Укол Шипулина и ледяные атлеты. Как Антхольц готовится к биатлону

Солнце и горы

Фото: "Чемпионат"

Традиции и терпимость к допингу

Фото: "Чемпионат"

Укол Шипулина

Фото: "Чемпионат"

Этап в Антхольце у многих, кто бывал здесь, самый любимый, но при этом многие совершенно не могут его терпеть. Столь полярная разница в оценках легко объясняется столь же изменчивой погодой. Антхольц любят за красоту горных пейзажей, среди которых выделяется расположенный неподалёку всемирно известный курорт Кронплатц, и за яркое солнце. Без тёмных очков здесь на стадионе нечего делать. Солнце тут настолько ослепительное, что даже в морозный зимний день хочется снять шапку и расстегнуть куртку. Знакомый с Альпами не понаслышке французский тренерпришёл накануне на тренировку в совсем лёгком одеянии.Но стоит солнцу сесть за горы, как мороз опускается до минус 20, и тут уже не позавидуешь тем, кому предстоит долгий путь домой. А в этом как раз и заключается главный недостаток этапа. За это его и недолюбливают. Маленький Антхольц просто не способен вместить даже всех участников, не говоря уже о зрителях, поэтому селиться люди вынуждены по всей долине, а затем тратить немало времени на дорогу в гору и обратно. К примеру, Оланг, из которого сюда ходят шаттлы, находится на высоте 1000 метров, а Антхольц — почти на 1700.Естественно, при подъёме и спуске может закладывать уши, как в самолёте.Биатлонный центр Антхольца принимал чемпионат мира ещё в далёком 1975-м, а три года спустя здесь прошёл первый в истории Кубок мира. Традиции здесь чтят свято. На огромных стендах стоят, кажется, все возможные Кубки, которые когда-либо здесь разыгрывались, а корридор здания местной спортшколы украшен фотографиями местных звёзд разных лет. Здесь и знаменитый, упустивший в 1992-м олимпийскую победу в пользу, и неожиданный чемпион мира 1995-го. Однако отдельное место занимают портреты опального бывшего вице-президента IBU. Он был изгнан со своего высокого поста, когда выяснилось, что помогал доставать допинг своему сыну-биатлонисту и пытался прикрывать его.Но, в отличие от IBU, у себя на родине Ташлер остаётся героем. Он продолжает работать в оргкомитете соревнований, чем периодически вызывает недовольство биатлонной семьи, но здесь до этого недовольства нет никакого дела. Антхольц показывает отличный примёр, как на такие возмущения реагировать — «собака лает, караван идёт». Примечательно, что в здании спортшколы продолжает работать магазин Ташлера, где продаётся спортивная экипировка. Судя по количеству ассортимента и ценам, дела у него идут неплохо.Первые тренировки сборной России прошли в обычном режиме.контролировали основную группу спортсменов, аработал с личными тренерами. Настроение у лидера нашей команды, несмотря на неудачи в Германии, было отличным. Проезжая мимо друга и тележурналиста, Антон, как некогда нынешний министр спорта Павел Колобков, одним ловким движением нанёс ему стремительный укол палкой в пятую точку.График стартов в Антхольце очень жёсткий, особенно у мужчин. В прошлые годы атлетам в обязательном порядке давался выходной после длинной индивидуальной гонки, однако в этот раз мужчинам предстоит три старта подряд, причём два из них на длинные дистанции — 20 и 15 км. В такой ситуации многие могут пропустить минимум по одному старту. Так,может не выйти на эстафету, а— на индивидуальную гонку. Собиралась пропустить первый старт в Антхольце и, но после болезникапитану предстоит провести гонку и побороться за важные очки в Кубке наций.Новинкой нынешнего Антхольца стало возведение внушительной ледовой скульптуры, изображающей биатлонистов. Пока можно разглядеть только её контуры, но работа продолжается днём и ночью все последние дни. По задумке авторов, произведение должно быть закончено сегодня, к открытию соревнований.