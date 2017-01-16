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175 лет назад 2016
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Александр Логинов
Фото: РИА Новости
Текст: Александр Круглов

Вопрос этапа. Нужен ли Александр Логинов на Кубке мира?

Стратегический план, «не место в спорте», нежелание дразнить гусей и протесты соперников — что мешает Логинову вернуться на Кубок мира?
16 января 2017, понедельник. 11:46. Другие
Отбывший двухлетнюю дисквалификацию российский биатлонист Александр Логинов продолжает стремительно набирать форму и на Кубке IBU доминирует, как Мартен Фуркад в Кубке мира. При любом другом раскладе три победы подряд во втором эшелоне уже обеспечили бы ему место в основной команде, однако здесь на пути спорта снова встаёт политика. Масштабные допинговые обвинения в российском спорте вынуждают руководство СБР хотя бы до завершения разбирательств по «делу Макларена» не форсировать события. Так что же важнее — политкорректность или спортивный принцип? Мы собрали мнения как российских, так и зарубежных спортсменов, тренеров, специалистов, журналистов и болельщиков.

Александр Касперович, главный тренер сборной России:
«Я не смотрю на высказывания в прессе в адрес Александра, а исхожу из методической части подготовки этого спортсмена на протяжении всего сезона. Мы не хотим его привезти на один этап, чтобы он не показал там результат, и увезти. Сегодня Логинов демонстрирует стабильные результаты, но никаких ротаций мы пока не планируем. Пока он выступает, набирает свою оптимальную форму. В его планах выступление на чемпионате Европы, а дальше будем смотреть».

Зигфрид Мазе, тренер сборной Норвегии:
«Я считаю, что он уже отбыл двухлетнюю дисквалификацию и никто не может помешать его участию в Кубке мира. Другой вопрос, что очень многие спортсмены здесь будут не рады его видеть. Поэтому это сложный вопрос выбора для тренеров российской сборной, и я не знаю, как бы поступил на их месте».

Дмитрий Васильев, двукратный олимпийский чемпион:
«Со стороны кажется, что надо, но тренерам виднее. У них на каждого спортсмена существует свой стратегический план. Логинов присутствует в этом стратегическом плане, поэтому принятие решений должно быть только за тренерами. Я же не буду раздавать им никаких советов».

Мари Дорен-Абер, пятикратная чемпионка мира:
«Это очень сложный вопрос, на которых в двух словах не ответишь. Конечно, я считаю допинг самым страшным злом в спорте, но я не знаю, как к нему относятся в России. В любом случае это выбор вашей команды, приглашать такого спортсмена или нет».

Алексис Бёф, серебряный призёр чемпионата мира:
«Мне всегда жаль, когда в спорте происходят такие вещи. Это настолько глупо использовать ЭПО в наши дни, но некоторые атлеты по-прежнему это делают. Это очень серьёзное допинговое нарушение, не просто какая-то биодобавка или лекарство с запрещённым веществом, поэтому речь идёт об умышленном нарушении. Мне очень нравился биатлонист Логинов, и я был расстроен, когда узнал, что он попался на допинге. Я понимаю, что всем наплевать на моё мнение о его возвращении, поэтому не хочу его никому навязывать. Скажу, что пока мы не можем быть уверены в том, что какой-либо спортсмен на сто процентов чист, но верю, что настанут те времена, когда допинг в спорте будет побеждён».

Лив-Грете Пуаре, восьмикратная чемпионка мира:
«Я не очень внимательно следила за делом Логинова и не помню, в чём именно он виноват. Но всем и так должно быть ясно, что мы хотим, чтобы в нашем спорте соревновались только чистые атлеты. Но я не могу сказать однозначно, хочу ли я видеть Логинова на трассе снова. Если он осознанно принимал допинг и сделал этот выбор, то ему не место в спорте. Если имела место ошибка или недостаток опыта молодого спортсмена, то можно дать ему ещё один шанс».

Дмитрий Рыбьяков, директор агентства спортивных новостей «Тюменская арена»:
«Логинов отбыл положенный срок полностью, ни в чём больше замешан не был и сейчас по спортивному принципу это заслужил. Надо понимать, что парень совершил глупость по молодости лет и незнанию каких-то моментов. Отмечу, что тогда он не был в команде Тюменской области. Два года он тренировался один без тренера, без команды. Надо отдать должное, что в этой ситуации он не сломался, не бросил спорт. Но с учётом политической шумихи представьте, что будет, если Логинов и Старых завтра приедут в Антхольц. Был бы он из другой страны, всё прошло бы спокойно и гладко. Поэтому по спортивному принципу Александр должен выступать, а с учётом политических моментов лучше сейчас не дразнить гусей. Постепенно к нему должны привыкнуть. Надеюсь, он успешно выступит на чемпионате Европы и биатлонное сообщество к нему привыкнет. Нашим парням надо самим чаще общаться со спортсменами из других стран и объяснять происходящее».

>>> Проиграть сильнейшему – да! Проиграть мошеннику – нет!

Наше мнение


Александр Круглов, корреспондент «Чемпионата»:
«Со спортивной точки зрения Александр имеет право выступать в Кубке мира, с юридической — тоже, ведь он отбыл срок и сейчас новыми допинг-тестами доказывает свою чистоту. Поэтому я поддержал бы его включение в состав. Другой вопрос, что ему не нужно сейчас бегать от интервью и стыдливо закрывать глаза на происходящее. Ещё перед возвращением стоило признать свою вину, извиниться перед биатлонной семьёй и пообещать впредь соревноваться честно. Конечно, это не избавило бы его от всей критики, но по крайней мере помогло бы сблизить берега недопонимания, а кто-то согласился бы за искренность понять и простить».

Мнение читателей


russia-samara-ks
Пора уже Логинова из засады вытаскивать!

mikhail.i.81
Может, хватит парня мариновать? Помоложе для чемпионата Европы претенденты имеются. Что-то я не заметил, что Сундбю где-то там мариновался после дисквы, и Йохауг сомневаюсь, что скромничать будет, когда отсидит своё…

petrovith
Что-то слабо верится, что этап в Тюмени отдали, а Логинова возьмут в состав сборной! Юрьева тоже входила в сборную после «отсидки», ну и чем закончилось? Очередным позором!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Логинов Вопрос этапа
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