Саносян: хочется выйти на новый уровень со «Спартаком»

На сборе мы больше с мячом работаем. Упражнения игровые: отрабатываем удары, удержание мяча, квадраты, выход из-под прессинга.

Чувствую себя абсолютно комфортно в «Спартаке». Самое главное, что тренер мне доверяет, даёт играть.

Во время игры, когда тебя поддерживают болельщики, это чувствуется: спартаковский дух придаёт нам сил.

Новогодние праздники остались позади, и в российском мини-футболе все вернулись в рабочий режим. В Суперлиге и Высшей лиге сыграны первые матчи, а лучшие молодые игроки страны поехали на УТС молодёжной сборной. Одним из приглашённых на сборы стал спартаковецС ним «Чемпионат» и обсудил подготовку в составе сборной, последний матч «Спартака», завершившийся поражением, и горячую поддержку спартаковских болельщиков, придающую дополнительных сил.– Это не первый мой вызов, а четвёртый, кажется. Поскольку я уже вызывался под знамёна сборной раньше,каких-то особенных эмоций не испытал. Всё уже довольно привычно. Встретился со своим лучшим другом Максимом Мухутдиновым, с которым живу в одной комнате, да и всех остальных ребят я знаю, так что ничего нового.– На этом сборе мы больше с мячом работаем. Упражнения игровые: отрабатываем удары, удержание мяча, квадраты, выход из-под прессинга. Также нам объясняют, как играть в защите – в сборной есть своя схема, по которой я прежде нигде не играл.– Если честно, непросто. Сбор оказался довольно неожиданным, и некоторые ребята оказались к нему не готовы. Насколько я знаю, этот сбор организован подглавной команды с Португалией и Нидерландами. Как бы то ни было, тренируемся потихоньку. Я бы не сказал, что сборы очень тяжёлые и интенсивные – готовимся в достаточно спокойном режиме.– Конечно, мне, как и любому футболисту, хочется играть в сборной, но сейчас есть другие приоритеты. Мне хочется встать на ноги, заиграть в Суперлиге, а потом уже думать о национальной команде. Мне кажется, пока я не готов играть за сборную.– Так и хочется пошутить, сказать, что нет, меня не устраивает. На самом деле всё очень здорово, я чувствую себя абсолютно комфортно в «Спартаке». Самое главное, что тренер мне доверяет, даёт играть. Очень здорово, когда тренер тебе доверяет – это придаёт уверенности в себе, позволяет играть лучше.– Да, где-то мы потеряли игровой тонус, но соперник был в такой же ситуации, так что это не оправдание. Главным образом нас подвела реализация моментов, нужно было действовать хладнокровнее, плюс удача была не на нашей стороне.– Пока мне трудно сказать. Но во время игры, когда тебя поддерживают болельщики, это чувствуется: спартаковский дух придаёт нам сил. Да и тренер, руководство нам всегда говорит, мол, мы – «Спартак», – это заводит.– Поддержка, безусловно, очень важна. Я уже давно всем говорил, что в мини-футбольном «Спартаке» лучшая поддержка в стране. Хотелось бы, чтобы не только у нашей команды было столько отличных болельщиков, но и у других команд. Но нам пока в мини-футболе не хватает брендов, таких как ЦСКА или «Локомотив». Если бы они были, то, думаю, и поддержка у них была соответствующей.– У меня нет каких-то конкретных целей — забить сколько-то голов или сыграть сколько-то матчей. Просто всегда хочется вносить свой вклад в победу. Не просто отсидеть весь матч на скамейке, а сделать что-то полезное. Думаю, каждому футболисту этого хочется.– Я играю за «Спартак», и мне очень хочется, чтобы наша команда в следующем сезоне вышла в Суперлигу. Хочется обрести уверенность в своих силах, заиграть на новом для себя уровне, а дальше посмотрим, как всё сложится. Буду верить в лучшее. Надеюсь, что всё сложится и я смогу в следующем году выйти в Суперлигу вместе со «Спартаком».