Гараничев: надо было слушать своего тренера

Никакой ошибки не было. Я шёл в своём темпе. Где надо, наращивал его, а где не надо, просто спокойно шёл и работал сам над собой.

Работали по заданию от Рикко Гросса и готовились к предстоящим стартам. Мы хорошо провели сбор, я получил удовольствие от тренировок в Поклюке.

Нынешний сезон с самого начала складывается длянепросто. Из-за перенесённой на вкатывании болезни он весь декабрь искал себя, потом был вынужден пропустить этап в Оберхофе и провести полноценный сбор и наконец в Рупольдинге в эпизодах смотрелся уже неплохо. Первую половину гонки преследования он провёл в лидерах, претендовал на место на подиуме, но катастрофическая стрельба отбросила его далеко назад. После гонки Гараничев ответил на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент «Чемпионата».— Никакой ошибки не было. Я шёл в своём темпе. Где надо, наращивал его, а где не надо, просто спокойно шёл и работал сам над собой.— Чувствовал себя хорошо. Я ещё позавчера в спринте заметил, что сумел поймать свой ход и получается добавлять. Это всё мои ошибки.— Пошёл снег большими хлопьями и при выстреле попадал в диоптр и закрывал мушку.Из-за этого я до конца не дорабатывал и допускал промахи.— Нет, так же шёл своим ходом. Тренеры везде кричали работать в своём темпе. Я до конца не выкладывался, но шёл на довольно высокой скорости.— 50 на 50. Стрельба — в пассив, а лыжный ход — в актив.— Оно не оптимальное, но уже однозначно лучше, чем было.— Мы с личным тренером не делали никаких акцентов, работали по заданию от Рикко Гросса и готовились к предстоящим стартам. Мы хорошо провели сбор, я получил удовольствие от тренировок в Поклюке.— Указал на мои ошибки. Отметил, что не до конца отработал стрельбу, были ошибки у всей нашей команды на последнем рубеже.— Вот пропустил старты в Оберхофе. Но вообще согласен, что допустил ошибку, когда побежал первый этап в Эстерсунде. Надо было пропустить его, но я не послушал Максима Владимировича Кугаевского, который мне это и советовал. Я думал, что всё обойдётся, но в итоге ничего не обошлось и только благодаря сбору и пропуску Оберхофа удалось устранить эту ошибку.— Конечно, нет. Какие могут быть обиды. Тренеры ставят тех, кто сейчас сильнее. Если не поставили меня, значит, у них есть на это основания. У нас много гонок, где я выступаю, где дают мне шанс и я выкладываюсь по максимуму.