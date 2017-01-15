Какая боль! «Динамо» забило в ворота «Синары» десять голов

Битва по старой памяти

Две ошибки – два гола

Мини-футбол. Чемпионат России

13-й тур. Щёлково. 15 января



«Динамо» (Московская область) – «Синара» (Екатеринбург) – 10:2 (4:0)



Голы: Робиньо, Сергеев, Вилде — 2, Фернандиньо — 3, Шакиров — 2, Бурков – Герасимов, Дёмин

Четыре пробоины в обороне «Синары»

«Какая боль! Какая боль!»

Хет-трик из собственной штрафной

Мысль о том, что команда в начале сезона растеряла много очков и теперь должна навёрстывать упущенное, красной нитью проходит сквозь выступления подмосковного «Динамо» в последние недели. Бело-голубые действительно в начале сезона слишком часто оступались, а потому к началу второго круга регулярного чемпионата оказались на непривычном четвёртом месте. С учётом того, что впереди ещё плей-офф, положение, конечно, не критичное, однако, как, всё это бьёт по самолюбию игроков «Динамо», привыкших быть только на верхних строчках таблиц.Чтобы добраться до первого места, конечно, необходимо побеждать прямых конкурентов. Таковым в сложившейся ситуации был и клуб «Синара» из Екатеринбурга, в турнирной таблице расположившийся следом за «Динамо». Ещё несколько лет назад противостояние этих команд было знаковым для всего российского мини-футбола – в таких дуэлях порой решалась и судьба чемпионства. Однако «Синара» в какой-то момент значительно ослабла, и градус борьбы значительно снизился. Сегодня дуэль «Динамо» – «Синара» можно называть принципиальной разве что по старой памяти. Однако это не значило, что подмосковной команде будет легко. Да и вряд ли бело-голубые забыли трудные августовские матчи, в которых удалось заработать лишь одно очко, сыграв 6:6.Команды начали матч довольно активно, однако в первые минуты опасных моментов практически не возникало. Подмосковная команда владела инициативой, прессинговала соперника и несколько раз проверила бдительность Путилова, но реальных шансов открыть счёт у хозяев не было. А гости были близки к этому на седьмой минуте встречи:подобрал мяч в непосредственной близости от ворот «Динамо» и тут же пробил в ближний угол, но Поддубный сыграл надёжно. Всё тот же Шистеров через минуту умудрился в сложной ситуации пробить из-под защитника, но мяч пролетел мимо ворот.А ровно в тот момент, когда «Синара» пыталась перехватить инициативу, «Динамо» забило гол. Фукин отобрал у защитника команды из Екатеринбурга мяч прямо у ворот Путилова и должен был забивать, но попал в штангу. Однако на радость болельщиков бело-голубых в той точке, куда отскочил мяч, оказался Робиньо, добивший его в сетку. Пропустив, «Синара» встрепенулась и создала несколько опасных моментов у ворот Поддубного, но, как ни странно, пропустила вновь. Опять плоды принёс плотный прессинг: Сергей Сергеев подкараулил ошибку защитников и удвоил разницу – 2:0.Время шло, а игра на площадке практически не менялась. «Динамо» старалось владеть мячом, а когда теряло его, начинало прессинговать «Синару». Гости пытались атаковать быстро, напористо, а хозяева порой словно сдавливали чужую оборону тисками. Под этим давлением защитники ошибались, а «Динамо» ошибками с удовольствием пользовались. На 16-й минутеперехватил мяч прямо у чужих ворот и тут же реализовал выход один на один. Хозяева повели со счётом 3:0, при этом все голы вышли похожими, поскольку были забиты после серьёзных ошибок обороны.А вот четвёртый гол «Динамо» забило самостоятельно. Размашистая атака завершилась отличным пасомс фланга и точным ударомв опустевшие ворота. Главный тренер «Синары» тут же взял тайм-аут. Задуматься было над чем: счёт 0:4 к 18-й минуте встречи обязывал принимать решительные меры. Гости после паузы активнее пошли в прессинг и могли один мяч отыграть, нов ближнем бою переиграть не сумел. Не получилось забить и у Агапова – вратарь «Динамо» в отчаянном прыжке дотянулся до мяча. До перерыва счёт в итоге так и не изменился.Путилова трудно было винить в пропущенных по ходу первого тайма голах, однако после перерыва его в воротах сменил. Вероятно, на фарт. Однако фортуна явно была не на стороне «Синары». Гости на первых минутах упустили верный момент размочить счёт, а потом и вовсе пропустили пятый гол. Шакиров после ввода мяча из-за боковой в касание мощно пробил с дальней дистанции, и счёт пропел солист группы «Чайф». А поклонникам «Синары» при словах «Какая боль! Какая боль!» оставалось хвататься за голову – 5:0.На пятой минуте игра взорвалась целой серией опасных моментов.был близок к тому, чтобы забить в шестой раз, но Викулов выручил свою команду. Тут же шанс продемонстрировать мастерство получил и Поддубный. Ещё в нескольких эпизодах подстраховать своего голкипера пришлось защитникам подмосковной команды. Однако пропустили снова гости:, мощно пробив после розыгрыша стандарта, попал в игроков «Синары», а отскок подкараулил Бурков, добивший мяч в сетку в падении. Кто бы мог перед началом встречи подумать, что всё будет складываться так легко для «Динамо»!На девятой минуте встречи «Синаре» всё-таки удалось забить гол престижа. Поддубный сфолил на границе своей штрафной, и Герасимов прямым ударом сквозь строй игроков отправил мяч в сетку – 6:1. Тут же в ворота «Динамо» мог влететь и второй, но хозяев выручила перекладина. А через минуту атакующий пыл соперника охладил Фернандиньо. Он стремительно промчался по флангу к воротам Викулова и легко его переиграл – 7:1. Впрочем, капитулировать «Синара» не собиралась – игроки наверняка понимали, что отыграться практически невозможно, но всё равно атаковали и хотели забить.На 18-й минуте в составе гостей появился пятый полевой игрок – во вратарской форме на площадку вышел Шистеров. Однако первый же удар по опустевшим воротам «Синары» стал голевым – Фернандиньо оформил хет-трик, стоя около своей штрафной. В оставшееся время екатеринбуржцы всё-таки забили второй мяч – отличился Дёмин. Но последнее слово осталось за игроками «Динамо»: Вилде забил в пустые ворота, а Шакиров сумел пробить Путилова – 10:2. Подмосковная команда в родных стенах разгромила соперника и набрала полновесные три очка, необходимые в плотной турнирной борьбе.