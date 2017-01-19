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175 лет назад 2016
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Антон Шипулин
Фото: РИА Новости
Текст: Александр Круглов

Укол Шипулина и ледяные атлеты. Как Антхольц готовится к биатлону

Шипулин шутит над своим другом, французский тренер раздевается, а герой допинг-скандала делает успешный бизнес — в репортаже из Антхольца.
19 января 2017, четверг. 11:20. Другие

Солнце и горы


Этап в Антхольце у многих, кто бывал здесь, самый любимый, но при этом многие совершенно не могут его терпеть. Столь полярная разница в оценках легко объясняется столь же изменчивой погодой. Антхольц любят за красоту горных пейзажей, среди которых выделяется расположенный неподалёку всемирно известный курорт Кронплатц, и за яркое солнце. Без тёмных очков здесь на стадионе нечего делать. Солнце тут настолько ослепительное, что даже в морозный зимний день хочется снять шапку и расстегнуть куртку. Знакомый с Альпами не понаслышке французский тренер Стефан Бутье пришёл накануне на тренировку в совсем лёгком одеянии.
Фото: "Чемпионат"

Но стоит солнцу сесть за горы, как мороз опускается до минус 20, и тут уже не позавидуешь тем, кому предстоит долгий путь домой. А в этом как раз и заключается главный недостаток этапа. За это его и недолюбливают. Маленький Антхольц просто не способен вместить даже всех участников, не говоря уже о зрителях, поэтому селиться люди вынуждены по всей долине, а затем тратить немало времени на дорогу в гору и обратно. К примеру, Оланг, из которого сюда ходят шаттлы, находится на высоте 1000 метров, а Антхольц — почти на 1700.
Естественно, при подъёме и спуске может закладывать уши, как в самолёте.

Традиции и терпимость к допингу


Биатлонный центр Антхольца принимал чемпионат мира ещё в далёком 1975-м, а три года спустя здесь прошёл первый в истории Кубок мира. Традиции здесь чтят свято. На огромных стендах стоят, кажется, все возможные Кубки, которые когда-либо здесь разыгрывались, а корридор здания местной спортшколы украшен фотографиями местных звёзд разных лет. Здесь и знаменитый Андреас Цингерле, упустивший в 1992-м олимпийскую победу в пользу Евгения Редькина, и неожиданный чемпион мира 1995-го Вилфрид Паллхубер. Однако отдельное место занимают портреты опального бывшего вице-президента IBU Готтлиба Ташлера. Он был изгнан со своего высокого поста, когда выяснилось, что помогал доставать допинг своему сыну-биатлонисту и пытался прикрывать его.

Но, в отличие от IBU, у себя на родине Ташлер остаётся героем. Он продолжает работать в оргкомитете соревнований, чем периодически вызывает недовольство биатлонной семьи, но здесь до этого недовольства нет никакого дела. Антхольц показывает отличный примёр, как на такие возмущения реагировать — «собака лает, караван идёт». Примечательно, что в здании спортшколы продолжает работать магазин Ташлера, где продаётся спортивная экипировка. Судя по количеству ассортимента и ценам, дела у него идут неплохо.
Фото: "Чемпионат"

Укол Шипулина


Первые тренировки сборной России прошли в обычном режиме. Рикко Гросс и Владимир Брагин контролировали основную группу спортсменов, а Антон Шипулин работал с личными тренерами Андреем Крючковым и Андреем Гербуловым. Настроение у лидера нашей команды, несмотря на неудачи в Германии, было отличным. Проезжая мимо друга и тележурналиста Ильи Трифанова, Антон, как некогда нынешний министр спорта Павел Колобков, одним ловким движением нанёс ему стремительный укол палкой в пятую точку.

График стартов в Антхольце очень жёсткий, особенно у мужчин. В прошлые годы атлетам в обязательном порядке давался выходной после длинной индивидуальной гонки, однако в этот раз мужчинам предстоит три старта подряд, причём два из них на длинные дистанции — 20 и 15 км. В такой ситуации многие могут пропустить минимум по одному старту. Так, Мартен Фуркад может не выйти на эстафету, а Эмиль Хегле Свендсен — на индивидуальную гонку. Собиралась пропустить первый старт в Антхольце и Елена Пидгрушная, но после болезни Ирины Варвинец капитану предстоит провести гонку и побороться за важные очки в Кубке наций.



Новинкой нынешнего Антхольца стало возведение внушительной ледовой скульптуры, изображающей биатлонистов. Пока можно разглядеть только её контуры, но работа продолжается днём и ночью все последние дни. По задумке авторов, произведение должно быть закончено сегодня, к открытию соревнований.
Фото: "Чемпионат"
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Биатлон Антон Шипулин
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