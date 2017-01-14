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175 лет назад 2016
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Кайса Мякяряйнен
Фото: Reuters
Текст: Михаил Чесалин

Вне конкуренции. Как Мякяряйнен одержала первую победу в сезоне

Кайса Мякяряйнен в Рупольдинге легко опередила всех соперниц и одержала первую в сезоне победу. Лучшая из россиянок – Акимова – 15-я.
14 января 2017, суббота. 18:05. Другие
→ Кубок мира по биатлону. Акимова — в топ-15. Как это было

Забыть об эстафете


Результаты женской эстафеты поклонников российского биатлона не расстроить, конечно, не могли. Сливко и Кайшевой справиться с возложенной на них ответственностью не удалось. Эксперимент по кардинальному изменению и омоложению эстафетной четвёрки завершился 13-м местом – худшим за последние 20 лет. А неприятнее всего в данной ситуации то, что биатлонистки получили сильный психологический удар. И если для Сливко этап в Рупольдинге ограничился одной гонкой, то у Кайшевой был лишь один выходной, чтобы пережить случившееся и подготовиться к спринту. Татьяне Акимовой и Ольге Подчуфаровой, конечно, тоже было нелегко,
но они уже пережили в первой сборной и взлёты, и падения – им было проще. А Екатерина Глазырина и Ирина Услугина и вовсе целенаправленно готовились именно к спринту. Поэтому хотелось надеяться, что по итогам спринта у болельщиков будет повод забыть о неудачной эстафете.

Впрочем, моду в женском Кубке мира уже давно задают не россиянки. Лаура Дальмайер хорошенько отдохнула от гонок в Оберхофе, там же блеснула в масс-старте, а пару дней назад принесла сборной Германии победу в эстафете. Наверняка немке хотелось вернуть себе и лидерство в общем зачёте, но сделать это не так-то просто. Отставание от Габриэлы Коукаловой составляло лишь 15 очков, но чешская спортсменка выиграла три последние личные гонки из четырёх. Подпирала Дальмайер и финка Мякяряйнен, в двух спринтерских гонках сезона занимавшая второе место. В условиях сильного снегопада, который обрушился на Рупольдинг, именно Кайсу многие считали фавориткой.

Сильное начало россиянок


В Контиолахти «стеной» называют очень крутой подъём на трассе. А в Рупольдинге 14 января была своя «стена» – сквозь снегопад спортсменкам разве что силой пробиваться не приходилось. Погодные условия, конечно, добавляли трудностей и сервисёрам – идеально подготовить лыжи становилось гораздо труднее. Однако российским специалистам сделать это, похоже, удалось: Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова на разгоне много времени относительно более скоростных соперниц не потеряли, а Татьяна Акимова и вовсе успела полидировать на первых отсечках. Картина выступления наших спортсменок была бы и вовсе идеальной, если бы не промах Глазыриной. Подчуфарова и Акимова стреляли без ошибок и по итогам первого круга закрепились среди лидеров.
Кубок мира-2016/17. Женщины. Спринт 7,5 км
14 января 2017 года, суббота. 16:30 МСК
1 Кайса МякяряйненФинляндия 20:51.8
2 Габриэла КоукаловаЧехия 21:13.8
3 Лаура ДальмайерГермания 21:21.9
На трассу тем временем начали постепенно уходить лидеры. В одни ноги с Акимовой первый круг прошла немка Хильдебранд, совсем рядом была и Дарья Домрачева, совершившая пять точных выстрелов на «лёжке». Но всех их затмила Кайса Мякяряйнен: на отметке 1,4 километра она опережала Хильдебранд уже на 10 секунд. А быстрая и точная стрельба позволили финской блондинке получить уже 16-секундный гандикап. Габриэла Коукалова и Лаура Дальмайер только готовились к старту.

Доминирование Кайсы


Екатерина Глазырина на «стойке» была безупречна, и один промах в сумме позволил ей какое-то время находиться на промежуточном первом месте. Было очевидно, что удержаться на вершине у неё не получится, однако позитивных эмоций добавляло то, что Екатерину оттесняли соотечественницы. Подчуфарова здорово отработала и на втором огневом рубеже, но скорости Ольге всё равно не хватало. А вот Татьяна Акимова промахнулась, и это было особенно обидно, потому что скорость позволяла ей бороться за высокие места. Так или иначе, на третий круг Акимова умчалась лучшей из россиянок.

Татьяна заочно сражалась с Дарьей Домрачевой, проводившей лучшую гонку после возвращения. У Дарьи был один промах на двух огневых рубежах, но, несмотря на это, был и шанс на награду. Однако Хильдебранд, которая точно отработала и на «стойке», оттеснила белорусскую спортсменку на второе место. Но подвинули и немку: Кайса Мякяряйнен в Рупольдинге пребывает в великолепной форме – это она доказала и в эстафете, и в спринте. На втором огневом рубеже Мякяряйнен снова отработала без ошибок и помчалась на третий круг с колоссальным преимуществом в 35 секунд. За оставшиеся 2,5 километра оно выросло вдвое – отставание безупречно стрелявшей Хильдебранд на финише составило почти минуту, 59,8 секунды.

Лидеры оттеснили россиянок


Биться с такой быстроногой Кайсой мог лишь кто-то из касты признанных чемпионок: Коукалова, Дальмайер или Дорен-Абер. Все они довольно быстро преодолели первый круг и чисто отработали на «лёжке», однако отставание было весьма существенным: от семи до десяти секунд. По ходу второго круга число претенденток на решающее сражение с Кайсой сократилось: Дальмайер сбавила ход и, даже чисто отстреляв на «стойке», отстала от финской конкурентки на полминуты. Дорен-Абер на втором огневом рубеже допустила ошибку. Осталась только Габриэла Коукалова, да и та не справилась с финишным ускорением Мякяряйнен – на финише отставание составило 22 секунды.

Кайса Мякяряйнен могла праздновать свою первую в сезоне победу, а её соперницы сражались только за второе-третье места. Дорен-Абер с промахом пыталась атаковать виртуальный пьедестал, но не удержала высокий темп. Не хватило скорости и Вирер, стрелявшей без ошибок, так что Коукалова сохранила серебро, а Дальмайер – бронзу.

Что касается российских спортсменок, то благостная картина первой половины гонки была разрушена. На фоне сильных конкуренток результаты наших девушек оказались привычно скромными. Татьяна Акимова стала лучшей в команде – 15-е место и ровно 100 секунд отставания от Мякяряйнен. Услугина и Глазырина боролись за место в топ-30, но удержалась там только Екатерина. Кайшева с одним промахом финишировала 37-й, а Ольга Подчуфарова с чистой стрельбой — 48-я. Борьба за медали в завтрашней гонке преследования будет впечатляющей – плотность результатов в десятке поражает, но российские девушки в ней участвовать вряд ли будут.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Биатлон Екатерина Глазырина Ольга Подчуфарова Татьяна Акимова Ульяна Кайшева
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