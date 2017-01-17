Баварские оценки. Двойка за деревянные ноги

Дмитрий Васильев, двукратный олимпийский чемпион

Ирина Мазина, болельщик

Фото: из личного архива Ирины Мазиной

Средний балл по итогам пяти этапов (в скобках количество гонок)



Антон Бабиков — 7,7 (15 гонок)

Максим Цветков — 7,07 (15)

Антон Шипулин — 6,7 (16)

Матвей Елисеев — 6,6 (12)

Евгений Гараничев — 5,79 (9)

Дмитрий Малышко — 5,71 (8)

Юрий Шопин — 5,63 (5)



Татьяна Акимова — 7,37 (16 гонок)

Ирина Услугина — 6,41 (4)

Ульяна Кайшева — 5,67 (5)

Екатерина Глазырина — 5,57 (10)

Анастасия Загоруйко — 5,28 (6)

Ольга Подчуфарова — 4,83 (13)

Светлана Слепцова — 4,22 (8)

Никита Кузин, корреспондент «Чемпионата»

Вашему вниманию — очередной выпуск рубрики «Оценки за биатлон», в которой после каждого этапа все биатлонисты сборной России будут «взвешены, измерены и оценены». Мы будем выбирать журналиста, эксперта и болельщика со стажем, и они выставят оценки каждому члену сборной России, выступавшему на этапе, по 10-балльной шкале и обязательно прокомментируют своё решение. Сегодня оцениваем этап в Рупольдинге, в самом сердце Баварских Альп. Единственную серебряную медаль в эстафете завоевали мужчины, но к ним претензий меньше, а большая часть женской сборной снова разочаровала. Кроме того, мы вывели средний балл нашей сборной за пять этапов.. Появляется уверенность и стабильность в стрельбе. До десятки не хватило призового места.. Немного сбавил на этом этапе. Считаю, что ему тяжело проходить всю программу без перерывов. Нужно выступать более точечно.. Тоже немного назад откатился по непонятным причинам. Надеемся, что это связано с усталостью.. Малышко явно прибавил. Если бы справился с последней стрельбой в преследовании, поставил бы десятку.. Прогресс налицо, и отдельные эпизоды гонок обнадёживают.. Как всегда надёжно провёл первый этап эстафеты.. Несмотря на прогресс, есть очевидные недоработки в нахождении на огневом рубеже. Очень долго стреляет и тратит много времени на изготовку. В этом у неё колоссальный резерв и перспектива стать одним из мировых лидеров.. Ожидал от Ульяны большего.. Дадим ей небольшой аванс за хорошую борьбу в гонке преследования.. Первый старт получился неплохим. Справилась со стрельбой, но проиграла многовато.Одна из активисток Союза болельщиков биатлона. С 2007 года регулярно принимает участие в биатлонных выездах. За 10 лет посетила все уровни биатлонных соревнований начиная от национальных чемпионатов России и Германии и заканчивая Олимпийскими играми. В Рупольдинге была 6 раз, в том числе и на чемпионате мира — 2012.. Ожидаемо быстрая и отличная стрельба, но ходом пока не радует.. Удалась только эстафета. Спринт и финиш преследования совсем не получились.. В эстафете оправдал надежду, но в спринте не справился со стрельбой.. Неуверенно провёл этап, не справился с финишем эстафеты и плох был ходом в спринте.. Относительно самого себя Дима прибавил, лучшие результаты этого сезона.. Выступил лучше, чем на прошедших этапах, но не справился опять со «стойкой» в преследовании.. Неяркий этап в исполнении Максима и, конечно, много настрелял в преследовании.. Два раза попала в топ-15 и не самое плохое выступлении в эстафете, хотя и с доппатронами.. Совсем не оправдала надежд, круг в эстафете и четвёртый десяток мест что в спринте, что в пасьюте.. Не получился этап совсем. Стреляла точнее всех в команде — единственное, что можно записать в актив.. Какие-то очки набрала, но не показала ни хода, ни стрельбы.. У Ирины виден прогресс на фоне остальной команды.. Сложно по одной гонке в Кубке мира делать вывод, но ни ходом, ни стрельбой не порадовала.. Наконец-то приблизительно выглядит таким, каким мы хотим его видеть. Всё это время находился под большим прессом, но продолжал работать с ещё большим усердием. Смело можно сказать, что это лучший этап Дмитрия за последние полтора года.. Алексей хорошо отработал свой этап на эстафете, но немного отстал после второго рубежа. Чисто отстрелялся и был хорош на дистанции на протяжении гонки, но последний круг дался ему не так просто.. С физической готовностью никаких проблем нет, но стрельба пока оставляет желать лучшего. Спринт Антон проиграл на рубеже и там же потерял возможность стать призёром в гонке преследования. Все свои проблемы Шипулин знает, осталось их исправить.. Гараничев провёл лучший спринт в сезоне и, к сожалению, «застрелился» в гонке преследования. Видимо, пока не готов Евгений на 100%. За половину гонки медали не дают, необходимо отрабатывать всю дистанцию.. Видимо, физическое состояние не позволило Антону выступить должным образом, о чём говорит отказ тренерского штаба выставить его на гонку преследования.. Худший этап в этом году провёл Максим, ни разу не попав в топ-30. В спринте он откровенно слаб на лыжне, а в гонке преследования — в стрельбе. Для нынешнего Цветкова – это однозначный провал.. Второй серьёзный провал в спринте у Елисеева в этом году. Видимо, пока у нашего спортсмена не всё получается в плане настроя, ведь в масс-старте проблем у Матвея не возникает.. Татьяна Акимова – пока единственный лучик света в нашем тёмном царстве женского биатлона. Пока ей не хватает запаса прочности для борьбы с лидерами, но если бы не досадные промахи в преследовании, то и до «цветов» было рукой подать.. Прогресс налицо. Ирина впервые попала в топ-30, чем заслужила такую высокую оценку. Понимаю, что это может хоть как-то удовлетворить лишь на фоне всеобщих неудач, но хочется порадоваться хоть чему-то, кроме стабильных результатов Акимовой.. Боятся у нас говорить о большой проблеме, связанной с готовностью Ольги Подчуфаровой. Её «деревянные ноги» в спринте, как сама выразилась Ольга, стали ещё одним подтверждением того, что чуда в этом году ждать не стоит.. Ульяна Кайшева не показала ничего выдающегося, но и общей картины не испортила. После прошлого этапа я надеялся на её прогресс, но этого не случилось. Видимо, участие в эстафете отняло у неё много сил.. В отличие от своих подруг по команде, была освобождена от эстафеты. Но ни в спринте, ни в гонке преследования не показала достойных результатов. Ну не хвалить же Екатерину за 29-е место в спринте.. Ничего не показала Виктория на своём этапе в эстафете, как и вся наша сборная. За три точно отработанных рубежа поставлю четыре балла.