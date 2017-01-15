Женская безнадёга. Россиянки в Рупольдинге разочаровали

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Подчуфарова устала, как всегда
Как и в мужском пасьюте, в женском наша команда выступала не в полном составе. Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина и Екатерина Глазырина вышли на старт, а Ольгу Подчуфарову тренерский штаб освободил от гонки. Официальная причина – планы индивидуальной подготовки. А если проще, не хватает её на то, чтобы провести на нормальном уровне без жалоб на усталость хотя бы две гонки подряд. Виталий Норицын утверждает, что всё это последствия прошлогоднего спада. А может, всё проще? И у Подчуфаровой просто нет функциональных возможностей, чтобы бегать весь сезон, и её потолок – выступление на одном старте в сезоне? Конечно, хотелось бы ошибиться и увидеть на чемпионате мира в Хохфильцене точную стрельбу и быстрый бег в исполнении Подчуфаровой в каждой гонке, но внятных объяснений её состояния так и нет.
Она ведь не молодая мама Дарья Домрачева, которая без лишнего риска подводится к чемпионату мира в Хохфильцене и на пасьют решила не выходить. Вот в этом случае можно быть уверенным, что и спортсменка, и тренеры прекрасно знают, что делают и что нужно делать.
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Акимова в чёртовой дюжине
Потолок нынешней сборной России – одиночные подвиги Татьяны Акимовой. Вот она как раз вышла на тот уровень, когда может регулярно забегать в десятку даже при избегающих ошибок соперницах. В пасьюте Татьяна стала 13-й, улучшив свою стартовую позицию на два места. Стреляла бы чисто, могла добежать до цветов, но промахи на третьем и четвёртом рубежах не позволили ей это сделать.
Ирина Услугина с одним промахом поднялась на 22-е место, а Ульяна Кайшева и Екатерина Глазырина финишировали в четвёртом десятке. Ну и о каких перспективах женской команды можно говорить, о какой максимальной квоте по итогам сезона? Самое печальное в том, что у нас нет других биатлонисток. Можно вновь вернуть в основной состав Дарью Виролайнен, мама которой исходит гневом от того, что её дочь пока «прокатывают» с Кубком мира, или пригласить хотя бы функционально неплохо готовую Светлану Миронову, которая действительно быстро бежит, но стреляет ниже среднего. Ничего не изменится. Что-то не так с нашей системой подготовки на этапе перехода из юниорского уровня на взрослый.
Шведка Ханна Эберг, которой всего 21 год, обыгрывает всю сборную России. А тренирует её Вольфганг Пихлер. Её никто не выгоняет с Кубка мира, несмотря на провалы в отдельных гонках.Смотрите, молодая шведка Ханна Эберг, которой всего 21 год, обыгрывает всю сборную России. А тренирует её Вольфганг Пихлер. Её никто не выгоняет с Кубка мира, несмотря на провалы в отдельных гонках. В нынешнем сезоне Ханна занимала и 82-е, и 61-е, и 43-е места. Тренерский штаб даёт ей возможность стартовать в каждой гонке, и в Рупольдинге чемпионка мира среди юниоров в комбинации спринт – пасьют стала пятой и седьмой.
А наш тренерский штаб даже Ульяну Кайшеву, которая уже старше Эберг, призвал в команду только после Нового года. Когда стало понятно, что ставка на Светлану Слепцову, например, не сработала. Была бы Ульяна в команде с самого начала сезона, возможно, и результаты были на уровне Акимовой.
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Кайса в Рупольдинге непобедима
Преследование в Рупольдинге выиграла Кайса Мякяряйнен. Финка с самого начала 2017-го побежала на своём привычном уровне, а на завершившемся этапе ещё и стреляла божественно. Всего один промах на четырёх рубежах для Кайсы можно считать подвигом, но стрельбой с ней занимался российский тренер Анатолий Хованцев. Тот самый, которого уволили по ходу чемпионата мира в Ханты-Мансийске в 2011 году.
Когда Мякяряйнен и бежит, и стреляет, тягаться с ней практически невозможно. Не получилось это и у Габриэлы Коукаловой с Мари-Дорен Абер, которые финишировали второй и третьей с огромным отставанием. На следующей неделе мировой биатлон переезжает в Антхольц-Антерсельву.