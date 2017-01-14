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Гандбол. Россия уступила Норвегии на чемпионате мира во Франции
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Шитихин

Скоростная стрельба. Как Россия проиграла Норвегии на ЧМ

Российские гандболисты потерпели первое поражение на чемпионате мира и больше не имеют права уступать конкурентам. Нужно побеждать Польшу.
14 января 2017, суббота. 22:00. Другие
Мужская сборная России проиграла команде Норвегии на чемпионате мира по гандболу, который проходит во Франции. Норвежцы, заставившие говорить о себе всю Европу год назад, теперь намерены заставить говорить о себе весь мир. А тренерам сборной России нужно срочно думать, как строить игру в обороне: против очень быстрой Норвегии наша модель оказалась несостоятельной.

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Кошмарное начало


Первый тайм матча с норвежцами получился обескураживающим. Молодая норвежская команда намного превосходила россиян в скорости, и у подопечных Кристиана Берге проходили скоростные атаки, которые часто завершались бросками с восьми-девяти метров.
К такой игре сборная России не была готова, хотя перед матчем игроки нашей команды утверждали, что полностью разобрали действия соперников.

После обмена в начале встречи голами — у норвежцев с левого фланга Вадима Богданова пробил Магнус Йондаль, а у россиян Дмитрий Ковалёв с семиметрового Торбьорна Бергеруда переиграть не сумел, но повторным броском поразил ворота — игра пошла под диктовку викингов. Норвежцы продолжали грузить в ворота Богданова с задней линии, но иногда быстро переводили на фланг или внезапно задействовали линейного, а наши пытались академично разыграть до верного.

Не слишком удачно действовал наш разыгрывающий Павел Атьман, который пару раз пытался сделать «слепые» передачи, но привело это только к контратакам норвежцев, да и сам не бросал. Не мог ничего сделать с Бергерудом наш капитан Тимур Дибиров, трижды не забивший с левого фланга. Правда, был момент, когда со счёта 1:4 сборная России могла отыграться, но после двух подряд голов в исполнении Сергея Горбока и хорошей игры в обороне Богданов не смог отдать точный пас на убегавшего один на один Даниила Шишкарёва.
Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Группа А. Второй тур.
Норвегия – Россия – 28:24 (15:11)
Голы в составе сборной России: Сорока – 8, Горбок – 6, Атьман – 3, Шишкарёв – 2, Ковалёв – 2, Чипурин – 1, Шельменко – 1, Житников – 1.

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От минус восьми до минус четырёх


В обороне почти ничего не получалось, и разрыв в счёте вырос до восьми мячей. Дмитрий Торгованов очень быстро использовал два тайм-аута, чтобы привести подопечных в чувство. «Бог с ней, с атакой, с обороной надо что-то делать», — раздалась реплика во время второго тайм-аута, после чего наши заиграли иначе. Перестроили защиту с «6-0» на «5-1», вместо Дибирова вышел Игорь Сорока, место в воротах занял Виктор Киреев.

В защите наши чуть притормозили скоростных соперников, а в нападении — шальной бросок Дмитрия Житникова, отличный выход с фланга Шишкарёва, три подряд гола Сороки, и на перерыв команды ушли при четырёх мячах преимущества норвежцев. Это отставание могло быть и меньше, если бы наши грамотно распорядились мячом в последней атаке. Но 15 секунд просто продержали мяч без броска. Ну не считать же таковым попытку Михаила Чипурина уже после завершения игрового времени!

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Погоня не удалась


Торгованов ещё в первой половине успокаивал игроков, говорил, что есть второй тайм и всё ещё можно поправить. Действительно, впереди было 30 минут, но ни секунды, когда можно было позволить себе потерять концентрацию. Однако эти секунды игроки сборной России находили постоянно. Хотя бились, конечно, как и обещал до начала матча линейный Михаил Чипурин, до конца.
Сборная России проиграла команде, которая на прошлом чемпионате Европы стала четвёртой, но на чемпионат мира попала только благодаря wild card

Отлично действовал Игорь Сорока, который и Тимура Дибирова на левом фланге заменил, и Дмитрия Ковалёва в качестве исполнителя семиметровых. Ожил во втором тайме Атьман, который по совету тренеров решил не только пытаться раздавать мячи, но и сам бросал и трижды сделал это точно, причём в сложнейших ситуациях. В атаке наши более-менее наладили игру и даже показывали розыгрыши высшего класса.

Как, например, при игре в меньшинстве, когда Дибиров вышел в заднюю линию в розыгрыш, сам начал атаку и после трёх передач оказался с глазу на глаз с Бергерудом. Но вновь не сумел переиграть 22-летнего норвежского вратаря. Сразу вспомнился чемпионат Европы среди женщин, матч Россия — Румыния и бессилие наших левых крайних. Правда, к Игорю Сороке это не относится, он даже на последних секундах сделал перехват и забил последний гол нашей сборной, но неудачная игра Дибирова стала неприятным сюрпризом.

В общем, погоня не удалась. Сборная России проиграла команде, которая на прошлом чемпионате Европы стала четвёртой, но на чемпионат мира попала только благодаря wild card от Международной федерации гандбола. В следующем матче команда Дмитрия Торгованова сыграет с припёртыми к стенке после поражений в матчах с Норвегией и Бразилией поляками. И это самый реальный шанс решить вопрос выхода в плей-офф. Иначе может быть уже поздно.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Мужская сборная России - Гандбол Дмитрий Торгованов
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