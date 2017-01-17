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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Оценки сборной России от Шипулина и Акимовой до Малышко и Подчуфаровой
Фото: РИА Новости
Текст: Александр Круглов

Баварские оценки. Двойка за деревянные ноги

Малышко из двоечников выбился в отличники, Подчуфарова — хуже всех, Услугиной — аванс за прогресс.
17 января 2017, вторник. 11:45. Другие
Вашему вниманию — очередной выпуск рубрики «Оценки за биатлон», в которой после каждого этапа все биатлонисты сборной России будут «взвешены, измерены и оценены». Мы будем выбирать журналиста, эксперта и болельщика со стажем, и они выставят оценки каждому члену сборной России, выступавшему на этапе, по 10-балльной шкале и обязательно прокомментируют своё решение. Сегодня оцениваем этап в Рупольдинге, в самом сердце Баварских Альп. Единственную серебряную медаль в эстафете завоевали мужчины, но к ним претензий меньше, а большая часть женской сборной снова разочаровала. Кроме того, мы вывели средний балл нашей сборной за пять этапов.

Вопрос этапа. Нужен ли Александр Логинов на Кубке мира?

Дмитрий Васильев, двукратный олимпийский чемпион


Антон Шипулин — 8,5. Появляется уверенность и стабильность в стрельбе. До десятки не хватило призового места.
Максим Цветков — 7,5. Немного сбавил на этом этапе. Считаю, что ему тяжело проходить всю программу без перерывов. Нужно выступать более точечно.
Матвей Елисеев — 7. Тоже немного назад откатился по непонятным причинам. Надеемся, что это связано с усталостью.
Дмитрий Малышко — 9. Малышко явно прибавил. Если бы справился с последней стрельбой в преследовании, поставил бы десятку.
Антон Бабиков — 7,5.
Евгений Гараничев — 7. Прогресс налицо, и отдельные эпизоды гонок обнадёживают.
Алексей Волков — 8. Как всегда надёжно провёл первый этап эстафеты.

Татьяна Акимова — 9. Несмотря на прогресс, есть очевидные недоработки в нахождении на огневом рубеже. Очень долго стреляет и тратит много времени на изготовку. В этом у неё колоссальный резерв и перспектива стать одним из мировых лидеров.
Екатерина Глазырина — 6,5.
Ульяна Кайшева — 6. Ожидал от Ульяны большего.
Ирина Услугина — 7,5. Дадим ей небольшой аванс за хорошую борьбу в гонке преследования.
Ольга Подчуфарова — 5,5.
Виктория Сливко — 7. Первый старт получился неплохим. Справилась со стрельбой, но проиграла многовато.

Ирина Мазина, болельщик


Одна из активисток Союза болельщиков биатлона. С 2007 года регулярно принимает участие в биатлонных выездах. За 10 лет посетила все уровни биатлонных соревнований начиная от национальных чемпионатов России и Германии и заканчивая Олимпийскими играми. В Рупольдинге была 6 раз, в том числе и на чемпионате мира — 2012.
Фото: из личного архива Ирины Мазиной

Алексей Волков — 8. Ожидаемо быстрая и отличная стрельба, но ходом пока не радует.
Антон Шипулин — 6. Удалась только эстафета. Спринт и финиш преследования совсем не получились.
Матвей Елисеев — 6. В эстафете оправдал надежду, но в спринте не справился со стрельбой.
Антон Бабиков — 5. Неуверенно провёл этап, не справился с финишем эстафеты и плох был ходом в спринте.
Дмитрий Малышко — 8. Относительно самого себя Дима прибавил, лучшие результаты этого сезона.
Евгений Гараничев — 6. Выступил лучше, чем на прошедших этапах, но не справился опять со «стойкой» в преследовании.
Максим Цветков — 5. Неяркий этап в исполнении Максима и, конечно, много настрелял в преследовании.

Татьяна Акимова — 8. Два раза попала в топ-15 и не самое плохое выступлении в эстафете, хотя и с доппатронами.
Ульяна Кайшева — 4. Совсем не оправдала надежд, круг в эстафете и четвёртый десяток мест что в спринте, что в пасьюте.
Ольга Подчуфарова — 3. Не получился этап совсем. Стреляла точнее всех в команде — единственное, что можно записать в актив.
Екатерина Глазырина — 4. Какие-то очки набрала, но не показала ни хода, ни стрельбы.
Ирина Услугина — 6. У Ирины виден прогресс на фоне остальной команды.
Виктория Сливко — 3,5. Сложно по одной гонке в Кубке мира делать вывод, но ни ходом, ни стрельбой не порадовала.
Средний балл по итогам пяти этапов (в скобках количество гонок)

Антон Бабиков — 7,7 (15 гонок)
Максим Цветков — 7,07 (15)
Антон Шипулин — 6,7 (16)
Матвей Елисеев — 6,6 (12)
Евгений Гараничев — 5,79 (9)
Дмитрий Малышко — 5,71 (8)
Юрий Шопин — 5,63 (5)

Татьяна Акимова — 7,37 (16 гонок)
Ирина Услугина — 6,41 (4)
Ульяна Кайшева — 5,67 (5)
Екатерина Глазырина — 5,57 (10)
Анастасия Загоруйко — 5,28 (6)
Ольга Подчуфарова — 4,83 (13)
Светлана Слепцова — 4,22 (8)

Никита Кузин, корреспондент «Чемпионата»


Дмитрий Малышко — 8. Наконец-то приблизительно выглядит таким, каким мы хотим его видеть. Всё это время находился под большим прессом, но продолжал работать с ещё большим усердием. Смело можно сказать, что это лучший этап Дмитрия за последние полтора года.
Алексей Волков — 8. Алексей хорошо отработал свой этап на эстафете, но немного отстал после второго рубежа. Чисто отстрелялся и был хорош на дистанции на протяжении гонки, но последний круг дался ему не так просто.
Антон Шипулин — 7. С физической готовностью никаких проблем нет, но стрельба пока оставляет желать лучшего. Спринт Антон проиграл на рубеже и там же потерял возможность стать призёром в гонке преследования. Все свои проблемы Шипулин знает, осталось их исправить.
Евгений Гараничев — 6,5. Гараничев провёл лучший спринт в сезоне и, к сожалению, «застрелился» в гонке преследования. Видимо, пока не готов Евгений на 100%. За половину гонки медали не дают, необходимо отрабатывать всю дистанцию.
Антон Бабиков — 6. Видимо, физическое состояние не позволило Антону выступить должным образом, о чём говорит отказ тренерского штаба выставить его на гонку преследования.
Максим Цветков — 4. Худший этап в этом году провёл Максим, ни разу не попав в топ-30. В спринте он откровенно слаб на лыжне, а в гонке преследования — в стрельбе. Для нынешнего Цветкова – это однозначный провал.
Матвей Елисеев — 3,5. Второй серьёзный провал в спринте у Елисеева в этом году. Видимо, пока у нашего спортсмена не всё получается в плане настроя, ведь в масс-старте проблем у Матвея не возникает.


Татьяна Акимова — 7. Татьяна Акимова – пока единственный лучик света в нашем тёмном царстве женского биатлона. Пока ей не хватает запаса прочности для борьбы с лидерами, но если бы не досадные промахи в преследовании, то и до «цветов» было рукой подать.
Ирина Услугина — 8. Прогресс налицо. Ирина впервые попала в топ-30, чем заслужила такую высокую оценку. Понимаю, что это может хоть как-то удовлетворить лишь на фоне всеобщих неудач, но хочется порадоваться хоть чему-то, кроме стабильных результатов Акимовой.
Ольга Подчуфарова — 2. Боятся у нас говорить о большой проблеме, связанной с готовностью Ольги Подчуфаровой. Её «деревянные ноги» в спринте, как сама выразилась Ольга, стали ещё одним подтверждением того, что чуда в этом году ждать не стоит.
Ульяна Кайшева — 5. Ульяна Кайшева не показала ничего выдающегося, но и общей картины не испортила. После прошлого этапа я надеялся на её прогресс, но этого не случилось. Видимо, участие в эстафете отняло у неё много сил.
Екатерина Глазырина — 5. В отличие от своих подруг по команде, была освобождена от эстафеты. Но ни в спринте, ни в гонке преследования не показала достойных результатов. Ну не хвалить же Екатерину за 29-е место в спринте.
Виктория Сливко — 4. Ничего не показала Виктория на своём этапе в эстафете, как и вся наша сборная. За три точно отработанных рубежа поставлю четыре балла.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Биатлон Антон Бабиков Антон Шипулин Дмитрий Малышко Евгений Гараничев Екатерина Глазырина Максим Цветков Ольга Подчуфарова Татьяна Акимова Ульяна Кайшева
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