Францией и Германией
18:35 Фигуристы Климов и Рахвальская — кандидаты в комиссию спортсменов ISU
18:27 Малышко: на этапах Кубка IBU можно немножко успокоиться и спокойно поработать
18:15 Шипулин уступил Шемппу второе место в общем зачёте КМ по биатлону
18:07 Саночники Южаков и Прохоров выиграли этап Кубка наций
18:01 Малышко: к гонке подошёл с хорошим самочувствием и сделал то, что сделал
17:56 Фуркад выиграл спринт на пятом этапе КМ по биатлону, Малышко — шестой
17:22 Фигуристка Яновская будет выступать за Венгрию
17:22 Саночница Демченко выиграла этап Кубка наций в Латвии
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