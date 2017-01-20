Кубок мира по биатлону. Время для настоящих снайперов. LIVE

ГОНКИ ДНЯ:
*** 16:15 мск. ОНЛАЙН мужской индивидуальной гонки читайте ПО ССЫЛКЕ ***
Общий зачёт Кубка мира. Мужчины
Общий зачёт Кубка мира. Женщины
14:50. В Антхольце спортивные результаты сборной России вполне могут вновь отойти на второй план: вытесняют их ВАДА и пресловутый доклад Макларена. Почему 21 января поклонникам российского спорта вновь придётся замирать у экранов в ожидании новостей с очередного заседания в своём репортаже рассказал корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
14:40. Ещё за три часа до старта гонки последние 500 метров в гору перед стадионом превратились в сплошной поток болельщиков. Двигаться по нему тяжело, так как его скорость определяется пожилыми немцами.
14:30. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. В Антхольце продолжается шестой этап Кубка мира по биатлону, сегодня на старт индивидуальной гонки выйдут мужчины. Накануне два промаха на четвёртом рубеже отняли у Ольги Подчуфаровой гарантированную победу, и Россия снова осталась без медалей. Надеемся, что нашим мужчинам повезёт больше. «Чемпионат» начинает свой традиционный онлайн дня, начало гонки в 16:15 по московскому времени, не пропустите!