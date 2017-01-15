Женская безнадёга. Россиянки в Рупольдинге разочаровали

Подчуфарова устала, как всегда

Акимова в чёртовой дюжине

Шведка Ханна Эберг, которой всего 21 год, обыгрывает всю сборную России. А тренирует её Вольфганг Пихлер. Её никто не выгоняет с Кубка мира, несмотря на провалы в отдельных гонках.

Кайса в Рупольдинге непобедима

Этап Кубка мира в Рупольдинге завершился для сборной России неудачей в женской гонке преследования. Можно сколько угодно радоваться тому, что наши девушки с 30-х мест улучшили позиции до 20-х, но это явно не то, к чему должна стремиться российская команда. К сожалению, женская сборная России даже не перспективный середняк, а безнадёжный.Как и в мужском пасьюте, в женском наша команда выступала не в полном составе.вышли на старт, атренерский штаб освободил от гонки. Официальная причина – планы индивидуальной подготовки. А если проще, не хватает её на то, чтобы провести на нормальном уровне без жалоб на усталость хотя бы две гонки подряд.утверждает, что всё это последствия прошлогоднего спада. А может, всё проще? И у Подчуфаровой просто нет функциональных возможностей, чтобы бегать весь сезон, и её потолок – выступление на одном старте в сезоне? Конечно, хотелось бы ошибиться и увидеть на чемпионате мира в Хохфильцене точную стрельбу и быстрый бег в исполнении Подчуфаровой в каждой гонке, но внятных объяснений её состояния так и нет.Она ведь не молодая мама, которая без лишнего риска подводится к чемпионату мира в Хохфильцене и на пасьют решила не выходить. Вот в этом случае можно быть уверенным, что и спортсменка, и тренеры прекрасно знают, что делают и что нужно делать.Потолок нынешней сборной России – одиночные подвиги. Вот она как раз вышла на тот уровень, когда может регулярно забегать в десятку даже при избегающих ошибок соперницах. В пасьюте Татьяна стала 13-й, улучшив свою стартовую позицию на два места. Стреляла бы чисто, могла добежать доцветов, но промахи на третьем и четвёртом рубежах не позволили ей это сделать.с одним промахом поднялась на 22-е место, афинишировали в четвёртом десятке. Ну и о каких перспективах женской команды можно говорить, о какой максимальной квоте по итогам сезона? Самое печальное в том, что у нас нет других биатлонисток. Можно вновь вернуть в основной состав, мама которой исходит гневом от того, что её дочь пока «прокатывают» с Кубком мира, или пригласить хотя бы функционально неплохо готовую, которая действительно быстро бежит, но стреляет ниже среднего. Ничего не изменится. Что-то не так с нашей системой подготовки на этапе перехода из юниорского уровня на взрослый.Смотрите, молодая шведка, которой всего 21 год, обыгрывает всю сборную России. А тренирует её. Её никто не выгоняет с Кубка мира, несмотря на провалы в отдельных гонках. В нынешнем сезоне Ханна занимала и 82-е, и 61-е, и 43-е места. Тренерский штаб даёт ей возможность стартовать в каждой гонке, и в Рупольдинге чемпионка мира среди юниоров в комбинации спринт – пасьют стала пятой и седьмой.А наш тренерский штаб даже Ульяну Кайшеву, которая уже старше Эберг, призвал в команду только после Нового года. Когда стало понятно, что ставка на Светлану Слепцову, например, не сработала. Была бы Ульяна в команде с самого начала сезона, возможно, и результаты были на уровне Акимовой.Преследование в Рупольдинге выиграла. Финка с самого начала 2017-го побежала на своём привычном уровне, а на завершившемся этапе ещё и стреляла божественно. Всего один промах на четырёх рубежах для Кайсы можно считать подвигом, но стрельбой с ней занимался российский тренер Анатолий Хованцев. Тот самый, которого уволили по ходу чемпионата мира в Ханты-Мансийске в 2011 году.Когда Мякяряйнен и бежит, и стреляет, тягаться с ней практически невозможно. Не получилось это и у, которые финишировали второй и третьей с огромным отставанием. На следующей неделе мировой биатлон переезжает в Антхольц-Антерсельву.