Тусовщица и опальный чемпион. Всё о биатлоне в Антхольце

Этап Кубка мира в Антхольце славен своей высотой, которая одним спортсменам подходит идеально, а другим не подходит совсем. Днём в этих краях ослепительно ярко светит солнце, а ночью долину окутывает пронизывающий мороз. В дни гонок, кроме воскресенья, ожидается ясная солнечная погода с температурой минус3-6 градусов днём и до минус 20 градусов ночью. Снег и сильный ветер здесь не ожидаются.В сборной России практически нет изменений в составе по сравнению с Рупольдингом. В мужской команде не будет только, призванного на одну эстафету, а в гонках примут участиеУ женщин пятёрка в составеосталась неизменной. Кроме того, второй шанс в эстафете получит