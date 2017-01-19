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175 лет назад 2016
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Фото: РИА Новости
Текст: Михаил Чесалин

Так близко к чуду. Как Подчуфарова упустила победу

Ольга Подчуфарова до четвёртого огневого рубежа претендовала на победу в индивидуальной гонке, но, промахнувшись, отдала золото Дальмайер.
19 января 2017, четверг. 17:57. Другие

Индивидуальная гонка – шанс для россиянок


С этапом Кубка мира в итальянской Антерсельве у поклонников российского биатлона, конечно, связаны большие надежды. Ровно год назад в Италии наша команда добилась невероятного успеха: завоевала семь наград в шести гонках, при этом ни один пьедестал почёта не остался без наших биатлонистов. Даже для мужской команды тот этап стал глотком свежего воздуха, так что же говорить о женской, которая по силе мало отличалась о той, что приехала в Италию сейчас. Год назад Подчуфарова выиграла спринт, Юрлова –
преследование, а наша четвёрка впервые за долгое время получила медаль в эстафете. Конечно, столь чудесного результата хотелось ждать и в этом году.

Однако предпосылок к успешному выступлению было немного. По сравнению с не самым удачным пятым этапом состав женской сборной не изменился. Но на руку нашим биатлонисткам мог сыграть календарь. Первой в календаре Антерсельвы значилась биатлонная классика – вторая индивидуальная гонка в сезоне. В них наши спортсменки, которые обычно стреляют лучше, чем бегут, имеют больше шансов на успех. Всё же отыграть штрафную минуту, полученную за промах, не так-то просто. Поэтому наши болельщики, как и всегда, сжали кулаки и принялись болеть за россиянок: Екатерину Глазырину, Ирину Услугину, Татьяну Акимова, Ольгу Подчуфарову и Ульяну Кайшеву.

Лидеры не справились с ветром


Под первым номером на дистанцию ушла Кайса Мякяряйнен. Финская спортсменка привычно быстро преодолела первые три километра, точно отработала на первом огневом рубеже и до второго была главным ориентиром для всех своих соперниц. Однако на первой своей «стойке» Кайса под разочарованные возгласы болельщиков промахнулась целых три раза и выпала из числа претенденток на подиум – даже со скоростью Мякяряйнен отыграть две-три минуты ходом не представлялось возможным. Её соотечественница Мари Лаукканен также первые два круга шла в лидерах, но на «стойке» промахнулась дважды и также оставила надежды на медаль.

Любимица итальянских болельщиков Доротея Вирер один раз промахнулась уже на первом огневом рубеже, а потом добавила ещё одну ошибку на втором – непредсказуемый ветерок не давал спортсменкам точно стрелять. Попала в порыв итальянка Санфилиппо – три промаха, не справилась с ветром Дальмайер – по одному промаху на первых двух рубежах, две мишени из десяти оставила незакрытыми Коукалова, точно так же отстреляла и француженка Дорен-Абер, здорово преодолевшая первый круг. А ведь это всё не штрафные метры, а полновесные минуты отставания. Увы, уже на втором рубеже две минуты получила в пассив и стартовавшая первой среди россиянок Глазырина.

Чем быстрее бег, тем больше промахов


Лидеры продолжали промахиваться, а потому великолепный шанс получили спортсменки, которые, может, и не слишком быстро работали ногами, зато стреляли безупречно. После второго огневого рубежа особенно выделялись Ева Пускарчикова из Чехии, Лиза Тереза Хаузер из Австрии и немка Ванесса Хинц, промахнувшаяся один раз, но уж слишком резво мчащаяся по дистанции. Лихо летела ко второй стрельбе Дарья Домрачева, удерживающая первое место. Но скорость вышла белорусской чемпионке боком: на втором рубеже Домрачева допустила сразу четыре ошибки и при своей великолепной скорости получила более трёх с половиной минут отставания от Пускарчиковой.

С Акимовой произошло почти то же самое, что и с Домрачевой. Она была среди лидеров по скорости, но секунды отрыва от конкуренток перечеркнула одним промахом на «лёжке», а потом – ещё двумя на «стойке». Услугина первый рубеж преодолела без ошибок, но на первой «стойке» допустила две ошибки. Глазырина финишировала в общей сложности с четырьмя промахами, но этого явно было недостаточно для того, чтобы претендовать на высокое место. Болельщикам сборной России предстояло надеяться только на чистую стрельбу Ольги Подчуфаровой и Ульяны Кайшевой.
Кубок мира-2016/17. Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
19 января 2017 года, четверг. 16:15 МСК
1 Лаура ДальмайерГермания 44:48.7
2 Анаис ШевальеФранция 44:52.5
3 Алексия РунгальдьерИталия 45:34.7

Подчуфарова – претендент на золото


А неумолимый ветер всё больше закручивал интригу. Пускарчикова и Хаузер без ошибок преодолели по три огневых рубежа, и это были явные заявки на победу, учитывая, что у соперниц было минимум по два промаха. Однако на второй «стойке» ни чешская, ни австрийская спортсменки проявить себя с лучшей стороны не смогли. У Евы было три промаха, у Лизы – два. А поскольку стрелковые показатели почти всех лидеров сравнялись, то на виртуальном пьедестале вновь показались привычные имена. Дальмайер и Дорен-Абер, промахнувшись по два раза, больше ошибок не допускали, а потому и оказались на двух первых местах. Третье место за собой сохраняла немка Хинц.

Вклиниться в борьбу за медали старались две биатлонистки. Анаис Шевалье допустила лишь один промах на трёх первых огневых рубежах, на второй «стойке» француженка обошлась без ошибок и умчалась на последний круг лидером с 20 секундами преимущества перед Дальмайер. Это была борьба если не за победу, то точно за медаль. А второй претенденткой на победу была наша Ольга Подчуфарова! Первые три рубежа она преодолела без единой ошибки и той же Шевалье в скорости почти не уступала. Всё было просто: пять точных выстрелов на второй «стойке» дарили Ольге победу. Любой промах, учитывая скорость Дальмайер, золотую награду отнимал.

Две роковые ошибки


К концу соревнований ветер стих, предоставив Ольге счастливый шанс решить судьбу гонки в свою пользу. Однако россиянка, к великому сожалению болельщиков, сделать этого не смогла: три нуля увенчались двойкой в графе ошибок на стрельбище. Два промаха на четвёртом огневом рубеже позволяли Подчуфаровой побороться за место в цветочной церемонии, но до медалей уже было не дотянуться. Не смогла приятно удивить и Ульяна Кайшева: на двух первых огневых рубежах она промахнулась трижды, а потому не претендовала на высокие места. Казалось, сильные соперницы сегодня давали шанс своим конкуренткам – стреляй точно и побеждай. Но россиянки сделать этого не сумели.

А перед родными трибунами показать неожиданно высокий результат удалось итальянке Алексии Рунгальдьер. Она промахнулась лишь один раз на первой «стойке», и такая стрельба позволила ей опередить даже Дорен-Абер в битве за третье место. Ходом итальянка проиграла француженке 51 секунду, но этого хватило для бронзы. А вот Шевалье в сражении за победу уступила Дальмайер больше минуты, а потому осталась за спиной немки. Лаура вновь праздновала победу и вернула себе жёлтую майку лидера. Подчуфарова же финишировала восьмой, Акимова с четырьмя промахами – 12-й.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Биатлон Екатерина Глазырина Ольга Подчуфарова Татьяна Акимова Ульяна Кайшева
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