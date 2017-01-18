Разобрали на запчасти. Россия разгромно проиграла Франции на ЧМ

Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины.

Группа А. Четвёртый тур.



Россия – Франция – 24:35 (11:16)

Голы в составе сборной России: Шишкарёв – 6, Житников – 4, Ковалёв – 4, Сорока – 2, Шельменко – 2, Атьман – 2, Чипурин – 2, Киселёв – 1, Шкуринский – 1.

Неудержимый Дипанда

Неудержимая Франция

Но то, что работало с Польшей, не проходило с Францией. Слишком разного класса игроки в этих командах.

«Мы выглядим как клоуны»

Особых надежд на то, что сборная России сумеет добиться положительного результата в матче со сборной Франции на чемпионате мира по гандболу среди мужских команд, не было. Но и такого разгрома и безволия вряд ли можно было ожидать. Сборная России бросила играть в середине второго тайма, разочаровав 10 тысяч болельщиков, пришедших на игру.По сравнению с матчем со сборной Польши, который вывел россиян в плей-офф, в нашем стартовом составе произошла только одна замена: место в воротах вместо прекрасно сыгравшегозанял. В остальном было всё то же –в центре обороны,рядом с ними,на краях; Валиуллина менялпри атаках.Но то, что работало с Польшей, не проходило с Францией — слишком разного класса игроки в этих командах. Французы в атаке действовали настолько разнообразно, что остановить их наши не могли. Проходили передачи и на линейного, и на фланги, но чаще всего хозяева чемпионата мира выводили на бросок правого полусреднего. А тот чаще всего бросал без сопротивления и расстреливал ворота сборной России. За первый тайм он забросил восемь мячей, не реализовав только два броска. Всего же за первые 30 минут французы поразили наши ворота 16 раз.В концовке первого тайма главный тренер сборной России, словно моделируя игру на вторую половину встречи, попросил подопечных более плотно действовать в защите: «Не давайте бросать с линии, пусть попробуют зарядить сзади». Во втором тайме российские гандболисты так и пытались действовать, но недолго.Надо было зарядить сзади – французы и заряжали.сделал это пять раз, и ни, ни сменивший егос бросками не справлялись. Да и винить вратарей сложно: чудес они не совершили, но и откровенных ляпов тоже. Французский ветеран Тьерри Омейе, которому уже исполнилось 40 лет, тоже обошёлся без подвигов, разве что пару раз показал чудеса растяжки, но мячи со стороны наших летели прямо в него.Французы при поддержке переполненных трибун в Нанте просто растерзали российскую сборную. Если бы перед ними стояла задача побить рекорды результативности или добыть наиболее крупную победу в истории встреч сборных России и Франции, они бы это сделали. Но их главный тренер, ровесник нашего линейного, дал поиграть практически всем. И французы делали это в своё удовольствие.Российская команда практически перестала играть примерно минуты с десятой второго тайма, когда площадку из-за травмы покинул основной разыгрывающий. Во время атаки он подвернул ногу и с помощью врача отправился на скамейку запасных. И примерно в это же время главный тренер нашей сборнойво время тайм-аута уже подвёл итог встречи, бросив фразу: «Мы выглядим как клоуны». Матч с сильнейшей командой XXI века можно только забыть как страшный сон.Разбирать ошибки или недочёты со стороны сборной России в этом матче просто бесполезно, команда играла только в первом тайме и несколько минут во втором. На таком уровне это недопустимо. Это неуважение и к болельщикам, и к соперникам, и к самим себе. Отметить можно разве что, который вновь не получил ни секунды игрового времени и выходил на площадку только для того, чтобы реализовывать семиметровые. И вновь, как и в матче с Польшей, без промаха: четыре из четырёх.На групповом этапе сборной России осталось сыграть только один матч – с Бразилией 19 января. Победитель занимает третье место и выходит в 1/8 финала на Испанию или Словению. Проигравший остаётся четвёртым и выходит… на Испанию или Словению. Обе команды очень сильны, так что особой разницы, с кем играть, нет.