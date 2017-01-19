Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Гандбол. Россия обыграла Бразилию на чемпионате мира
Фото: rushandball.ru
Текст: Андрей Шитихин

Сыграли с джокером. Как Россия обыграла Бразилию на ЧМ

Левый полусредний сборной России Александр Деревень уже и не ждал, что сыграет на чемпионате мира, но вышел и показал чудо-броски.
19 января 2017, четверг. 18:25. Другие
Сборная России заняла третье место на групповом этапе чемпионата мира по гандболу среди мужских команд, который проходит во Франции. В последнем матче в группе россияне обыграли бразильцев с разницей в четыре мяча и теперь в 1/8 финале в Париже сыграют либо с Испанией, либо со Словенией.

→ Разобрали на запчасти. Россия разгромно проиграла Франции на ЧМ

Потеря лидеров, заявка джокера


Предыдущий матч с Францией сложился для нашей сборной крайне неудачно. Помимо слабой игры и
закономерного крупного поражения российская команда лишилась лидера, разыгрывающего Павла Атьмана. В начале второго тайма он подвернул ногу и не смог продолжить игру. Предварительный диагноз – надрыв сухожилия. На оставшиеся матчи чемпионата мира Атьман будет смотреть с трибуны.

Для сборной России потеря такого игрока значит очень много, ведь Атьман не только прекрасно видит площадку и может в любой момент отдать хитрую передачу, вскрывающую оборону соперника, но и обладает великолепным броском. Вместо Павла тренерский штаб нашей команды заявил левого полусреднего Александра Деревеня – других вариантов всё равно не было. Тем более что из-за повреждения крайне мало игрового времени получал Сергей Горбок, который тоже больше во Франции не сыграет. А это ещё одна серьёзнейшая потеря – его «пушка» часто била с девяти метров.

→ Скоростная стрельба. Как Россия проиграла Норвегии на ЧМ

Быстрые бразильцы, неудобная защита


В матче с Бразилией Горбок и вовсе не появлялся на площадке, но и необходимости, к счастью, не возникло. По сравнению с предыдущими матчами Дмитрий Торгованов сделал сразу две замены, выставив в стартовом составе крайних Игоря Сороку и Дмитрия Ковалёва, которые заменили Тимура Дибирова и Даниила Шишкарёва. На позиции линейного с начала первого тайма, как и в матче с Францией, действовал Глеб Калараш.

Бразильцы, пока у них были силы, действовали очень активно как в обороне, так и в атаке. В защите они играли по странной схеме «3-2-1», которую не использует ни одна сборная мира. При таком построении в их обороне образуется много дыр, но чтобы воспользоваться ими, нужно играть быстро. Норвежцы, одна из самых быстрых команд на французском турнире, просто на клочки разорвали такое построение.
Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Группа А. Пятый тур.

Россия – Бразилия – 28:24 (14:15)

Голы в составе сборной России: Деревень – 5, Шельменко – 5, Ковалёв – 4, Чипурин – 4, Калараш – 3, Сорока – 3, Житников – 3, Шкуринский – 1.
Нашим это удавалось далеко не всегда. Скорее, бразильцы заставляли сборную России бросать с неудобных позиций и допускать потери. В атаке же наши соперники действовали очень быстро и довольно разнообразно, включая в том числе и дальние броски – этот элемент у российской команды в первой половине встречи практически отсутствовал. Не случайно во второй половине первой 30-минутки сборная России почти 10 минут не могла забить и уступала в счёте три мяча.

Но Александр Деревень, сменивший Александра Шкуринского, и Дмитрий Житников на последней минуте тайма позволили нашей команде уйти на перерыв с минимальным отставанием.

→ Справились с Талантом и его талантами. Россия – в плей-офф ЧМ

Рука Деревеня отправила Россию в Париж


Второй тайм превратился в шоу Деревеня и вышедшего по ходу матча вратаря Виктора Киреева. Первый атаковал с таких позиций, когда и бросить то невозможно, а второй действовал надёжно и отбивал мячи даже после быстрых проходов бразильцев. Правда, всё это было не сразу. В начале второго тайма сборная Бразилии ещё пыталась действовать в той же манере, что и в первой половине, но довольно быстро перестроила схему игры в обороне со своей энергозатратной на классическую «6-0».
Россияне оправились после матча с французами, добились довольно уверенной победы, но своей лучшей игры не показали. Для этого есть плей-офф.
Но уже к середине второй 30-минутки южноамериканцы устали. Они и в атаке действовали намного медленнее, и допускали значительное количество потерь, и в обороне были не так внимательны, упуская и линейных, и поддаваясь на обманные действия наших ребят. А сборная России играла в том же темпе. Весь матч, словно заведённый автомат. Быстрых отрывов было немного, но когда были, Дмитрий Ковалёв их реализовывал. Он, правда, не так здорово завершал атаки со своего правого края, но всё так же уверенно бил семиметровые.

Александр Деревень, который ещё перед матчем с французами наверняка думал, что просидит в запасе весь чемпионат, разыгрался и забил пять голов. Практически все получились очень красивыми, особенно предпоследний, когда он забил на поднятых руках арбитров с полупозиции на левом фланге – стоя на месте кистью довернул мяч так, что тот обогнул защитника, и влетел между ног вратарю.

Россияне оправились после матча с французами, добились довольно уверенной победы, но своей лучшей игры не показали. Для этого есть плей-офф. Вот там нужно быть смелыми, уверенными и просто наглыми.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 1
Теги
Мужская сборная России - Гандбол Дмитрий Торгованов
Новости. Другие
19 января 2017, четверг
18:49 Бывший вице-президент ВАДА: ДНК нельзя поделиться во время полового акта
18:44 Сборная России по пляжному футболу не выступит на чемпионате мира—2017
18:37 Шевалье: рада, что сборная Франции показывает силу в каждой гонке
18:35 Дальмайер: три «индивидуалки» за сезон достаточно, больше не надо
18:29 Дальмайер возглавила общий зачёт Кубка мира, Акимова — 10-я
18:21 Подчуфарова: после плохих результатов в голову лезли разные мысли
18:05 Акимова: ходом чувствовала себя хорошо, а вот на стрельбе не получилось
17:46 Дальмайер выиграла индивидуальную гонку в Антхольце, Подчуфарова — восьмая
17:33 Мужская сборная России победила Бразилию на ЧМ по гандболу
17:25 ВАДА разрешило IBU дать объяснения по ЧМ-2021 в Тюмени после 21 января
17:13 Мутко: царапина на какой-то склянке не доказывает, что она вскрывалась
16:41 Шипулин не выступит в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце
16:39 Горбок выбыл до конца чемпионата мира по гандболу из-за рецидива травмы
15:43 Скелетонист Козлов стал третьим на этапе Кубка Европы в Альтенберге
15:42 FIS разрешила временно отстранённым лыжникам РФ тренироваться со сборной
15:06 Тарасов: я бы штраф за допинг увеличил до 1 млрд евро и отстранил пожизненно
14:56 Губерниев: Гараничев выступит на чемпионате Европы в Польше
14:01 Россиян нет в списке новых судей Спортивного арбитражного суда, назначенных ICAS
13:57 Мутко: если пробу берут в 5 дней после секса, у девушки найдут мужские гормоны
13:25 Мутко: если легкоатлетов РФ допустят под нейтральным флагом, будем только рады
13:03 Мутко: непонятно, что делать ребятам: участвовать в соревнованиях или уходить
12:05 Ростовцев и Романюта победили в скретче на ЧР по велоспорту на треке
12:03 Гараничев: сын Малышко провожает его со слезами или вообще не отпускает
11:42 Торгованов: Атьман пропустит остаток чемпионата мира по гандболу
11:00 Й. Бё: хочу побороться за медали в каждой гонке чемпионата мира
10:11 ВАДА в марте рассмотрит данные IBU по выбору Тюмени местом проведения ЧМ-2021
10:01 Эван из Orica-Scott выиграл третий этап велогонки «Тур Даун Андер»
09:35 Сборная Германии победила белорусов на чемпионате мира по гандболу
09:24 Лексингтон отказался от борьбы за проведение Всемирных конных игр 2022 года
09:20 Абрамов: поражение от «Дины-дубль» станет для «Спартака» уроком
09:19 Свирин: Спраклин сосредоточен на семье, продолжить работу с гребцами РФ не может
09:15 Текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на этапе КМ в Антхольце
00:59 Старых: при нынешней готовности больших успехов на Кубке мира у меня не будет
00:58 Зеликсон сменит Аркаева на посту тренера Мордовии по спортивной гимнастике
00:02 Маслаков: не верю, что Шубенкову разрешат выступать под нейтральным флагом
18 января 2017, среда
23:15 Нортуг вернётся на Кубке Норвегии в Шушене 21 января
22:31 Конькобежец Кулижников не выступит на чемпионатах мира в этом сезоне
21:50 Китай хочет нанять норвежских тренеров для подготовки к Олимпиаде-2022
21:37 Евтушенко и Бадыкова выиграли гонки преследования на ЧР по велоспорту на треке
20:40 Глазырина стартует 10-й в индивидуальной гонке в Антхольце, Акимова — 49-й
19:51 Горнолыжница Вонн хочет выступить на Олимпиаде-2018 среди мужчин
19:35 Два британских легкоатлета могут завершить карьеру после автокатастрофы
19:27 «Уральский трубник» разгромил московское «Динамо» на втором этапе ЧР по бенди
18:33 ФФККР сняла кандидатуру Рахвальской с выборов в комиссию спортсменов ISU
18:26 Юркевич: Скардино сейчас вяжет для дочки Даши Домрачевой
Все новости RSS
Сумеет ли мужская сборная России завоевать золото на этапе КМ по биатлону в Антхольце?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+