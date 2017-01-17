Справились с Талантом и его талантами. Россия – в плей-офф ЧМ

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Восемь минут засухи
Наставник польской сборной перед чемпионатом мира попал в крайне сложную ситуацию, лишившись восьмерых человек основного состава. Правда, половина из них завершили карьеру в национальной команде ещё в ноябре – Дуйшебаев затеял перестройку состава, но остальные получили травмы совсем недавно и не смогли помочь польской сборной.
Во Францию один из лучших игроков в истории гандбола привёз практически новую команду. Да – талантливую, как и он сам, да – боевую, но большинство игроков этой команды не имели опыта участия в крупнейших турнирах. В двух предыдущих матчах поляки уступили норвежцам и бразильцам, а потому игра с россиянами становилась для них решающей.
И Польша вышла биться. Восемь минут с начала матча команда Дуйшебаева не позволяла сборной России забить, а сама сделала это дважды. А если бы не блистательно игравший голкипер Вадим Богданов, разрыв в счёте мог бы быть значительнее. Эти восемь минут стали для российской команды худшими в матче в атаке. Но больше такого не повторилось.
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Оборона выстояла, атака заиграла
Перед игрой с Польшей сборная России много внимания на тренировках уделяла игре в атаке и реализации моментов, но и про оборону не забыла. Вместо Александра Черноиванова на позицию линейного вышел более мобильный Глеб Калараш, который составил пару центральных защитников с Азатом Валиуллиным. Схема в обороне была та же — «6-0», но все игроки действовали намного активнее, чем в игре с Норвегией, и не позволяли соперникам бросать на скорости с девяти метров.
Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Группа А. Третий тур.
Польша – Россия – 20:24 (9:13)
Голы в составе сборной России: Ковалёв – 7, Атьман – 5, Калараш – 3, Дибиров – 2, Шишкарёв – 2, Житников – 1, Шельменко – 1, Киселёв – 1, Шкуринский – 1, Горбок — 1.
Иногда у поляков проходили скидки на линейного, особенно в первые минуты, но много выручал Богданов. А спустя восемь минут прорвало и в атаке: за минуту сразу три гола. Два быстрых отрыва в исполнении Тимура Дибирова и Даниила Шишкарёва, отличный бросок Павла Атьмана по центру, а потом ещё и гол Шишкарёва с правого фланга – и ситуация резко поменялась.
Полякам удалось сравнять счёт на 12-й минуте, но это был их последний успех.
Надёжно, солидно, уверенно
После этого сборная России всё время вела в счёте и ни разу не позволила усомниться в своём итоговом успехе. Наверное, неожиданностью для сборной Польши стало то, что Дмитрий Торгованов выпустил на площадку сразу двух дебютантов-полусредних – Дмитрия Киселёва и Александра Шкуринского, которые отыграли довольно много времени и отметились голами и передачами.
Задел в четыре мяча сборная России создала к концу первого тайма, а во втором уверенно контролировала ход матча, не позволяя соперникам приблизиться. Атьман затерзал польского вратаря невероятными бросками с восьми-девяти метров, Богданов отбил четыре пенальти, а Ковалёв, забросив пять подряд семиметровых, заслужил, наконец, игровое время и ещё дважды забил с игры. Сергей Шельменко, который неудачно начал встречу и уступил место Киселёву, в концовке вновь вышел на площадку, забил и совершил важнейший перехват.
В общем, сборная России сыграла надёжно, солидно и уверенно — именно так, как и должна была. Кстати, наша команда прервала затянувшуюся серию поражений от Польши, которых насчитывалось пять подряд. Теперь важно постараться навязать борьбу Франции и хорошо сыграть с Бразилией, чтобы побороться за более высокое место в группе. Но первая задача уже решена — и это здорово.