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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Антон Шипулин — о первой победе в сезоне
Фото: РИА Новости
Текст: Александр Круглов

Шипулин: я люблю себя поесть

Антон Шипулин — о самоедстве и мотивации, горах, которые убивают соперников, жертве эстафетой ради чемпионата мира и отношениях с тренерами.
20 января 2017, пятница. 20:00. Другие
Антхольц продолжает оставаться счастливым местом для лучшего российского биатлониста. Пять из своих девяти побед за карьеру он одержал именно в Южном Тироле, а сегодня переломил неудачные взаимоотношения с индивидуальными гонками и сразу же угодил в объятия болельщиков, поздравивших Антона. После официальной пресс-конференции спецкор «Чемпионата» пообщался со счастливым победителем.

Парень не промах! Как Шипулин выиграл долгожданное золото

— Мне кажется, после такого вы просто обязаны остаться в спорте до чемпионата мира — 2020 и взять здесь своё?
— Никто не знает, как я себя буду чувствовать после Олимпийских игр и будет ли у меня мотивация, поэтому сейчас ничего обещать не могу.

— А будете ли вы бежать в завтрашней эстафете?
— Эстафету я пропускаю, а в воскресенье побегу масс-старт. Мы приняли это решение с личным тренером уже давно. Нам надо немного восстановиться, и не стоит три дня подряд бежать в горах. У нас уже есть определённая наработка к чемпионату мира. Надо начинать тренироваться прямо сейчас, потому что потом будет поздно. Поэтому мы решили пожертвовать эстафетой ради подготовки.

— Почему вы говорите, что Мартен сделал вам подарок. Мне кажется, вы сами его обыграли, ведь стрельба — такая же часть биатлона?
— Мы все видим, как в этом году Мартен бегает, сколько у него побед. Я, конечно, шучу, понимаю, что это биатлон, и я очень много подарков в своей жизни преподнёс соперникам, ошибаясь на последних и других рубежах. Но этим я хотел подчеркнуть лишь то, что очень доволен, что обыграл сегодня Фуркада.
— Сегодня была дуэль двух специалистов. Специалист по Антхольцу Шипулин победил специалиста по индивидуальным гонкам Фуркада. Что важнее в таком противостоянии — вид гонки или место?
— Конечно, мне всегда приятно бегать здесь. Сегодняшняя гонка показала, что можно и нелюбимую дисциплину выиграть в любимом месте. Я неплохо себя чувствовал, мы провели хорошую работу над ошибками с тренером. Я рад, что сегодня сошлись все звёзды и я сумел выиграть. Но не надо расслабляться, впереди очень серьёзные соревнования. Постараюсь проанализировать сегодняшнюю гонку, забыть о ней и готовиться дальше.

— Сложно было прийти в себя после проигрыша в преследовании Крчмаржу?
— Да, я люблю себя поесть, погрызть, и пару дней точно было тяжело с этим справиться, потому что я долго не мог осознать, что проиграл тактически. Я рад, что это дало мне толчок мотивации. Я чуть-чуть разозлился на самого себя, потому что, кроме меня, в этом никто не виноват. Мне стало обидно, я стал жёстче к себе относиться, больше от себя требовать. Это немного помогло в сегодняшней гонке.

— Правда, что снег здесь более медленный и поэтому наши биатлонисты хорошо выступают в Антхольце?
— Я бы не сказал, что он совсем медленный. В этом году у нас уже была такая ситуация со снегом. Но могу сказать, что сервис-бригада справилась сегодня отлично и я доволен её работой.

— Можете сравнить нынешние ощущения с тем, что чувствовали в Антхольце в прошлые годы?
— Я могу сказать, что горы играют мне на руку. Дело не в том, что я лучше чувствую себя здесь, а соперники — хуже. Высота 1700 метров над уровнем моря вызывает сильную гипоксию. Спортсмен, который плохо переносит горы, всегда страдает. Я горы переношу хорошо, и мне здесь намного легче, чем соперникам. Думаю, ситуация связана с этим фактором, который даёт мне преимущество. Можно помимо Антхольца вспомнить другой высокогорный этап — в Поклюке, где меня не душит, а других соперников вырубает хорошо.

— Хохфильцен, где пройдёт чемпионат мира, для вас низковат?
— Там более равнинная ситуация, около 900 метров над уровнем моря. Я считаю, что многие соперники бегают на такой высоте здорово.

— Что за петиции пишут болельщики в вашу поддержку? Неужели вас в сборной обижают?
— Это неправда. Мы в хороших отношения со всеми спортсменами и тренерами.

— Вам когда-нибудь доводилось бегать в Антхольце три гонки подряд?
— Да. Не могу точно вспомнить, но мы не раз бегали в пятницу, субботу и воскресенье.

— Но среди них точно не было гонок на 20 и 15 км?
— Да, это очень жёсткая связка. Не зря многие сильные спортсмены пропускают один из стартов. Я знаю, что Мартен Фуркад тоже решил отказаться от эстафеты, потому что в горах можно себе навредить лишними стартами. Если недовосстановиться, то потом начинать тренироваться на фоне усталости не очень хорошо.

— Эмоционально проще пропустить эстафету или личную гонку?
— Конечно, хочется бежать эстафету. Все знают, как мне хорошо даются эстафеты, как я люблю отыгрывать позиции на четвёртых этапах, но здесь я понимаю, что нужно чем-то пожертвовать, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира.
Сегодняшняя гонка показала, что можно и нелюбимую дисциплину выиграть в любимом месте. Я неплохо себя чувствовал, мы провели хорошую работу над ошибками с тренером.

— Не было досады в Рупольдинге, когда уступили норвежцам на последних метрах? Ведь будь вы на месте Бабикова, столько бы не проиграли.
— Все немного разочаровались, потому что уже поверили, что можем выиграть. Но я также разочаровался и из-за проигрыша в преследовании. Терять медали на последних метрах всегда неприятно, но биатлон тем и интересен, что всё решается после финишной черты, а до этого нужно быть максимально собранным.

— Правда, что в преследовании вас вели по впереди идущему Свендсену и не говорили отставание от Крчмаржа?
— Тренеры кричали, что Свендсен впереди и близко, но тут была и моя ошибка. Я видел его, погнался за ним, а надо было пораньше оглянуться. Я видел, что у меня отрыв около четырёх секунд на предпоследнем спуске, и не думал, что Крчмарж сможет меня догнать. Когда увидел его на финишной прямой, был ошарашен. Трибуны и зрители так кричали, что я ничего не видел вокруг и очень удивился, когда он выскочил из-за спины.
Терять медали на последних метрах всегда неприятно, но биатлон тем и интересен, что всё решается после финишной черты, а до этого нужно быть максимально собранным.

— На чемпионате мира у вас есть предварительные договорённости по расстановкам по этапам?
— Это больше вопрос к тренерам. После Рупольдинга, думаю, я буду бегать только четвёртый этап. Но тренеры тоже молодцы в этом плане. Они мне объяснили, почему поставили меня на второй этап, и в этом моменте были правы. Неизвестно, что будет на чемпионате мира. Не дай бог, я заболею или по какой-то причине буду вынужден пропустить эстафету, а никто, кроме меня, не бегал четвёртый этап. К нему надо готовиться эмоционально и морально. Мне тренеры объяснили ситуацию, и я согласился. Для меня не так важно, какой этап эстафеты бежать. Я, как солдат, готов бежать любой этап, но хочу при этом добиваться лучшего результата для команды.

— Завтра состоится собрание IBU по поводу доклада Макларена, в котором могут принять участие и спортсмены. Вы бы хотели там присутствовать?
— Меня пока не приглашали, но я обязательно подумаю об этом и поговорю с руководством.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Антон Шипулин Биатлон
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