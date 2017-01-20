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175 лет назад 2016
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Кубок мира по биатлону, Антон Шипулин
Фото: РИА Новости
Текст: Михаил Чесалин

Кубок мира по биатлону. Время для настоящих снайперов. LIVE

Все события 20 января на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце. Новости, интересные факты, фишки дня и фото — в нашей хронике.
20 января 2017, пятница. 14:30. Другие
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ГОНКИ ДНЯ:
*** 16:15 мск. ОНЛАЙН мужской индивидуальной гонки читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Общий зачёт Кубка мира. Мужчины
Общий зачёт Кубка мира. Женщины

ОНЛАЙН ДНЯ


14:50. В Антхольце спортивные результаты сборной России вполне могут вновь отойти на второй план: вытесняют их ВАДА и пресловутый доклад Макларена. Почему 21 января поклонникам российского спорта вновь придётся замирать у экранов в ожидании новостей с очередного заседания в своём репортаже рассказал корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.

14:40. Ещё за три часа до старта гонки последние 500 метров в гору перед стадионом превратились в сплошной поток болельщиков. Двигаться по нему тяжело, так как его скорость определяется пожилыми немцами.

14:30. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. В Антхольце продолжается шестой этап Кубка мира по биатлону, сегодня на старт индивидуальной гонки выйдут мужчины. Накануне два промаха на четвёртом рубеже отняли у Ольги Подчуфаровой гарантированную победу, и Россия снова осталась без медалей. Надеемся, что нашим мужчинам повезёт больше. «Чемпионат» начинает свой традиционный онлайн дня, начало гонки в 16:15 по московскому времени, не пропустите!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Биатлон Антон Бабиков Антон Шипулин Дмитрий Малышко Евгений Гараничев Максим Цветков Матвей Елисеев
Новости. Другие
20 января 2017, пятница
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12:38 Сноубордисты Тудегешева и Логинов победили на ЧР в параллельном слаломе
11:59 Кобесов: хотите отстранить лыжников — попробуйте. Но причём здесь легкоатлеты?
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09:17 Зинченко: игроки «Спартака» вышли на матч с «Диной-дубль» несконцентрированными
09:11 Текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на этапе КМ в Антхольце
09:06 Французы сыграют с исландцами в 1/8 финала чемпионата мира по гандболу
05:19 Глава Ассоциации фигурного катания США выступил за недопуск России на ОИ-2018
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01:31 Глазырина: над «стойкой» надо работать в два раза больше
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00:55 Сборная России сыграет со словенцами в 1/8 финала мужского ЧМ по гандболу
00:51 Фуркад: моё доминирование даже меня самого немного пугает
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19 января 2017, четверг
23:49 Гараничев стартует 20-м, а Шипулин — 33-м в индивидуальной гонке в Антхольце
23:26 Екимов: 16 гонщиков из доклада Макларена отбыли или отбывают дисквалификацию
22:54 Драчёв: выступление россиянок в индивидуальной гонке даёт хоть какую-то надежду
22:47 Деревень: перед матчем со сборной Бразилии у меня был мандраж
21:53 Лебедева: почему Шубенкова обвиняют в отсутствии патриотизма? Это неуместно!
21:45 Баздырева: «элитный» бегун Дмитриев cыграл ключевую роль в новом фильме ARD
21:26 Карякин проиграл Адбихану, Непомнящий сыграл вничью с Карлсеном в Вейк-ан-Зее
20:56 Домрачева: гонка показала, что могу сражаться и мы на верном пути
20:17 Забелинская победила в гонке по очкам на ЧР по велоспорту на треке
20:00 Рунгальдьер: сейчас все мои друзья и близкие сходят с ума
19:56 Торгованов: у сборной России были проблемы в защите в матче с Бразилией
18:49 Бывший вице-президент ВАДА: ДНК нельзя поделиться во время полового акта
18:44 Сборная России по пляжному футболу не выступит на чемпионате мира—2017
18:37 Шевалье: рада, что сборная Франции показывает силу в каждой гонке
18:35 Дальмайер: три «индивидуалки» за сезон достаточно, больше не надо
18:29 Дальмайер возглавила общий зачёт Кубка мира, Акимова — 10-я
18:21 Подчуфарова: после плохих результатов в голову лезли разные мысли
18:05 Акимова: ходом чувствовала себя хорошо, а вот на стрельбе не получилось
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Сумеет ли мужская сборная России завоевать золото на этапе КМ по биатлону в Антхольце?
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