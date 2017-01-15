Гараничев: надо было слушать своего тренера

— После второй стрельбы вы тащили за собой группу из восьми человек, после чего сделали два промаха. Это было тактической ошибкой?
— Никакой ошибки не было. Я шёл в своём темпе. Где надо, наращивал его, а где не надо, просто спокойно шёл и работал сам над собой.
Никакой ошибки не было. Я шёл в своём темпе. Где надо, наращивал его, а где не надо, просто спокойно шёл и работал сам над собой.
— Погода сегодня ваша. На лыжне чувствовали себя хорошо?
— Чувствовал себя хорошо. Я ещё позавчера в спринте заметил, что сумел поймать свой ход и получается добавлять. Это всё мои ошибки.
— Почему так плохо стреляли стоя?
— Пошёл снег большими хлопьями и при выстреле попадал в диоптр и закрывал мушку. Из-за этого я до конца не дорабатывал и допускал промахи.
— После третьей стрельбы вы ещё сохраняли шансы на призовое место и неплохо начали догонять. Решили идти ва-банк?
— Нет, так же шёл своим ходом. Тренеры везде кричали работать в своём темпе. Я до конца не выкладывался, но шёл на довольно высокой скорости.
— Сегодняшнюю гонку можно занести в актив или в пассив?
— 50 на 50. Стрельба — в пассив, а лыжный ход — в актив.
— Сейчас у вас наилучшее самочувствие с начала сезона?
— Оно не оптимальное, но уже однозначно лучше, чем было.
— Как прошёл новогодний сбор в Поклюке. Над какими аспектами работали с Максимом Кугаевским?
— Мы с личным тренером не делали никаких акцентов, работали по заданию от Рикко Гросса и готовились к предстоящим стартам. Мы хорошо провели сбор, я получил удовольствие от тренировок в Поклюке.
— О чём говорил с вами Гросс после гонки?
— Указал на мои ошибки. Отметил, что не до конца отработал стрельбу, были ошибки у всей нашей команды на последнем рубеже.
Работали по заданию от Рикко Гросса и готовились к предстоящим стартам. Мы хорошо провели сбор, я получил удовольствие от тренировок в Поклюке.
— Может, вам стоило в декабре пропустить какие-то старты и сначала восстановиться после болезни, а потом уже выступать?
— Вот пропустил старты в Оберхофе. Но вообще согласен, что допустил ошибку, когда побежал первый этап в Эстерсунде. Надо было пропустить его, но я не послушал Максима Владимировича Кугаевского, который мне это и советовал. Я думал, что всё обойдётся, но в итоге ничего не обошлось и только благодаря сбору и пропуску Оберхофа удалось устранить эту ошибку.
— Нет обиды, что в этом сезоне вас не ставят в эстафеты?
— Конечно, нет. Какие могут быть обиды. Тренеры ставят тех, кто сейчас сильнее. Если не поставили меня, значит, у них есть на это основания. У нас много гонок, где я выступаю, где дают мне шанс и я выкладываюсь по максимуму.