Справились с Талантом и его талантами. Россия – в плей-офф ЧМ

Восемь минут засухи

Оборона выстояла, атака заиграла

Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины.

Группа А. Третий тур.



Польша – Россия – 20:24 (9:13)



Голы в составе сборной России: Ковалёв – 7, Атьман – 5, Калараш – 3, Дибиров – 2, Шишкарёв – 2, Житников – 1, Шельменко – 1, Киселёв – 1, Шкуринский – 1, Горбок — 1.

Надёжно, солидно, уверенно

Сборная России вышла в 1/8 финала чемпионата мира по гандболу среди мужских команд, который проходит во Франции. В решающем матче в борьбе за выход из группы российская команда обыграла сборную Польши, которой руководит олимпийский чемпион 1992 года в составе команды СНГ, чемпион мира 1993 года в составе сборной РоссииНаставник польской сборной перед чемпионатом мира попал в крайне сложную ситуацию, лишившись восьмерых человек основного состава.Правда, половина из них завершили карьеру в национальной команде ещё в ноябре – Дуйшебаев затеял перестройку состава, но остальные получили травмы совсем недавно и не смогли помочь польской сборной.Во Францию один из лучших игроков в истории гандбола привёз практически новую команду. Да – талантливую, как и он сам, да – боевую, но большинство игроков этой команды не имели опыта участия в крупнейших турнирах. В двух предыдущих матчах поляки уступили норвежцам и бразильцам, а потому игра с россиянами становилась для них решающей.И Польша вышла биться. Восемь минут с начала матча команда Дуйшебаева не позволяла сборной России забить, а сама сделала это дважды. А если бы не блистательно игравший голкипер, разрыв в счёте мог бы быть значительнее. Эти восемь минут стали для российской команды худшими в матче в атаке. Но больше такого не повторилось.Перед игрой с Польшей сборная России много внимания на тренировках уделяла игре в атаке и реализации моментов, но и про оборону не забыла. Вместона позицию линейного вышел более мобильный, который составил пару центральных защитников с. Схема в обороне была та же — «6-0», но все игроки действовали намного активнее, чем в игре с Норвегией, и не позволяли соперникам бросать на скорости с девяти метров.Иногда у поляков проходили скидки на линейного, особенно в первые минуты, но много выручал Богданов. А спустя восемь минут прорвало и в атаке: за минуту сразу три гола. Два быстрых отрыва в исполнении, отличный бросокпо центру, а потом ещё и гол Шишкарёва с правого фланга – и ситуация резко поменялась.Полякам удалось сравнять счёт на 12-й минуте, но это был их последний успех.После этого сборная России всё время вела в счёте и ни разу не позволила усомниться в своём итоговом успехе. Наверное, неожиданностью для сборной Польши стало то, чтовыпустил на площадку сразу двух дебютантов-полусредних –, которые отыграли довольно много времени и отметились голами и передачами.Задел в четыре мяча сборная России создала к концу первого тайма, а во втором уверенно контролировала ход матча, не позволяя соперникам приблизиться. Атьман затерзал польского вратаря невероятными бросками с восьми-девяти метров, Богданов отбил четыре пенальти, а Ковалёв, забросив пять подряд семиметровых, заслужил, наконец, игровое время и ещё дважды забил с игры., который неудачно начал встречу и уступил место Киселёву, в концовке вновь вышел на площадку, забил и совершил важнейший перехват.В общем, сборная России сыграла надёжно, солидно и уверенно — именно так, как и должна была. Кстати, наша команда прервала затянувшуюся серию поражений от Польши, которых насчитывалось пять подряд. Теперь важно постараться навязать борьбу Франции и хорошо сыграть с Бразилией, чтобы побороться за более высокое место в группе. Но первая задача уже решена — и это здорово.