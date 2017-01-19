Сыграли с джокером. Как Россия обыграла Бразилию на ЧМ

Потеря лидеров, заявка джокера

Быстрые бразильцы, неудобная защита

Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины.

Группа А. Пятый тур.



Россия – Бразилия – 28:24 (14:15)



Голы в составе сборной России: Деревень – 5, Шельменко – 5, Ковалёв – 4, Чипурин – 4, Калараш – 3, Сорока – 3, Житников – 3, Шкуринский – 1.

Рука Деревеня отправила Россию в Париж

Россияне оправились после матча с французами, добились довольно уверенной победы, но своей лучшей игры не показали. Для этого есть плей-офф.

Сборная России заняла третье место на групповом этапе чемпионата мира по гандболу среди мужских команд, который проходит во Франции. В последнем матче в группе россияне обыграли бразильцев с разницей в четыре мяча и теперь в 1/8 финале в Париже сыграют либо с Испанией, либо со Словенией.Предыдущий матч с Францией сложился для нашей сборной крайне неудачно. Помимо слабой игры изакономерного крупного поражения российская команда лишилась лидера, разыгрывающего. В начале второго тайма он подвернул ногу и не смог продолжить игру. Предварительный диагноз – надрыв сухожилия. На оставшиеся матчи чемпионата мира Атьман будет смотреть с трибуны.Для сборной России потеря такого игрока значит очень много, ведь Атьман не только прекрасно видит площадку и может в любой момент отдать хитрую передачу, вскрывающую оборону соперника, но и обладает великолепным броском. Вместо Павла тренерский штаб нашей команды заявил левого полусреднего– других вариантов всё равно не было. Тем более что из-за повреждения крайне мало игрового времени получал, который тоже больше во Франции не сыграет. А это ещё одна серьёзнейшая потеря – его «пушка» часто била с девяти метров.В матче с Бразилией Горбок и вовсе не появлялся на площадке, но и необходимости, к счастью, не возникло. По сравнению с предыдущими матчамисделал сразу две замены, выставив в стартовом составе крайних, которые заменили. На позиции линейного с начала первого тайма, как и в матче с Францией, действовалБразильцы, пока у них были силы, действовали очень активно как в обороне, так и в атаке. В защите они играли по странной схеме «3-2-1», которую не использует ни одна сборная мира. При таком построении в их обороне образуется много дыр, но чтобы воспользоваться ими, нужно играть быстро. Норвежцы, одна из самых быстрых команд на французском турнире, просто на клочки разорвали такое построение.Нашим это удавалось далеко не всегда. Скорее, бразильцы заставляли сборную России бросать с неудобных позиций и допускать потери. В атаке же наши соперники действовали очень быстро и довольно разнообразно, включая в том числе и дальние броски – этот элемент у российской команды в первой половине встречи практически отсутствовал. Не случайно во второй половине первой 30-минутки сборная России почти 10 минут не могла забить и уступала в счёте три мяча.Но Александр Деревень, сменивший Александра Шкуринского, и Дмитрий Житников на последней минуте тайма позволили нашей команде уйти на перерыв с минимальным отставанием.Второй тайм превратился в шоу Деревеня и вышедшего по ходу матча вратаря. Первый атаковал с таких позиций, когда и бросить то невозможно, а второй действовал надёжно и отбивал мячи даже после быстрых проходов бразильцев. Правда, всё это было не сразу. В начале второго тайма сборная Бразилии ещё пыталась действовать в той же манере, что и в первой половине, но довольно быстро перестроила схему игры в обороне со своей энергозатратной на классическую «6-0».Но уже к середине второй 30-минутки южноамериканцы устали. Они и в атаке действовали намного медленнее, и допускали значительное количество потерь, и в обороне были не так внимательны, упуская и линейных, и поддаваясь на обманные действия наших ребят. А сборная России играла в том же темпе. Весь матч, словно заведённый автомат. Быстрых отрывов было немного, но когда были,их реализовывал. Он, правда, не так здорово завершал атаки со своего правого края, но всё так же уверенно бил семиметровые.Александр Деревень, который ещё перед матчем с французами наверняка думал, что просидит в запасе весь чемпионат, разыгрался и забил пять голов. Практически все получились очень красивыми, особенно предпоследний, когда он забил на поднятых руках арбитров с полупозиции на левом фланге – стоя на месте кистью довернул мяч так, что тот обогнул защитника, и влетел между ног вратарю.Россияне оправились после матча с французами, добились довольно уверенной победы, но своей лучшей игры не показали. Для этого есть плей-офф. Вот там нужно быть смелыми, уверенными и просто наглыми.