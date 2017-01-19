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175 лет назад 2016
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Ольга Подчуфарова
Фото: РИА Новости
Текст: Александр Круглов

Подчуфарова: перед гонкой чувствовала злость

Ольга Подчуфарова — о злости перед стартом, солнце и улыбке и установке не загнать себя во время тяжёлой гонки.
19 января 2017, четверг. 18:46. Другие
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Лучшей из россиянок в индивидуальной гонке в Антхольце стала Ольга Подчуфарова, занявшая восьмое место с двумя минутами штрафа. Год назад здесь же, в Антхольце, она одержала первую в карьере победу, что позволяет говорить, что это её любимый этап. После гонки она рассказала о своём нынешнем состоянии и непростых мыслях журналистам, среди которых был и спецкор «Чемпионата».

— Показалось, что сегодня вы ожили и неплохо проводили гонку до последнего рубежа.
— Да. Я была сегодня очень злой перед гонкой, потому что некомфортно себя ощущаю, показывая такие
результаты. В голову лезли всякие мысли и серьёзные решения. Сегодня настраивалась на хорошую стрельбу и работу на дистанционной крейсерской скорости. Удерживать её мне удавалось, так что состояние было неплохое.

— Ошибки на последнем рубеже — результат усталости или ветра?
— Нет, усталости не было. Следуя прошлогоднему опыту, старалась с максимально трезвой головой подойти на последний рубеж и проконтролировать все мышечные ощущения, но я оказалась не в самой выгодной ветровой ситуации.

— Насколько тяжело дался последний круг?
— Я не могу сказать, что могла пройти его лучше. На сегодня показала свой максимум, ту скорость, на которую способна. В прошлом году меня на последнем круге накрывало даже сильнее.

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— В чём были причины таких провалов?
— Всё шло по нарастающей от круга к кругу, от гонки к гонке. Следуя уже какому-то опыту, я сегодня иначе проходила отдельные участки трассы. В нынешнем состоянии быстрее я бы точно последний круг не проехала.
На сегодня показала свой максимум, ту скорость, на которую способна. В прошлом году меня на последнем круге накрывало даже сильнее.
— Есть мнение, что наши сервисёры умеют идеально готовить лыжи под Антхольц. Как они работали сегодня?
— Не знаю насчёт других гонок в Антхольце, но сегодня лыжи ехали безупречно.

— Год назад у вас здесь была первая победа, сегодня — лучший результат в сезоне. Антхольц — это ваше место?
— В принципе, обстановка тут хорошая. Я приехала сегодня с пасмурным настроением, но только увидела солнце, много болельщиков на трибунах, услышала заводную музыку, как настроение поменялось. На старт уже выходила с улыбкой.

— Страха перед гонкой не было?
— Нет, совсем. Наоборот была какая-то злость. Были определённые установки по режиму, в котором я должна вести эту гонку, и я эти установки выполнила.
Я напрягалась, но прошла всю гонку не на запредельных, а на пороговых скоростях. Важно было не переборщить. У меня была верхняя граница пульса, за которую я старалась не выпадать.
— Один из тренеров сказал, что ваша задача чисто стрелять, а идти можно пешком. Это так?
— Не пешком, но в аккуратном темпе. Неправильно говорить, что в гонке можно идти пешком.

— Насколько сильно вы напрягались?
— Я напрягалась, но прошла всю гонку не на запредельных, а на пороговых скоростях. Важно было не переборщить. У меня была верхняя граница пульса, за которую я старалась не выпадать.

— После пропущенного в Рупольдинге преследования удалось восстановиться и отдохнуть?
— Сложный вопрос. Я вышла на старт, значит была сегодня готова стартовать.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Биатлон Ольга Подчуфарова
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