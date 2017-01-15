Квантовый скачок. Как Шипулин проиграл бронзу в пасьюте

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В сокращённом составе
Тренерский штаб мужской сборной России принял решение провести гонку преследования в сокращённом составе, хотя по итогам спринта все шестеро наших ребят попали в пасьют. Возможность отдохнуть получили Антон Бабиков и Матвей Елисеев.
Бабиков должен был стартовать 23-м с отставанием в полторы минуты от лидера Мартена Фуркада, но, вспоминая, как его «накрыло» на последнем этапе эстафеты в Рупольдинге, решение абсолютно понятное. В спринте Антон бежал из последних сил, и рисковать здоровьем спортсмена тренеры не стали. Елисеев попал в преследование 59-м с большим отставанием. Его шансы даже на топ-20 выглядели призрачно, а потому решение не выставлять Матвея тоже логично.
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Прыжок в десятку
Оставшаяся четвёрка – Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Антон Шипулин и Максим Цветков – не откладывая дело в долгий ящик улучшила свои позиции после первой же стрельбы. Все четверо отстреляли безупречно, равно как и еще чёртова дюжина спортсменов. Малышко, Гараничев и Шипулин тут же переместились в десятку сильнейших, а Цветков отыграл ровно 10 позиций и поднялся на 21-е место.
Что касается лидера, то Мартен Фуркад тоже стрелял чисто и ушёл вперёд с огромным преимуществом перед Эмилем Хегле Свендсеном. А вот австриец Юлиан Эберхард, который в спринте был вторым, оставил незакрытыми сразу три мишени и откатился далеко назад.
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Цветков взял пример с Фуркада
После второго рубежа тройка россиян так и осталась в первой десятке: Малышко, Гараничев и Шипулин вновь отстреляли точно и оказались в большой группе спортсменов, которые преследовали двух лидеров. Фуркада, допустившего два промаха, почти догнал снайперски стрелявший Свендсен.
А вот Максим Цветков взял пример с Фуркада. Жаль, что не в плане скорости, а в плане стрельбы. Он допустил два промаха, переместился на 42-е место и вторую половину гонки вполне мог бежать в расслабленном состоянии. Даже не место, а отставание почти в две минуты не оставляло шансов на высокий результат.
И их осталось двое
Третий рубеж отсеял ещё одного российского претендента на высокое место. Евгений Гараничев допустил сразу два промаха и выбыл из десятки сильнейших. А вот Шипулин с Малышко стреляли быстро и точно. Они всего лишь семь секунд проигрывали Свендсену и Фуркаду, которые ушли со стрельбища вместе.
Француз допустил один промах, а норвежец потратил на точную стрельбу довольно много времени, так что Фуркад успел пробежать штрафной круг. В числе претендентов на медали помимо двух лидеров и двух россиян к тому моменту были ещё и два немца — Арнд Пайффер и Симон Шемпп, также стрелявшие абсолютно точно. Ближайшие преследователи этой шестёрки отставали на полминуты.
Где финиш, Антон?
После заключительной «стойки» Мартен Фуркад спокойно убежал к своей уже 10-й победе в нынешнем сезоне. Он закрыл все мишени намного быстрее Свендсена, который также был точен. Шипулин и Пайффер допустили по одному промаху, Малышко и Шемпп – по два, а в борьбу за медали неожиданно вклинился чех Михал Крчмар. Он отстрелял чисто, как и на трёх предыдущих рубежах, и убежал на трассу с отставанием в семь секунд от Шипулина.
По дистанции чех чуть приблизился, но гандикап в три-четыре секунды Антон держал, а вот Пайффер отвалился. Когда казалось, что бронзе уже ничто и никто не угрожает, Шипулин выпустил её из своих рук. Крчмар накатил на финиш так мощно, что у Антона не нашлось чем ему ответить. И это неприятный сигнал. В нынешнем сезоне Шипулин проигрывает подобные финишные разборки уже в третий раз (до этого Доминику Виндишу и Свендсену).
Конечно, здорово, что Шипулин отыграл два десятка позиций и после пяти крайне неудачных гонок вновь боролся за медаль, но тенденция проигранных финишей от одного из лучших финишёров мирового биатлона настораживает.
Малышко стал 14-м, Гараничев – 25-м, а Цветков в итоге с пятью промахами сумел набрать зачётные очки, финишировав 39-м.