Подчуфарова: перед гонкой чувствовала злость

На сегодня показала свой максимум, ту скорость, на которую способна. В прошлом году меня на последнем круге накрывало даже сильнее.

Я напрягалась, но прошла всю гонку не на запредельных, а на пороговых скоростях. Важно было не переборщить. У меня была верхняя граница пульса, за которую я старалась не выпадать.

Лучшей из россиянок в индивидуальной гонке в Антхольце стала, занявшая восьмое место с двумя минутами штрафа. Год назад здесь же, в Антхольце, она одержала первую в карьере победу, что позволяет говорить, что это её любимый этап. После гонки она рассказала о своём нынешнем состоянии и непростых мыслях журналистам, среди которых был и спецкор «Чемпионата».— Да. Я была сегодня очень злой перед гонкой, потому что некомфортно себя ощущаю, показывая такиерезультаты. В голову лезли всякие мысли и серьёзные решения. Сегодня настраивалась на хорошую стрельбу и работу на дистанционной крейсерской скорости. Удерживать её мне удавалось, так что состояние было неплохое.— Нет, усталости не было. Следуя прошлогоднему опыту, старалась с максимально трезвой головой подойти на последний рубеж и проконтролировать все мышечные ощущения, но я оказалась не в самой выгодной ветровой ситуации.— Я не могу сказать, что могла пройти его лучше. На сегодня показала свой максимум, ту скорость, на которую способна. В прошлом году меня на последнем круге накрывало даже сильнее.— Всё шло по нарастающей от круга к кругу, от гонки к гонке. Следуя уже какому-то опыту, я сегодня иначе проходила отдельные участки трассы. В нынешнем состоянии быстрее я бы точно последний круг не проехала.— Не знаю насчёт других гонок в Антхольце, но сегодня лыжи ехали безупречно.— В принципе, обстановка тут хорошая. Я приехала сегодня с пасмурным настроением, но только увидела солнце, много болельщиков на трибунах, услышала заводную музыку, как настроение поменялось. На старт уже выходила с улыбкой.— Нет, совсем. Наоборот была какая-то злость. Были определённые установки по режиму, в котором я должна вести эту гонку, и я эти установки выполнила.— Не пешком, но в аккуратном темпе. Неправильно говорить, что в гонке можно идти пешком.— Я напрягалась, но прошла всю гонку не на запредельных, а на пороговых скоростях. Важно было не переборщить. У меня была верхняя граница пульса, за которую я старалась не выпадать.— Сложный вопрос. Я вышла на старт, значит была сегодня готова стартовать.