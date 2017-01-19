Кубок мира по биатлону. Антхольц. Индивидуальная гонка. LIVE

ГОНКИ ДНЯ:
*** 16:15 мск. ОНЛАЙН женской индивидуальной гонки читайте ПО ССЫЛКЕ ***
Общий зачёт Кубка мира. Мужчины
Общий зачёт Кубка мира. Женщины
15:15. Вотчина Шипулина, невероятная высота, звезда биатлона на званном ужине, а что вы знаете о биатлоне в Антхольце? Предлагаем вам пройти занимательный тест «Чемпионата».
15:05. Дмитрий Губерниев тоже на позитиве и верит в успех российской команды.
15:00. Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова и Екатерина Глазырина подходят к этапу в Антхольце в хорошем настроении.
14:50. Так выглядит арена в Антхольце с трибун. Очень красиво.
14:40. Шипулин шутит над своим другом, французский тренер раздевается, а герой допинг-скандала делает успешный бизнес — читайте об этом в репортаже Александра Круглова из Антхольца.
14:30. Приветствуем вас, уважаемые любители биатлона. Кубок мира по биатлону переехал в Антхольц, где и состоится генеральная репетиция перед чемпионатом мира. Индивидуальные гонки, эстафеты и масс-старты — именно эти дисциплины станут последними в приготовлениях к биатлонному мундиалю. Стартует шестой этап с женской индивидуальной гонки, начало в 16:15 по московскому времени. Не пропустите!