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175 лет назад 2016
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Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Шитихин

Квантовый скачок. Как Шипулин проиграл бронзу в пасьюте

Первую личную медаль сборной России в Рупольдинге мог принести Антон Шипулин. Но лидер российской сборной вновь проиграл финиш.
15 января 2017, воскресенье. 14:47. Другие
Сборная России по-прежнему без медалей в личных гонках на втором этапе Кубка мира подряд. Лидер нашей мужской команды Антон Шипулин отыграл 20 позиций и был очень близок к бронзе, но потерпел очередное поражение в финишном створе. Имея преимущество перед чехом Михалом Крчмаром, Шипулин на последней прямой просто встал, и бронза превратилась в деревянную медаль. Чех впервые в карьере поднялся на подиум — и сделал это с 29-го места.

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В сокращённом составе


Тренерский штаб мужской сборной России принял решение провести гонку преследования в сокращённом составе, хотя по итогам спринта все шестеро наших ребят попали в пасьют. Возможность отдохнуть получили Антон Бабиков и Матвей Елисеев.

Кубок мира-2016/17. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
15 января 2017 года, воскресенье. 13:30 МСК
1 Мартен ФуркадФранция 33:57.5
2 Эмиль Хегле СвендсенНорвегия 34:15.8
3 Михал КрчмаржЧехия 34:17.0


Бабиков должен был стартовать 23-м с отставанием в полторы минуты от лидера Мартена Фуркада, но, вспоминая, как его «накрыло» на последнем этапе эстафеты в Рупольдинге, решение абсолютно понятное. В спринте Антон бежал из последних сил, и рисковать здоровьем спортсмена тренеры не стали. Елисеев попал в преследование 59-м с большим отставанием.
Его шансы даже на топ-20 выглядели призрачно, а потому решение не выставлять Матвея тоже логично.

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Прыжок в десятку


Оставшаяся четвёрка – Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Антон Шипулин и Максим Цветков – не откладывая дело в долгий ящик улучшила свои позиции после первой же стрельбы. Все четверо отстреляли безупречно, равно как и еще чёртова дюжина спортсменов. Малышко, Гараничев и Шипулин тут же переместились в десятку сильнейших, а Цветков отыграл ровно 10 позиций и поднялся на 21-е место.

Что касается лидера, то Мартен Фуркад тоже стрелял чисто и ушёл вперёд с огромным преимуществом перед Эмилем Хегле Свендсеном. А вот австриец Юлиан Эберхард, который в спринте был вторым, оставил незакрытыми сразу три мишени и откатился далеко назад.

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Цветков взял пример с Фуркада


После второго рубежа тройка россиян так и осталась в первой десятке: Малышко, Гараничев и Шипулин вновь отстреляли точно и оказались в большой группе спортсменов, которые преследовали двух лидеров. Фуркада, допустившего два промаха, почти догнал снайперски стрелявший Свендсен.

А вот Максим Цветков взял пример с Фуркада. Жаль, что не в плане скорости, а в плане стрельбы. Он допустил два промаха, переместился на 42-е место и вторую половину гонки вполне мог бежать в расслабленном состоянии. Даже не место, а отставание почти в две минуты не оставляло шансов на высокий результат.

И их осталось двое


Третий рубеж отсеял ещё одного российского претендента на высокое место. Евгений Гараничев допустил сразу два промаха и выбыл из десятки сильнейших. А вот Шипулин с Малышко стреляли быстро и точно. Они всего лишь семь секунд проигрывали Свендсену и Фуркаду, которые ушли со стрельбища вместе.

Француз допустил один промах, а норвежец потратил на точную стрельбу довольно много времени, так что Фуркад успел пробежать штрафной круг. В числе претендентов на медали помимо двух лидеров и двух россиян к тому моменту были ещё и два немца — Арнд Пайффер и Симон Шемпп, также стрелявшие абсолютно точно. Ближайшие преследователи этой шестёрки отставали на полминуты.

Где финиш, Антон?


После заключительной «стойки» Мартен Фуркад спокойно убежал к своей уже 10-й победе в нынешнем сезоне. Он закрыл все мишени намного быстрее Свендсена, который также был точен. Шипулин и Пайффер допустили по одному промаху, Малышко и Шемпп – по два, а в борьбу за медали неожиданно вклинился чех Михал Крчмар. Он отстрелял чисто, как и на трёх предыдущих рубежах, и убежал на трассу с отставанием в семь секунд от Шипулина.

По дистанции чех чуть приблизился, но гандикап в три-четыре секунды Антон держал, а вот Пайффер отвалился. Когда казалось, что бронзе уже ничто и никто не угрожает, Шипулин выпустил её из своих рук. Крчмар накатил на финиш так мощно, что у Антона не нашлось чем ему ответить. И это неприятный сигнал. В нынешнем сезоне Шипулин проигрывает подобные финишные разборки уже в третий раз (до этого Доминику Виндишу и Свендсену).

Конечно, здорово, что Шипулин отыграл два десятка позиций и после пяти крайне неудачных гонок вновь боролся за медаль, но тенденция проигранных финишей от одного из лучших финишёров мирового биатлона настораживает.

Малышко стал 14-м, Гараничев – 25-м, а Цветков в итоге с пятью промахами сумел набрать зачётные очки, финишировав 39-м.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Биатлон Антон Бабиков Антон Шипулин Дмитрий Малышко Евгений Гараничев Максим Цветков Матвей Елисеев
Новости. Другие
15 января 2017, воскресенье
15:15 Свендсен: рад, что финишировал до того, как двое других парней догнали меня
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