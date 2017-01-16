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175 лет назад 2016
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Почему скоростному спуску на коньках давно пора быть на Олимпиаде
Фото: redbull.com
Текст: Андрей Иванов

Взбитый лёд. Скоростной спуск на коньках ещё не на Олимпиаде?

Скоростной спуск на коньках – спорт в его чистом виде. То, что его до сих пор нет в программе Олимпийских игр, проблема этих самых Игр.
16 января 2017, понедельник. 18:30. Другие

Такие отношения


«Зачем финн подал протест? Только отношения со всеми испортил», — искренне недоумевает лучший российский райдер Денис Новожилов сразу же после проигранного забега в 1/8 финала первого этапа чемпионата мира по скоростному спуску на коньках Red Bull Crashed Ice. Ситуация для любого вида спорта вполне рядовая и «протестная»: на самом финише канадец Мориарти, вроде бы, толкнул финна Толванена, готовившегося пересечь ленточку вторым и выйти в четвертьфинал, и опередил упавшего соперника. Протест представителя страны Суоми ему лично ничего не давал, так как дисквалификация канадца выводила в следующий раунд Новожилова. Однако Денис настолько явно не хотел, чтобы это случилось, что даже чуть выдохнул от облегчения, когда результаты оставили в силе.

И это не Новожилов такой, это их жизнь такая. Это вам не бесконечные «нырки» мастеров кожаного мяча, от нелепой актёрской игры которых хочется смеяться, а получается только плакать. Не постоянные протесты на судейские решения по ходу борцовских схваток. А про загадочные для простого болельщика методы выставления оценок в фигурном катании или гимнастике даже говорить не хочется. Сюда пока не добрался девиз «победа любой ценой». Отношения соперников в пределах трассы подкупают своей простотой и честностью. Что уж говорить про «запределы».
Фото: Андрей Иванов, "Чемпионат"

35 000? Это не много


Трасса, частично напоминающая бобслейный желоб, как на ладони – в Марселе, где и прошёл этап, она была длиной 340 метров, и спортсмены преодолевали дистанцию примерно за 35 секунд. Народ начал собираться за два часа до начала женских четвертьфиналов, и всего часа страждущим с лихвой хватило, чтобы забить зрительские зоны до отказа. Все желающие к трассе не попали, множество людей смотрело за заездами на больших экранах, установленных в нескольких местах старого марсельского порта. И даже после того как все французы вылетели, болельщиков меньше не стало. По самым скромным подсчётам вживую за соревнованиями следило 35-40 тысяч человек. Больше просто не поместилось бы.
Фото: Андрей Иванов, "Чемпионат"
И это, оказывается, смешные цифры. На этапах в Канаде и США в прошлом году за два дня проведения турнира собиралось до 200 тысяч болельщиков. Этих не обманешь: по ту сторону океана знают толк в зрелищах. Плюс канадцы и американцы сейчас задают тон в скоростном спуске на коньках: действующим чемпионом мира является Кэмерон Нааш из США, а в Марселе, например, в тройках лучших у мужчин и женщин лишь был лишь один представитель Европы. Победил снова Нааш.

Как взбитые сливки. Только лёд


А что такое, собственно говоря, этот самый скоростной спуск на коньках? Трасса — ледяной жёлоб сродни бобслейному, спортсмены — в хоккейных коньках и похожей экипировке. Задача – опередить всех. Формула проведения схожа с олимпийскими шорт-треком или сноуборд-кроссом. Четверо на старте — один победитель на финише. Никаких секунд, баллов, штрафных кругов и оценок. Аппетитно, ярко, логично. При этом у скоростного спуска на коньках есть и контактная борьба, как в шорт-треке, и причудливо-непредсказуемый рельеф трассы с виражами, трамплинами и ступеньками, как в сноуборд-кроссе. Идеальный сплав максимальной зрелищности с понятностью и взрывным финишем на десерт. Как взбитые сливки, только лёд.

Россияне в скоростном спуске пока погоды не делают, но это исключительно по причине молодости этого спорта в нашей стране. «Вы знаете, когда американцы только начинали выступать в своих первых стартах, мы выглядели намного хуже, чем ваши спортсмены сейчас, — Кэмерон Нааш ничуть не сомневается в перспективах райдеров из России. – Я точно говорю, у вас всё впереди».

Часть того, что у нас впереди — Дмитрий Мурлычкин, выступавший в соревнованиях юниоров. Своим прокатом он остался недоволен, однако парню пророчат действительно большое будущее. Турнир юниоров, кстати, начали проводить лишь с этого года, он заменил командные соревнования. Что касается взрослых, успешно преодолевших квалификацию, то Павел Крюков уступил в первом же заезде, а Новожилов порадовал на стадии 1/32 финала, сумев выиграть полконька у швейцарца Патрика Мерца. Такие финиши в этом виде спорта сплошь и рядом: красота, да и только.

Свобода и независимость


Что имеем в итоге? Яркий и драйвовый вид спорта, набравший популярность в Америке и собирающий десятки тысяч болельщиков в совершенно не зимнем Марселе. Готовый занять действительно свободную нишу, а не старающийся переложить человека на санях головой вперёд или придумать для съезжания с горы на лыжах новую расстановку ворот. Юниорские соревнования теперь есть, женщины бегают не первый сезон, «шаг на восток» сделан: президент международной федерации уже анонсировал пекинский этап чемпионата мира в следующем году – скоростной спуск на коньках однозначно нужен Олимпиаде. А вот нужна ли Олимпиада скоростному спуску?

Кэмерон Нааш не знает ответа на этот вопрос. Денис Новожилов – тоже. У них есть X-Games — альтернативная Олимпиада экстремальных видов спорта, победа в которой – максимальный респект. Не сотни тысяч долларов призовых, а уважение коллег. Сейчас этот продукт девственно прекрасен, хотя совсем недавно уровень технологических новинок держался в районе прорезывания дырок в районе колен, чтобы при падении ткань не замедляла скольжение на хоккейных наколенниках, а сейчас активно говорят о хитрых сплавах для лезвий коньков.

И ещё у этого вида спорта есть свобода и самостоятельность, давным-давно потерянная всякими биатлонами и бобслеями. Задавленная МОКами, ВАДАми и другими «Очень Важными Организациями», без которых, разумеется, само существование спорта невозможно. Свобода, ещё не залитая государственными деньгами и призовыми, не подмятая лозунгом «победа любой ценой»…

Лично я очень хочу увидеть скоростной спуск на коньках на Олимпиаде и не сомневаюсь, что он совсем скоро там появится. И не просто появится, а станет её десертом.

Но ещё я очень не хочу, чтобы он там появлялся…
Фото: Андрей Иванов, "Чемпионат"
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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