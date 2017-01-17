Баварские оценки. Двойка за деревянные ноги

Вопрос этапа. Нужен ли Александр Логинов на Кубке мира?
Дмитрий Васильев, двукратный олимпийский чемпион
Антон Шипулин — 8,5. Появляется уверенность и стабильность в стрельбе. До десятки не хватило призового места.
Максим Цветков — 7,5. Немного сбавил на этом этапе. Считаю, что ему тяжело проходить всю программу без перерывов. Нужно выступать более точечно.
Матвей Елисеев — 7. Тоже немного назад откатился по непонятным причинам. Надеемся, что это связано с усталостью.
Дмитрий Малышко — 9. Малышко явно прибавил. Если бы справился с последней стрельбой в преследовании, поставил бы десятку.
Антон Бабиков — 7,5.
Евгений Гараничев — 7. Прогресс налицо, и отдельные эпизоды гонок обнадёживают.
Алексей Волков — 8. Как всегда надёжно провёл первый этап эстафеты.
Татьяна Акимова — 9. Несмотря на прогресс, есть очевидные недоработки в нахождении на огневом рубеже. Очень долго стреляет и тратит много времени на изготовку. В этом у неё колоссальный резерв и перспектива стать одним из мировых лидеров.
Екатерина Глазырина — 6,5.
Ульяна Кайшева — 6. Ожидал от Ульяны большего.
Ирина Услугина — 7,5. Дадим ей небольшой аванс за хорошую борьбу в гонке преследования.
Ольга Подчуфарова — 5,5.
Виктория Сливко — 7. Первый старт получился неплохим. Справилась со стрельбой, но проиграла многовато.
Ирина Мазина, болельщик
Одна из активисток Союза болельщиков биатлона. С 2007 года регулярно принимает участие в биатлонных выездах. За 10 лет посетила все уровни биатлонных соревнований начиная от национальных чемпионатов России и Германии и заканчивая Олимпийскими играми. В Рупольдинге была 6 раз, в том числе и на чемпионате мира — 2012.
Фото: из личного архива Ирины Мазиной
Алексей Волков — 8. Ожидаемо быстрая и отличная стрельба, но ходом пока не радует.
Антон Шипулин — 6. Удалась только эстафета. Спринт и финиш преследования совсем не получились.
Матвей Елисеев — 6. В эстафете оправдал надежду, но в спринте не справился со стрельбой.
Антон Бабиков — 5. Неуверенно провёл этап, не справился с финишем эстафеты и плох был ходом в спринте.
Дмитрий Малышко — 8. Относительно самого себя Дима прибавил, лучшие результаты этого сезона.
Евгений Гараничев — 6. Выступил лучше, чем на прошедших этапах, но не справился опять со «стойкой» в преследовании.
Максим Цветков — 5. Неяркий этап в исполнении Максима и, конечно, много настрелял в преследовании.
Татьяна Акимова — 8. Два раза попала в топ-15 и не самое плохое выступлении в эстафете, хотя и с доппатронами.
Ульяна Кайшева — 4. Совсем не оправдала надежд, круг в эстафете и четвёртый десяток мест что в спринте, что в пасьюте.
Ольга Подчуфарова — 3. Не получился этап совсем. Стреляла точнее всех в команде — единственное, что можно записать в актив.
Екатерина Глазырина — 4. Какие-то очки набрала, но не показала ни хода, ни стрельбы.
Ирина Услугина — 6. У Ирины виден прогресс на фоне остальной команды.
Виктория Сливко — 3,5. Сложно по одной гонке в Кубке мира делать вывод, но ни ходом, ни стрельбой не порадовала.
Средний балл по итогам пяти этапов (в скобках количество гонок)
Антон Бабиков — 7,7 (15 гонок)
Максим Цветков — 7,07 (15)
Антон Шипулин — 6,7 (16)
Матвей Елисеев — 6,6 (12)
Евгений Гараничев — 5,79 (9)
Дмитрий Малышко — 5,71 (8)
Юрий Шопин — 5,63 (5)
Татьяна Акимова — 7,37 (16 гонок)
Ирина Услугина — 6,41 (4)
Ульяна Кайшева — 5,67 (5)
Екатерина Глазырина — 5,57 (10)
Анастасия Загоруйко — 5,28 (6)
Ольга Подчуфарова — 4,83 (13)
Светлана Слепцова — 4,22 (8)
Антон Бабиков — 7,7 (15 гонок)
Максим Цветков — 7,07 (15)
Антон Шипулин — 6,7 (16)
Матвей Елисеев — 6,6 (12)
Евгений Гараничев — 5,79 (9)
Дмитрий Малышко — 5,71 (8)
Юрий Шопин — 5,63 (5)
Татьяна Акимова — 7,37 (16 гонок)
Ирина Услугина — 6,41 (4)
Ульяна Кайшева — 5,67 (5)
Екатерина Глазырина — 5,57 (10)
Анастасия Загоруйко — 5,28 (6)
Ольга Подчуфарова — 4,83 (13)
Светлана Слепцова — 4,22 (8)
Никита Кузин, корреспондент «Чемпионата»
Дмитрий Малышко — 8. Наконец-то приблизительно выглядит таким, каким мы хотим его видеть. Всё это время находился под большим прессом, но продолжал работать с ещё большим усердием. Смело можно сказать, что это лучший этап Дмитрия за последние полтора года.
Алексей Волков — 8. Алексей хорошо отработал свой этап на эстафете, но немного отстал после второго рубежа. Чисто отстрелялся и был хорош на дистанции на протяжении гонки, но последний круг дался ему не так просто.
Антон Шипулин — 7. С физической готовностью никаких проблем нет, но стрельба пока оставляет желать лучшего. Спринт Антон проиграл на рубеже и там же потерял возможность стать призёром в гонке преследования. Все свои проблемы Шипулин знает, осталось их исправить.
Евгений Гараничев — 6,5. Гараничев провёл лучший спринт в сезоне и, к сожалению, «застрелился» в гонке преследования. Видимо, пока не готов Евгений на 100%. За половину гонки медали не дают, необходимо отрабатывать всю дистанцию.
Антон Бабиков — 6. Видимо, физическое состояние не позволило Антону выступить должным образом, о чём говорит отказ тренерского штаба выставить его на гонку преследования.
Максим Цветков — 4. Худший этап в этом году провёл Максим, ни разу не попав в топ-30. В спринте он откровенно слаб на лыжне, а в гонке преследования — в стрельбе. Для нынешнего Цветкова – это однозначный провал.
Матвей Елисеев — 3,5. Второй серьёзный провал в спринте у Елисеева в этом году. Видимо, пока у нашего спортсмена не всё получается в плане настроя, ведь в масс-старте проблем у Матвея не возникает.
Татьяна Акимова — 7. Татьяна Акимова – пока единственный лучик света в нашем тёмном царстве женского биатлона. Пока ей не хватает запаса прочности для борьбы с лидерами, но если бы не досадные промахи в преследовании, то и до «цветов» было рукой подать.
Ирина Услугина — 8. Прогресс налицо. Ирина впервые попала в топ-30, чем заслужила такую высокую оценку. Понимаю, что это может хоть как-то удовлетворить лишь на фоне всеобщих неудач, но хочется порадоваться хоть чему-то, кроме стабильных результатов Акимовой.
Ольга Подчуфарова — 2. Боятся у нас говорить о большой проблеме, связанной с готовностью Ольги Подчуфаровой. Её «деревянные ноги» в спринте, как сама выразилась Ольга, стали ещё одним подтверждением того, что чуда в этом году ждать не стоит.
Ульяна Кайшева — 5. Ульяна Кайшева не показала ничего выдающегося, но и общей картины не испортила. После прошлого этапа я надеялся на её прогресс, но этого не случилось. Видимо, участие в эстафете отняло у неё много сил.
Екатерина Глазырина — 5. В отличие от своих подруг по команде, была освобождена от эстафеты. Но ни в спринте, ни в гонке преследования не показала достойных результатов. Ну не хвалить же Екатерину за 29-е место в спринте.
Виктория Сливко — 4. Ничего не показала Виктория на своём этапе в эстафете, как и вся наша сборная. За три точно отработанных рубежа поставлю четыре балла.