Скоростная стрельба. Как Россия проиграла Норвегии на ЧМ

Кошмарное начало

Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины.

Группа А. Второй тур.

Норвегия – Россия – 28:24 (15:11)

Голы в составе сборной России: Сорока – 8, Горбок – 6, Атьман – 3, Шишкарёв – 2, Ковалёв – 2, Чипурин – 1, Шельменко – 1, Житников – 1.

От минус восьми до минус четырёх

Погоня не удалась

Сборная России проиграла команде, которая на прошлом чемпионате Европы стала четвёртой, но на чемпионат мира попала только благодаря wild card

Мужская сборная России проиграла команде Норвегии на чемпионате мира по гандболу, который проходит во Франции. Норвежцы, заставившие говорить о себе всю Европу год назад, теперь намерены заставить говорить о себе весь мир. А тренерам сборной России нужно срочно думать, как строить игру в обороне: против очень быстрой Норвегии наша модель оказалась несостоятельной.Первый тайм матча с норвежцами получился обескураживающим. Молодая норвежская команда намного превосходила россиян в скорости, и у подопечныхпроходили скоростные атаки, которые часто завершались бросками с восьми-девяти метров.К такой игре сборная России не была готова, хотя перед матчем игроки нашей команды утверждали, что полностью разобрали действия соперников.После обмена в начале встречи голами — у норвежцев с левого флангапробил, а у россиянс семиметровогопереиграть не сумел, но повторным броском поразил ворота — игра пошла под диктовку викингов. Норвежцы продолжали грузить в ворота Богданова с задней линии, но иногда быстро переводили на фланг или внезапно задействовали линейного, а наши пытались академично разыграть до верного.Не слишком удачно действовал наш разыгрывающий, который пару раз пытался сделать «слепые» передачи, но привело это только к контратакам норвежцев, да и сам не бросал. Не мог ничего сделать с Бергерудом наш капитан, трижды не забивший с левого фланга. Правда, был момент, когда со счёта 1:4 сборная России могла отыграться, но после двух подряд голов в исполнениии хорошей игры в обороне Богданов не смог отдать точный пас на убегавшего один на одинВ обороне почти ничего не получалось, и разрыв в счёте вырос до восьми мячей.очень быстро использовал два тайм-аута, чтобы привести подопечных в чувство. «Бог с ней, с атакой, с обороной надо что-то делать», — раздалась реплика во время второго тайм-аута, после чего наши заиграли иначе. Перестроили защиту с «6-0» на «5-1», вместо Дибирова вышел, место в воротах занялВ защите наши чуть притормозили скоростных соперников, а в нападении — шальной бросок, отличный выход с фланга Шишкарёва, три подряд гола Сороки, и на перерыв команды ушли при четырёх мячах преимущества норвежцев. Это отставание могло быть и меньше, если бы наши грамотно распорядились мячом в последней атаке. Но 15 секунд просто продержали мяч без броска. Ну не считать же таковым попытку Михаила Чипурина уже после завершения игрового времени!Торгованов ещё в первой половине успокаивал игроков, говорил, что есть второй тайм и всё ещё можно поправить. Действительно, впереди было 30 минут, но ни секунды, когда можно было позволить себе потерять концентрацию. Однако эти секунды игроки сборной России находили постоянно. Хотя бились, конечно, как и обещал до начала матча линейный, до конца.Отлично действовал Игорь Сорока, который и Тимура Дибирова на левом фланге заменил, и Дмитрия Ковалёва в качестве исполнителя семиметровых. Ожил во втором тайме Атьман, который по совету тренеров решил не только пытаться раздавать мячи, но и сам бросал и трижды сделал это точно, причём в сложнейших ситуациях. В атаке наши более-менее наладили игру и даже показывали розыгрыши высшего класса.Как, например, при игре в меньшинстве, когда Дибиров вышел в заднюю линию в розыгрыш, сам начал атаку и после трёх передач оказался с глазу на глаз с Бергерудом. Но вновь не сумел переиграть 22-летнего норвежского вратаря. Сразу вспомнился чемпионат Европы среди женщин, матч Россия — Румыния и бессилие наших левых крайних. Правда, к Игорю Сороке это не относится, он даже на последних секундах сделал перехват и забил последний гол нашей сборной, но неудачная игра Дибирова стала неприятным сюрпризом.В общем, погоня не удалась. Сборная России проиграла команде, которая на прошлом чемпионате Европы стала четвёртой, но на чемпионат мира попала только благодаря wild card от Международной федерации гандбола. В следующем матче команда Дмитрия Торгованова сыграет с припёртыми к стенке после поражений в матчах с Норвегией и Бразилией поляками. И это самый реальный шанс решить вопрос выхода в плей-офф. Иначе может быть уже поздно.