Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Кайса Мякяряйнен
Фото: РИА «Новости»
Текст: Александр Круглов

Мякяряйнен: рада, что Кубок мира перенесли из Тюмени

Выбор между лыжами и биатлоном, радость от домашнего этапа и отношение к соревнованиям в Тюмени — в интервью Кайсы Мякяряйнен.
14 января 2017, суббота. 19:50. Другие
Кайса Мякяряйнен в спринте в Рупольдинге одержала первую в сезоне и 20-ю в карьере победу. Однако уже в ближайшее время ей предстоит сделать непростой выбор между биатлоном и лыжными гонками. Об успешных выступлениях в Рупольдинге, карьерных целях и переносе этапа Кубка мира из Тюмени в Контиолахти она рассказала журналистам, среди которых был и спецкор «Чемпионата».

Вне конкуренции. Как Мякяряйнен одержала первую победу в сезоне

— Сегодня я в самом деле не ожидала, что смогу отстрелять на ноль, — первым делом поделилась впечатлениями от гонки Мякяряйнен. — Но это было важно, чтобы претендовать на высокое место в Рупольдинге, где обычно многие стреляют «чисто».

— Насколько свежий снег осложнил гонку вам и работу сервисёров?
— Считаю, что угадала со стартовым номером. Снег к моему старту стих и почти не беспокоил меня. Условия для лыжной гонки были для меня неплохими, как и собственно подготовка лыж. Мне не на что жаловаться.

— Что вы завтра ожидаете от преследования?
— Не хочу загадывать. Сейчас просто стараюсь наслаждаться моментом победы, получить хорошие ощущения от всего этого, и только завтра утром начну думать о преследовании, но не сейчас.

— Что помогло вам улучшить стрельбу в этом сезоне?
— Очень рада, что остреляла сегодня «чисто», но моя стрельба по-прежнему не всегда стабильна. Перед последним выстрелом я волновалась и прокручивала в голове, закроется мишень или нет. Но сегодня я хорошо концентрировалась и была уверена в своих силах. Надеюсь, в будущем буду гораздо чаще стрелять на ноль.

— Что почувствовали, когда стало известно, что этап Кубка мира пройдёт в Контиолахти?
— Я в огромном восторге — наконец смогу спать в своей кровати, дома. С нетерпением жду этих стартов. Надеюсь, в Контиолахти пройдут хорошие соревнования, которые понравятся болельщикам.
Кубок мира-2016/17. Женщины. Спринт 7,5 км
14 января 2017 года, суббота. 16:30 МСК
1 Кайса МякяряйненФинляндия 20:51.8
2 Габриэла КоукаловаЧехия 21:13.8
3 Лаура ДальмайерГермания 21:21.9

— Вы были несколько раз в Тюмени. Хотели бы, чтобы Кубок мира прошёл там в следующем году?
— Я не принимаю решений относительно выбора мест для проведения Кубка мира. Я была в Тюмени три раза и не могу сказать ни одного плохого слова об этом месте. Не против проведения там соревнований, но решения принимать не мне. В данном случае я искренне рада, что Кубок мира пройдёт у меня дома.

— В Контиолахти традиционно ездят много российских болельщиков, и на трибунах их бывает больше, чем финнов. Можно ли назвать этот этап немного российским?
— Посмотрим. Мне кажется, помимо россиян, там будет много норвежцев, и хочется, чтобы финны также не проигнорировали наши соревнования и пришли нас поддержать. Это нормальная ситуация. Например, в Хохфильцене всегда много немцев. Мне не важно, из какой страны приедут болельщики, главное, чтобы трибуны были заполнены, создавали хорошую атмосферу и поддерживали нас.


— Правда ли, что вы собираетесь выступить и на домашнем чемпионате мира по лыжным гонкам?
— Ещё не знаю. Конечно, это большое событие для всей Финляндии, и мне хочется принять в нём участие. Все говорят сейчас об этом, поэтому у меня есть интерес к соревнованиям, но есть проблемы с календарём: я не могу быть в двух местах одновременно, и в этом случае мне пришлось бы жертвовать биатлонными соревнованиями. Мне нужно всё обдумать и посоветоваться с тренерами.

— Какова вероятность, что вы всё-таки поедете в Лахти?
— Такая вероятность есть, но не хочется пропускать биатлонные гонки, особенно после того, как у меня появились здесь хорошие результаты. Я люблю биатлон, и у меня достаточно серьёзных задач здесь. К сожалению, смена календаря в лыжных гонках не пошла мне на пользу. Гонка коньковым ходом пройдёт на следующей неделе, поэтому, если хочу отобраться в Лахти, я должна поехать в Швецию на следующей неделе и пропустить Антхольц. Подумаю об этом по окончании соревнований в Рупольдинге. Но я действительно ещё не определилась.

— Общий зачёт Кубка мира по биатлону по-прежнему одна из главных задач?
— Конечно, это важная задача, и я понимаю, что расстанусь с шансами на Кубок мира, если завтрашний старт будет последним для меня перед чемпионатом мира. Это будет непростой выбор.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 20
Теги
Кайса Мякяряйнен
Новости. Другие
14 января 2017, суббота
21:29 Сборная России проиграла Норвегии во втором матче ЧМ по гандболу
21:29 Гассер и Ройсланд выиграли этап Кубка мира по сноуборду в слоуп-стайле
20:50 Покер Ниязова принёс победу «Дине» в московском дерби
20:50 Карякин и Карлсен стартовали на шахматном турнире в Нидерландах с ничьих
20:39 Мякяряйнен: надеюсь, в будущем смогу гораздо чаще стрелять «на ноль»
20:30 Третьяков: перед чемпионатом Европы настраивался на более хороший результат
20:14 Фристайлистка Леду победила в слоуп-стайле на этапе КМ, Прусакова — 10-я
20:03 FINA: один из этапов Мировой серии — 2017 по синхронному плаванию пройдёт в РФ
19:47 Ан взял бронзу чемпионата Европы по шорт-треку на дистанции 500 м
19:39 Старых, Виролайнен и Слепцова заняли весь пьедестал почёта на Кубке IBU
19:36 «Лада» одержала победу над «Глассверкетом» в Кубке ЕГФ
19:27 Вяльбе: любая женская победа в лыжах для нас — как три мужские
18:58 Елистратов — чемпион Европы по шорт-треку, Просвирнова — серебряный призёр
18:55 Услугина: мне проще начинать стрелять на «стойке» со второй мишени
18:53 Скелетонист Третьяков взял бронзу ЧЕ, проиграв братьям Дукурсам
18:48 Дальмайер: у меня хорошо работали лыжи, но Кайса сегодня была слишком сильна
18:41 Коукалова: я думаю не об общем зачёте, а о чемпионате мира в Хохфильцене
18:38 Лыжница Матвеева выиграла спринт на этапе Кубка мира в Италии
18:33 Мякяряйнен: в Рупольдинге всегда надо стрелять «на ноль»
17:51 Подчуфарова: на прямых ногах, на деревянных, на такой трассе делать нечего
17:48 Мякяряйнен одержала первую победу в сезоне, Акимова стала 15-й
17:36 Акимова: трасса в Рупольдинге хорошая, и чувствовала я себя хорошо
16:56 Норвежские двоеборцы выиграли командный спринт в Италии, Россия — 14-я
16:38 Российский велогонщик Поздняков стал гражданином Азербайджана
16:03 Губерниев сообщил, что Логинов выступит на чемпионате Европы по биатлону
15:48 Устюгов занял последнее место в квалификации спринта на этапе КМ в Тоблахе
15:39 Чирцова — 12-я в ски-кроссе на этапе Кубка мира по фристайлу в Италии
15:03 Егоров — пятый на московском этапе Кубка мира по натурбану
14:43 Иванова стала третьей на этапе КМ по санному спорту в Сигулде, Демченко — 4-я
14:36 Логинов победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Арбере
13:56 Колобков: отстранение российских лыжников является незаконным и необоснованным
13:50 Фендт: в FIL нет проблемы допинга, в том числе в отношении россиян
13:44 Двое россиян преодолели квалификацию на ЧМ Red Bull Crashed Ice
12:55 Привалов: сомневаюсь, что россияне поднимутся на пьедестал в гонке преследования
12:14 Фуркад: хочу превзойти достижение Бьорндалена по количеству побед за сезон
12:05 Ростовцев: ещё в прошлом сезоне надо было привлекать к стартам Кайшеву и Сливко
11:56 Саночники Южаков и Прохоров — четвёртые в двойках на этапе Кубка мира в Сигулде
11:31 Петухов: ждём назначения слушаний в отношении меня и Вылегжанина
11:01 Илиев: надеюсь, этап КМ, а в дальнейшем и ЧМ, всё же пройдут в Сибири
10:55 Абрамян утверждён на посту тренера сборной России по велоспорту на шоссе
09:43 Летающая лыжница Ито выиграла 1-й старт на этапе КМ в Саппоро, Аввакумова — 6-я
09:25 Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на этапе КМ в Рупольдинге
03:38 18 спортсменок США подали в суд на врача олимпийской сборной за домогательства
01:56 Устюгов: после «Тур де Ски» не смог отдохнуть головой — слишком много внимания
00:31 Могулист Рейхерд выиграл этап Кубка мира по фристайлу в США
Все новости RSS
В какой момент вы начали следить за блестящим выступлением Устюгова в "Тур де Ски"?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+