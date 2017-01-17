За биатлон умрём. Где финиши-то? Финиши-то где?

Этап Кубка мира в Рупольдинге принёс сборной России одну медаль, да и то не ту, которую все бы хотели увидеть. Экспериментальный состав мужской команды сна финише почти победил, но многоопытныйсумел съесть уставшего россиянина. Эта медаль оказалась первой и пока единственной в 2017 году: более Рупольдинг в нашу копилку ничего не добавил. Среди других важных событий этапа можно отметить успешное возвращение, упущенную бронзу, антидопинговое письмо 170 биатлонистов… Да что там отмечать – выбирайте сами.Мужская сборная России во второй раз подряд завоевала серебро в эстафете, однако в личных гонках россияне снова опять остались без медалей. Наиболее близко к пьедесталу почёта подобрались, занявшие в Рупольдинге соответственно шестое и четвёртое места.Российские биатлонистки продлили безмедальную серию, которая теперь составляет шесть гонок. В 2017 году пока ни одной из наших девушек не удалось добраться до пьедестала почёта, а в эстафете сборная России оказалась на унизительном 13-м месте.