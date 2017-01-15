Кубок мира по биатлону. Шипулин вновь проиграл финиш. LIVE

ГОНКИ ДНЯ:
*** 13:30 мск. ОНЛАЙН мужской гонки преследования читайте ПО ССЫЛКЕ ***
*** 16:45 мск. ОНЛАЙН женской гонки преследования читайте ПО ССЫЛКЕ ***
Общий зачёт Кубка мира. Мужчины
Общий зачёт Кубка мира. Женщины
15:55. Владимир Брагин заряжает резервную винтовку, чтобы передать ее судьям.
15:40. Талисманы-лисята тоже пришли на огневой рубеж, чтобы потанцевать здесь.
15:30. А это главный дирижёр всех биатлонных стартов, рейс-директор IBU Борут Нунар. Он курирует все вопросы от погоды и подготовки трассы, до соблюдения правил и распределения судей по объектам.
15:15. «Для меня это первый подиум, и я очень нервничаю. Сегодня я концентрировался на стрельбе, а на последнем круге я старался держаться за Пайффером, но перед последним спуском увидел, что Антон близко и попытался настичь его и обойти. Сегодня уникальный день для меня, но в Рупольдинге в прошлом году я был пятым в масс-старте, так что это подходящее место для меня и такая погода как сегодня — отличная погода», — поделился эмоциями Крчмарж.
15:10. «Я доволен проведённой гонкой. На последнем круге я очень сильно устал и рад, что сумел добраться до финиша вторым, прежде чем меня догнали двое других парней. Снег был очень медленный, тяжёлый и для моих ног это не самое лучшее состояние трассы. Когда выпадает столько свежего снега, это всегда большая проблема для сервисёров», — прокомментировал гонку Свендсен.
15:00. «Конечно, я хочу превзойти рекорд Уле — 12 побед за сезон, — признался Мартен Фуркад. — Но я не сражаюсь специально за статистические показатели. не слежу за ними слишком пристально и без этого я остаюсь сконцентрированным и на высоком уровне. Знаю что более 50 раз я был на верхней ступени пьедестала, также слежу за своей стрелковой статистикой, для меня этого достаточно. Также надеюсь сравняться с Бьорндаленом по итогам этого сезона по числу выигранных Кубков мира. Этот сезон пока для меня фантастический. Даже в лучших мечтах не мог представить, что выиграю 10 из 13 стартов. Я доволен работой над стрельбой со своим тренером, но три промаха сегодня — это многовато. Я провёл великолепную неделю в Рупольдинге с женой и дочерью, которые мне помогают побеждать".
14:50. Антон Шипулин был настолько расстроен, что даже отказался от общения с журналистами. А Гараничев объяснил промахи на стрельбе: «Никакой ошибки не было. Я шёл в своём темпе. Где надо наращивал его, а где не надо просто спокойно шёл и работал сам над собой. Чувствовал себя хорошо. Я ещё позавчера в спринте заметил, что сумел поймать свой ход и у меня получается добавлять. А стрельба — это всё мои ошибки. Пошёл снег большими хлопьями и при выстреле попадал в диоптр и закрывал мушку. Из-за этого я до конца не дорабатывал и допускал промахи».
14:45. Тренер сборной России Рикко Гросс прокомментировал итоги пасьюта: «Это была оптимистичная гонка. Сразу несколько спортсменов имели возможность попасть на подиум. Но для всех наших спортсменов заключительная стойка была ужасной. Семь промахов на всех — это слишком много. Конечно, для Шипулина было важно получать информацию о том, сколько его отделяет от Свендсена, но более важно было контролировать отрыв от Крчмаржа. Бабиков и Елисеев получили необходимый день отдыха. На следующей неделе их ждёт три старта подряд, поэтому мы решили бережно отнестись к этим спортсменам. У нас не так много времени до чемпионата мира.
14:40. Михал Крчмарж сразу же дал интервью чешскому телевидению. Ведущий аж визжал от восторга, что их соотечественник обыграл самого Шипулина.
14:30. Рикко Гросс сразу по окончании гонки провёл мини-собрание, в ходе которого указал всем биатлонистам, на допущенные ошибки
14:20. Шипулин, даже став четвёртым, чуть поправил свои дела в борьбе за второе место в общем зачёте Кубка мира. А Фуркад продолжает творить нечто невероятное: у него 59-я победа в карьере и 10-я в текущем сезоне, и это всего-то за 13 личных гонок — впереди ещё полсезона!
14:10. Антон Шипулин не сумел удержаться на третьем месте: на последних метрах дистанции он уступил чеху Михалу Крчмаржу, стартовавшему 29-м. Малышко — 14-й, Гараничев — 25-й, а Цветков — 39-й. Первым стал Фуркад, вторым — Свендсен. Поклонникам российской команды впору горевать в «пьяной палатке», где всегда есть большой выбор горячительных напитков.
14:00. Ну как же так? Могли россияне побороться и за победу, но на четвёртом огневом рубеже и Малышко, и Шипулин допустили ошибки. Теперь бороться предстоит только за бронзу. Выигрывает снова Фуркад, вторым, скорее всего, станет Свендсен.
13:50. Малышко, Гараничев и Шипулин по-прежнему держатся в лидерах и сражаются не только за медали, но и за победу — Фуркад на втором рубеже допустил сразу две ошибки. Кстати, помимо биатлона Рупольдинг принимает соревнования по прыжкам с трамплина. С самой высокой точки той горы можно наблюдать за соревнованиями на обоих спортивных объектах.
13:40. На первом огневом рубеже все россияне были безупречны, а потому в десятке уже три наших атлета: Малышко, Гараничев и Шипулин.
13:30. Стартовала гонка преследования. Первым на трассу умчался Мартен Фуркад. Дмитрий Малышко стартует шестым с 56 секундами отставания от лидера. За главными событиями гонки вы можете следить с помощью нашей текстовой онлайн-трансляции.
13:20. Болельщики на трассе стоят в несколько рядов и приходят задолго до начала гонок, чтобы занять более удобные места.
13:10. Лидер фан-клуба Магдалены Нойнер по-прежнему путешествует по соревнованиям и без любимой спортсменки. Из-за усов российские болельщицы дали ему прозвище Луис Альберто, в честь героя популярного мексиканского сериала.
13:00. До старта мужского пасьюта осталось лишь полчаса, а значит пришло время напомнить состав сборной России. В гонке будут принимать участие четыре российских атлета: Дмитрий Малышко (№6), Евгений Гараничев (№19), Антон Шипулин (№24) и Максим Цветков (№31). Ознакомиться с полным стартовым протоколом вы можете по этой ссылке.
12:50. Диктор по стадиону берёт интервью у наиболее известных болельщиков и спрашивает прогноз на предстоящие гонки. Почти все называют будущим победителем мужского пасьюта Мартена Фуркада.
12:40. А у нас срочная новость! Стало известно, что Антон Бабиков и Матвей Елисеев не будут участвовать в гонке преследования. Тренеры решили дать спортсменам возможность отдохнуть и восстановиться.
12:30. Тем временем тренер Виталий Норицын готовит Ульяну Кайшеву к гонке преследования.
12:20. Наш корреспондент Александр Круглов накануне побывал на церемонии награждения призёров в Рупольдинге и рассказал, как он нашёл самого биатлонного губернатора и танцы девушек под снегом.
12:10. В Рупольдинге всё напоминает о биатлоне. Например, возле отеля Zur Post есть такие деревянные фигурки биатлонистов.
12:00. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Завершается пятый этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. На десерт оставлены две гонки преследования. Мужчины стартуют в 13:30 по московскому времени, женщины побегут начиная с 16:45. «Чемпионат» начинает свой традиционный онлайн дня, не пропустите!