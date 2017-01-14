Мякяряйнен: рада, что Кубок мира перенесли из Тюмени

в спринте в Рупольдинге одержала первую в сезоне и 20-ю в карьере победу. Однако уже в ближайшее время ей предстоит сделать непростой выбор между биатлоном и лыжными гонками. Об успешных выступлениях в Рупольдинге, карьерных целях и переносе этапа Кубка мира из Тюмени в Контиолахти она рассказала журналистам, среди которых был и спецкор «Чемпионата».— Сегодня я в самом деле не ожидала, что смогу отстрелять на ноль, — первым делом поделилась впечатлениями от гонки Мякяряйнен. — Но это было важно, чтобы претендовать на высокое место в Рупольдинге, где обычно многие стреляют «чисто».— Считаю, что угадала со стартовым номером. Снег к моему старту стих и почти не беспокоил меня. Условия для лыжной гонки были для меня неплохими, как и собственно подготовка лыж. Мне не на что жаловаться.— Не хочу загадывать. Сейчас просто стараюсь наслаждаться моментом победы, получить хорошие ощущения от всего этого, и только завтра утром начну думать о преследовании, но не сейчас.— Очень рада, что остреляла сегодня «чисто», но моя стрельба по-прежнему не всегда стабильна. Перед последним выстрелом я волновалась и прокручивала в голове, закроется мишень или нет. Но сегодня я хорошо концентрировалась и была уверена в своих силах. Надеюсь, в будущем буду гораздо чаще стрелять на ноль.— Я в огромном восторге — наконец смогу спать в своей кровати, дома. С нетерпением жду этих стартов. Надеюсь, в Контиолахти пройдут хорошие соревнования, которые понравятся болельщикам.— Я не принимаю решений относительно выбора мест для проведения Кубка мира. Я была в Тюмени три раза и не могу сказать ни одного плохого слова об этом месте. Не против проведения там соревнований, но решения принимать не мне. В данном случае я искренне рада, что Кубок мира пройдёт у меня дома.— Посмотрим. Мне кажется, помимо россиян, там будет много норвежцев, и хочется, чтобы финны также не проигнорировали наши соревнования и пришли нас поддержать. Это нормальная ситуация. Например, в Хохфильцене всегда много немцев. Мне не важно, из какой страны приедут болельщики, главное, чтобы трибуны были заполнены, создавали хорошую атмосферу и поддерживали нас.— Ещё не знаю. Конечно, это большое событие для всей Финляндии, и мне хочется принять в нём участие. Все говорят сейчас об этом, поэтому у меня есть интерес к соревнованиям, но есть проблемы с календарём: я не могу быть в двух местах одновременно, и в этом случае мне пришлось бы жертвовать биатлонными соревнованиями. Мне нужно всё обдумать и посоветоваться с тренерами.— Такая вероятность есть, но не хочется пропускать биатлонные гонки, особенно после того, как у меня появились здесь хорошие результаты. Я люблю биатлон, и у меня достаточно серьёзных задач здесь. К сожалению, смена календаря в лыжных гонках не пошла мне на пользу. Гонка коньковым ходом пройдёт на следующей неделе, поэтому, если хочу отобраться в Лахти, я должна поехать в Швецию на следующей неделе и пропустить Антхольц. Подумаю об этом по окончании соревнований в Рупольдинге. Но я действительно ещё не определилась.— Конечно, это важная задача, и я понимаю, что расстанусь с шансами на Кубок мира, если завтрашний старт будет последним для меня перед чемпионатом мира. Это будет непростой выбор.