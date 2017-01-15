Танцы под снегопадом. Как Рупольдинг награждает своих героев

Как русские отбивались от немцев и чехов

Что нужно для популярности биатлона?

Фото: "Чемпионат"

Танцы под снегом

Фото: "Чемпионат"

Церемонии награждения на главной городской площади проводятся на многих этапах, но только в Рупольдинге это мероприятие становится невероятно массовым шоу, даже в сильнейший снегопад. Фанаты занимают места поближе к пьедесталу уже за час до начала церемонии. Места в первых рядах обычно достаются представителям стран-призёров, но и немецкая массовка стягивается на мероприятие из всех близлежащих баров вне зависимости, будут ли на пьедестале их герои. Пока призёры находятся в пути, зрителей развлекают традиционные биатлонные песни.Впрочем, вчера привычную компанию чехам, немцам и финнам в первых рядах составили и российские болельщики — Михаил и Максим из Екатеринбурга сначала пробились на козырные позиции, затем закрепили на них флаг, после чего успешно обороняли место от попыток прорваться к сцене со стороны фанатов из других стран.Чуть дальше расположилась ещё одна группа российских болельщиков с маленькими флагами, а фанаты из Мурманска, зажигавшие на открытии, эту церемонию решили проигнорировать.Успех любого вида спорта в регионе держится на двух составляющих — интересе местных властей и успехах своих спортсменов. Мэр Рупольдингав очередной раз доказал, что остаётся самым верным поклонником биатлона среди всех градоначальников. (Раньше подобным интересом к любимому виду спорта мог похвастать лишь губернатор Югры.) Старший брат известного тренерабуквально днюет и ночует на биатлоне. Утром он лично контролирует, как арену очищают от снега, днём следит за гонками с огневого рубежа, а вечером участвует в награждении и организации вечеринок «Биатлон-фэмили».Второй пример мощнейшего биатлонного популяризатора —. Позитивную финскую биалонистку любят и русские, и немцы и с удовольствием фотографируются с ней после каждого мероприятия. На её родине ещё 10 лет назад биатлон считался второсортным видом спорта, абсолютно не интересным финнам. Тогда и родился известный мем про то, что если бы не русские, на стадион в Контиолахти пришло бы двое финнов и три собаки. Сейчас финны не только стали ходить на биатлон на родине, но и ездят на далёкие этапы. Болельщики в хоккейной форме активно приветствовали Мякяряйнен на награждении.Несмотря на жуткий снегопад и пронизывающий ветер, в начале церемонии открытия на помост вышли легко одетые девушки и за две минуты исполнили зажигательный танец. На церемонии открытия они танцевали с факелами и могли хотя бы согреться огнём. Но сейчас девчонкам было явно холодно, а нам было их действительно жаль. После выступления им пришлось бегом перемещаться в тёплое помещение, зато зрители остались довольны и разогреты.После этого уже пришёл черёд главных героинь, которым предстояло поочерёдно подняться на пьедестал и получить из рук вице-президента IBU, Клауса Пихлера и президента немецкой федерации лыжных видов спорта докторамедаль и бутылку шампанского. Свои призы ждали и занявших с четвёртое по шестое места, однако Вирер решила проигнорировать мероприятие, а потому её бутылку шампанского волотнёры унесли в неизвестном направлении.В заключение всем призёркам предложили присесть на пьедестал, словно по старой русской традиции — на дорожку, и насладиться лучшими моментами прошедшей гонки, которые им показали на большом экране. Россиянок, что неудивительно, в этих кадрах не оказалось, зато впервые после возвращения попавшая в топ-15сверкнула там своей белозубой улыбкой. Более трёх тысяч болельщиков тут же отправились занимать места в ближайших заведениях. Сегодня их последний шанс оторваться, ведь после гонок преследования уже не будет ни церемонии награждения, ни массовых гуляний. Биатлонный караван возьмёт курс на Антхольц.