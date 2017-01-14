Фукин: «Динамо» больше не имеет права на ошибки

У нас были специальные указания от тренера по физподготовке, чтобы мы не только за столами сидели. Полтора-два часа каждый день мы занимались самостоятельно.

Счёт 0:3 – это удар по самолюбию каждого футболиста в «Динамо». Получив его, мы включили те скорости, на которых должны были играть с самого начала.

Поклонникам мини-футбольного «Динамо» после Нового года долго ждать выхода любимой команды на паркет не пришлось. В Рождество бело-голубые устроили, завершившуюся со счётом 3:3, а буквально через четыре дня с таким же счётом сыграли в Кубке России с «Норильским никелем», уступая по ходу встречи 0:3. Нападающий «Динамо»рассказал, за счёт чего команде удалось отыграться в Норильске, а также спрогнозировал крайне непростой матч с «Синарой» 15 января.– На каникулах мы с семьёй решили никуда не ездить, остались дома, отдыхали вместе. Перерыв у нас былнебольшим: почти сразу после праздников была игра с «Сибиряком», так что времени, чтобы сильно расслабляться, не было.– Конечно, график получился напряжённым, особенно после праздников. Но все наши футболисты – профессионалы, а потому поддерживали форму. У нас были специальные указания от тренера по физподготовке, чтобы мы не только за столами сидели.Полтора-два часа каждый день мы занимались самостоятельно, готовились. Но всё равно непросто с такими перелётами. Однако это наша работа. Да и все футболисты в равных условиях – у соперника ведь тоже был Новый год.– «Норильский никель» вышел на игру мотивированным. Команда играла дома, болельщики очень здорово её поддерживали. И в первые 10 минут мы оказались к этому не готовы. Соперник просто побежал на нас и буквально в трёх сменах забил три гола. Мы сами виноваты, что так получилось. Можно сказать, не пришли на игру с начала. Наверное, замёрзли по дороге.– Счёт 0:3 – это удар по самолюбию каждого футболиста в «Динамо». Получив его, мы включили те скорости, на которых должны были играть с самого начала. После перерыва нужно было с холодной головой выйти, не торопиться. Тренер нам говорил, что нельзя пропускать и нужно постараться отыграться – нам это удалось. Норильск подсел – это было видно. Даже в концовке первого тайма им было тяжело после сумасшедших первых 14 минут. У нас было много моментов, мы просто не смогли их реализовать. Да и во втором тайме картина повторилась: у нас было всё, чтобы не только сравнять счёт, но и выиграть, были моменты, но мы их не реализовали.– Конечно. Это совсем другой турнир, другой настрой. Любой соперник, даже тот, который в чемпионате России играет неважно, может выдать один отличный матч, чтобы зацепиться за высокий результат в Кубке России. И на площадке это отлично чувствуется.– Да, до него ведь ещё почти месяц. Но ничья в первой встрече говорит о том, что любая команда может выйти в следующий этап – шансы равны. В то же время результат в конечном счёте зависит от нас, а потому «Динамо» должно дома обыгрывать соперника и проходить дальше. Но нам нужно будет должным образом настроиться на эту игру – мелочей в футболе, как вы понимаете, не бывает.– Действительно, в те времена, когда «ВИЗ-Синара» становился чемпионом, у нас было постоянное противостояние, серьёзная битва. Но сейчас в Екатеринбурге немного другая команда, более молодая, проходящая процесс становления. Однако по-прежнему играть с «Синарой» очень сложно – мы в этом убедились в первом круге. Команда хорошо бежит, молодые ребята ничего и никого не боятся. Думаю, завтра нам будет очень сложно.– Да, это правда будут очень важные матчи. Мы растеряли очень много очков в первом круге. Сейчас нам нужно навёрстывать упущенное. До плей-офф осталось чуть более 10 матчей, так что нам нужно уже находить ту игру, в которую мы играть умеем.– Проблема в том, что мы сейчас все находимся немного в разном состоянии. Кто-то проходил физическую подготовку перед чемпионатом мира, кто-то – нет. Одни футболисты выглядят лучше, другие – хуже. В этом году для нас получается непростой чемпионат. Но скоро будет достаточно большой перерыв, и, думаю, тренеры немного встряхнут команду. Нам это нужно – физически мы выглядим уставшими. Видно, что в первых таймах у нас всё хорошо, а во вторых мы подсаживаемся, сил не хватает.– Конечно, все понимают, что мы многое упустили в начале чемпионата. Давно не было такого, чтобы «Динамо» шло на четвёртом-пятом местах. Но каждый готов из нас готов работать, чтобы исправлять эту ситуацию и улучшать позиции в турнирной таблице. Мы больше не имеем права на ошибки – все они были допущены в первом круге.