Саносян: хочется выйти на новый уровень со «Спартаком»

– Владимир, вы раньше вызывались в национальные сборные или это первый вызов? Какие эмоции испытали, когда узнали о нём?
– Это не первый мой вызов, а четвёртый, кажется. Поскольку я уже вызывался под знамёна сборной раньше, каких-то особенных эмоций не испытал. Всё уже довольно привычно. Встретился со своим лучшим другом Максимом Мухутдиновым, с которым живу в одной комнате, да и всех остальных ребят я знаю, так что ничего нового.
– Над чем работаете на сборе? На что обращают особое внимание тренеры?
– На этом сборе мы больше с мячом работаем. Упражнения игровые: отрабатываем удары, удержание мяча, квадраты, выход из-под прессинга. Также нам объясняют, как играть в защите – в сборной есть своя схема, по которой я прежде нигде не играл.
– Трудно ли было физически переключиться после новогодних каникул на режим ежедневной работы на тренировках?
– Если честно, непросто. Сбор оказался довольно неожиданным, и некоторые ребята оказались к нему не готовы. Насколько я знаю, этот сбор организован под предстоящие товарищеские матчи главной команды с Португалией и Нидерландами. Как бы то ни было, тренируемся потихоньку. Я бы не сказал, что сборы очень тяжёлые и интенсивные – готовимся в достаточно спокойном режиме.
На сборе мы больше с мячом работаем. Упражнения игровые: отрабатываем удары, удержание мяча, квадраты, выход из-под прессинга.– Как каждый солдат хочет стать генералом, так и каждый футболист хочет заиграть в сборной. Есть ли у вас какие-то мечты или планы по этому поводу?
– Конечно, мне, как и любому футболисту, хочется играть в сборной, но сейчас есть другие приоритеты. Мне хочется встать на ноги, заиграть в Суперлиге, а потом уже думать о национальной команде. Мне кажется, пока я не готов играть за сборную.
– Получается ли у вас встать на ноги, как вы выразились? Устраивает ли вас ваше положение в «Спартаке»?
– Так и хочется пошутить, сказать, что нет, меня не устраивает (смеётся). На самом деле всё очень здорово, я чувствую себя абсолютно комфортно в «Спартаке». Самое главное, что тренер мне доверяет, даёт играть. Очень здорово, когда тренер тебе доверяет – это придаёт уверенности в себе, позволяет играть лучше.
Чувствую себя абсолютно комфортно в «Спартаке». Самое главное, что тренер мне доверяет, даёт играть.– В начале недели «Спартак» со счётом 5:6 проиграл «Дине-дубль». Как думаете, в чём кроется причина поражения? Сказался долгий перерыв?
– Да, где-то мы потеряли игровой тонус, но соперник был в такой же ситуации, так что это не оправдание. Главным образом нас подвела реализация моментов, нужно было действовать хладнокровнее, плюс удача была не на нашей стороне.
– «Спартак» всегда славился своим духом, особой атмосферой, культурой. Вы уже чувствуете свою причастность к этому?
– Пока мне трудно сказать. Но во время игры, когда тебя поддерживают болельщики, это чувствуется: спартаковский дух придаёт нам сил. Да и тренер, руководство нам всегда говорит, мол, мы – «Спартак», – это заводит.
– Не секрет, что в Высшей лиге у «Спартака» самая серьёзная поддержка болельщиков. Это помогает вам, особенно в домашних матчах?
– Поддержка, безусловно, очень важна. Я уже давно всем говорил, что в мини-футбольном «Спартаке» лучшая поддержка в стране. Хотелось бы, чтобы не только у нашей команды было столько отличных болельщиков, но и у других команд. Но нам пока в мини-футболе не хватает брендов, таких как ЦСКА или «Локомотив». Если бы они были, то, думаю, и поддержка у них была соответствующей.
Во время игры, когда тебя поддерживают болельщики, это чувствуется: спартаковский дух придаёт нам сил.– Какие цели вы ставите перед собой на текущий сезон?
– У меня нет каких-то конкретных целей — забить сколько-то голов или сыграть сколько-то матчей. Просто всегда хочется вносить свой вклад в победу. Не просто отсидеть весь матч на скамейке, а сделать что-то полезное. Думаю, каждому футболисту этого хочется.
– А если говорить с точки зрения командных результатов?
– Я играю за «Спартак», и мне очень хочется, чтобы наша команда в следующем сезоне вышла в Суперлигу. Хочется обрести уверенность в своих силах, заиграть на новом для себя уровне, а дальше посмотрим, как всё сложится. Буду верить в лучшее. Надеюсь, что всё сложится и я смогу в следующем году выйти в Суперлигу вместе со «Спартаком».