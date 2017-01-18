Разобрали на запчасти. Россия разгромно проиграла Франции на ЧМ

Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины.Особых надежд на то, что сборная России сумеет добиться положительного результата в матче со сборной Франции на чемпионате мира по гандболу среди мужских команд, не было. Но и такого разгрома и безволия вряд ли можно было ожидать. Сборная России бросила играть в середине второго тайма, разочаровав 10 тысяч болельщиков, пришедших на игру.
Группа А. Четвёртый тур.
Россия – Франция – 24:35 (11:16)
Голы в составе сборной России: Шишкарёв – 6, Житников – 4, Ковалёв – 4, Сорока – 2, Шельменко – 2, Атьман – 2, Чипурин – 2, Киселёв – 1, Шкуринский – 1.
Группа А. Четвёртый тур.
Россия – Франция – 24:35 (11:16)
Голы в составе сборной России: Шишкарёв – 6, Житников – 4, Ковалёв – 4, Сорока – 2, Шельменко – 2, Атьман – 2, Чипурин – 2, Киселёв – 1, Шкуринский – 1.
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Неудержимый Дипанда
По сравнению с матчем со сборной Польши, который вывел россиян в плей-офф, в нашем стартовом составе произошла только одна замена: место в воротах вместо прекрасно сыгравшего Вадима Богданова занял Виктор Киреев. В остальном было всё то же – Глеб Калараш и Азат Валиуллин в центре обороны, Дмитрий Житников и Павел Атьман рядом с ними, Даниил Шишкарёв и Тимур Дибиров на краях; Валиуллина менял Сергей Шельменко при атаках.
Но то, что работало с Польшей, не проходило с Францией — слишком разного класса игроки в этих командах. Французы в атаке действовали настолько разнообразно, что остановить их наши не могли. Проходили передачи и на линейного, и на фланги, но чаще всего хозяева чемпионата мира выводили на бросок правого полусреднего Адриена Дипанда. А тот чаще всего бросал без сопротивления и расстреливал ворота сборной России. За первый тайм он забросил восемь мячей, не реализовав только два броска. Всего же за первые 30 минут французы поразили наши ворота 16 раз.
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Неудержимая Франция
В концовке первого тайма главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов, словно моделируя игру на вторую половину встречи, попросил подопечных более плотно действовать в защите: «Не давайте бросать с линии, пусть попробуют зарядить сзади». Во втором тайме российские гандболисты так и пытались действовать, но недолго.
Надо было зарядить сзади – французы и заряжали. Недим Ремили сделал это пять раз, и ни Виктор Киреев, ни сменивший его Вадим Богданов с бросками не справлялись. Да и винить вратарей сложно: чудес они не совершили, но и откровенных ляпов тоже. Французский ветеран Тьерри Омейе, которому уже исполнилось 40 лет, тоже обошёлся без подвигов, разве что пару раз показал чудеса растяжки, но мячи со стороны наших летели прямо в него.
Французы при поддержке переполненных трибун в Нанте просто растерзали российскую сборную. Если бы перед ними стояла задача побить рекорды результативности или добыть наиболее крупную победу в истории встреч сборных России и Франции, они бы это сделали. Но их главный тренер Дидье Динар, ровесник нашего линейного Александра Черноиванова, дал поиграть практически всем. И французы делали это в своё удовольствие.
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Но то, что работало с Польшей, не проходило с Францией. Слишком разного класса игроки в этих командах.
«Мы выглядим как клоуны»
Российская команда практически перестала играть примерно минуты с десятой второго тайма, когда площадку из-за травмы покинул основной разыгрывающий Павел Атьман. Во время атаки он подвернул ногу и с помощью врача отправился на скамейку запасных. И примерно в это же время главный тренер нашей сборной Дмитрий Торгованов во время тайм-аута уже подвёл итог встречи, бросив фразу: «Мы выглядим как клоуны». Матч с сильнейшей командой XXI века можно только забыть как страшный сон.
Разбирать ошибки или недочёты со стороны сборной России в этом матче просто бесполезно, команда играла только в первом тайме и несколько минут во втором. На таком уровне это недопустимо. Это неуважение и к болельщикам, и к соперникам, и к самим себе. Отметить можно разве что Дмитрия Ковалёва, который вновь не получил ни секунды игрового времени и выходил на площадку только для того, чтобы реализовывать семиметровые. И вновь, как и в матче с Польшей, без промаха: четыре из четырёх.
На групповом этапе сборной России осталось сыграть только один матч – с Бразилией 19 января. Победитель занимает третье место и выходит в 1/8 финала на Испанию или Словению. Проигравший остаётся четвёртым и выходит… на Испанию или Словению. Обе команды очень сильны, так что особой разницы, с кем играть, нет.