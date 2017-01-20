Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ВАДА
Фото: Reuters
Текст: Александр Круглов

Требуем объяснений. Зачем ВАДА лезет в биатлон?

ВАДА своими ультиматумами покушается на суверенитет IBU. Сохранит ли биатлонная семья свои принципы или сделает Россию изгоем без суда?
20 января 2017, пятница. 09:30. Другие

Покушение ВАДА на демократию


Спортивная составляющая Кубка мира по биатлону вновь уходит во второй план. Главной темой для обсуждения в Антхольце становится не возвращения лидерства Лауры Дальмайер или внезапное пробуждение Ольги Подчуфаровой, а предстоящее расширенное заседание исполкома IBU 21 января. Ещё две недели назад президент IBU Андерс Бессеберг заявил, что доказательств вины упомянутых в докладе Макларена российских спортсменов у него нет и вряд ли расследование будет завершено до конца чемпионата мира, но уже через две недели он вынужден проводить новое собрание и пресс-конференцию по его итогам.

Неужели в «деле Макларена» что-то изменилось? Насколько нам известно, никаких новых обстоятельств и доказательств обнаружено не было и быть этого не могло, однако ВАДА продолжает оказывать давление на Международный союз биатлонистов по всем фронтам. Сейчас агентство требует, в частности, дать объяснения выбора Тюмени в качестве столицы чемпионата мира по биатлону — 2021. Формально на это никаких прав у ВАДА нет. МОК действительно не рекомендовал международным федерациям проводить в России крупные соревнования, однако во всей деятельности, не связанной с Олимпийскими играми, IBU абсолютно независимая от ВАДА и МОК структура, при этом, по словам Бессеберга, абсолютно демократическая.
Однако ВАДА давно уже не согласно с отведённой ему вице-премьером роли «проверятеля мочи» и готово сосредоточить в своих руках функции следователя, судьи и прокурора.

Именно демократическим принципом (на основании голосования членов конгресса) Тюмень и была выбрана столицей чемпионата мира. Однако ВАДА давно уже не согласно с отведённой ему вице-премьером роли «проверятеля мочи» и готово сосредоточить в своих руках функции следователя, судьи и прокурора. С их точки зрения, российский спорт не соответствует кодексу ВАДА и на этом основании не может проводить крупные международные старты, а в случае если IBU не даст должных объяснений, может быть поставлен вопрос о соответствии кодексу самого Международного союза биатлонистов.

Кто приглашён на собрание?


Расширенное собрание исполкома IBU состоится в субботу, 21 января. Поскольку на этот день запланированы две гонки в рамках Кубка мира, начнётся оно ближе к вечеру, а закончиться может и вовсе в ночи. В этом случае обо всех решениях будет объявлено только утром 22 января. Само заседание будет не только внеплановым, но и выходящим за рамки привычного регламента. Помимо членов конгресса, которые в своём большинстве уже съехались в Антхольц, на него приглашены атлеты и представители команд.

Делегацию от России должен возглавить президент СБР Александр Кравцов, который в последние дни активно работал над докладом и презентацией российской позиции, а сегодня прибудет в Антхольц вместе с исполнительным директором Сергеем Костиным. На месте им и предстоит определиться с российскими представителями на встрече. Совершенно точно одним из них станет вице-президент IBU и член исполкома Виктор Майгуров, но его, как и на декабрьской встрече, могут лишить права голоса.

Чем это грозит России?


Как таковой повестки дня этого собрания в данный момент не существует. По крайней мере представители IBU говорят, что не знают о её существовании. Более того, неизвестен и полный состав и формат собрания. Однако не очень верится, что это будет дружеская встреча за чашкой чая, вроде очередного ужина «биатлон-фэмили». Не успокаивающиеся ни на день наши противники во главе с президентом чешской федерации Иржи Гамзой продолжат давить на президента IBU Андерса Бессеберга и будут требовать поставить точку в «деле Макларена» не после чемпионата мира, не на плановом конгрессе в 2018 году, а прямо сейчас.
Делегацию от России должен возглавить президент СБР Александр Кравцов, который в последние дни активно работал над докладом и презентацией российской позиции, а сегодня прибудет в Антхольц вместе с исполнительным директором Сергеем Костиным.

СБР могут под угрозой бойкотов рекомендовать отказаться от чемпионата мира в Тюмени и крупных международных соревнований в ближайшее время. Могут быть приняты и другие санкции, возможность которых рассматривалась в «письме 170 спортсменов», а именно сокращение квоты сборной России в следующем сезоне или уже по ходу этого сезона, отстранение от соревнований всех спортсменов из «списка 31» даже без наличия достаточной доказательной базы. Андерс Бессеберг неоднократно подчёркивал, что любые изменения антидопингового законодательства IBU должны быть утверждены конгрессом и при этом точно не будут иметь обратной силы, согласно одному из основных принципов законодательства.

Однако в последнее время принципы законодательства и юриспруденции и методы ВАДА абсолютно несовместимы. Антидопинговое агентство ведёт себя не как объективный и независимый расследователь, а как гопник в подворотне, который чем больше имеет силы, тем больше готов отнять. Вступать с ним в диалог себе дороже, но хватит ли у IBU и Бессеберга смелости и решительности наплевать на абсурдные требования и продолжать оставаться независимой и демократической организацией?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 6
Теги
ВАДА
Новости. Другие
20 января 2017, пятница
11:59 Кобесов: хотите отстранить лыжников — попробуйте. Но причём здесь легкоатлеты?
11:32 Васильев: с такой стрельбой россиянкам надо на первенстве водокачки выступать
10:48 Хоркина: Россия — великая спортивная держава. Решение Шубенкова мне непонятно
10:39 Ковтун: значит, все проблемы только в голове. Я три сезона срываю соревнования
10:26 Эван из Orica-Scott выиграл четвёртый этап велогонки «Тур Даун Андер»
10:13 Алябьев: пока от выступления российских биатлонисток испытываю чувство стыда
09:24 В результате обрушения крыши конного клуба в Бердске погибли два человека
09:17 Зинченко: игроки «Спартака» вышли на матч с «Диной-дубль» несконцентрированными
09:11 Текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на этапе КМ в Антхольце
09:06 Французы сыграют с исландцами в 1/8 финала чемпионата мира по гандболу
05:19 Глава Ассоциации фигурного катания США выступил за недопуск России на ОИ-2018
01:47 Бьорндален: я подписал письмо против допинга, у других норвежцев — своя позиция
01:31 Глазырина: над «стойкой» надо работать в два раза больше
01:25 Услугина: сама виновата в своих промахах
01:09 Велепец: в промахах украинских биатлонисток виновата старая амуниция
01:01 Свендсен: не подписал письмо против допинга, поскольку сосредоточен на спорте
00:55 Сборная России сыграет со словенцами в 1/8 финала мужского ЧМ по гандболу
00:51 Фуркад: моё доминирование даже меня самого немного пугает
00:47 Шлезингр: не понимаю, почему норвежцы не подписали письмо против допинга
19 января 2017, четверг
23:49 Гараничев стартует 20-м, а Шипулин — 33-м в индивидуальной гонке в Антхольце
23:26 Екимов: 16 гонщиков из доклада Макларена отбыли или отбывают дисквалификацию
22:54 Драчёв: выступление россиянок в индивидуальной гонке даёт хоть какую-то надежду
22:47 Деревень: перед матчем со сборной Бразилии у меня был мандраж
21:53 Лебедева: почему Шубенкова обвиняют в отсутствии патриотизма? Это неуместно!
21:45 Баздырева: «элитный» бегун Дмитриев cыграл ключевую роль в новом фильме ARD
21:26 Карякин проиграл Адбихану, Непомнящий сыграл вничью с Карлсеном в Вейк-ан-Зее
20:56 Домрачева: гонка показала, что могу сражаться и мы на верном пути
20:17 Забелинская победила в гонке по очкам на ЧР по велоспорту на треке
20:00 Рунгальдьер: сейчас все мои друзья и близкие сходят с ума
19:56 Торгованов: у сборной России были проблемы в защите в матче с Бразилией
18:49 Бывший вице-президент ВАДА: ДНК нельзя поделиться во время полового акта
18:44 Сборная России по пляжному футболу не выступит на чемпионате мира—2017
18:37 Шевалье: рада, что сборная Франции показывает силу в каждой гонке
18:35 Дальмайер: три «индивидуалки» за сезон достаточно, больше не надо
18:29 Дальмайер возглавила общий зачёт Кубка мира, Акимова — 10-я
18:21 Подчуфарова: после плохих результатов в голову лезли разные мысли
18:05 Акимова: ходом чувствовала себя хорошо, а вот на стрельбе не получилось
17:46 Дальмайер выиграла индивидуальную гонку в Антхольце, Подчуфарова — восьмая
17:33 Мужская сборная России победила Бразилию на ЧМ по гандболу
17:25 ВАДА разрешило IBU дать объяснения по ЧМ-2021 в Тюмени после 21 января
17:13 Мутко: царапина на какой-то склянке не доказывает, что она вскрывалась
16:41 Шипулин не выступит в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце
16:39 Горбок выбыл до конца чемпионата мира по гандболу из-за рецидива травмы
15:43 Скелетонист Козлов стал третьим на этапе Кубка Европы в Альтенберге
15:42 FIS разрешила временно отстранённым лыжникам РФ тренироваться со сборной
Все новости RSS
Сумеет ли мужская сборная России завоевать золото на этапе КМ по биатлону в Антхольце?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+