Шипулин: я люблю себя поесть

Сегодняшняя гонка показала, что можно и нелюбимую дисциплину выиграть в любимом месте. Я неплохо себя чувствовал, мы провели хорошую работу над ошибками с тренером.

Терять медали на последних метрах всегда неприятно, но биатлон тем и интересен, что всё решается после финишной черты, а до этого нужно быть максимально собранным.

Антхольц продолжает оставаться счастливым местом для лучшего российского биатлониста. Пять из своих девяти побед за карьеру он одержал именно в Южном Тироле, а сегодня переломил неудачные взаимоотношения с индивидуальными гонками и сразу же угодил в объятия болельщиков, поздравивших Антона. После официальной пресс-конференции спецкор «Чемпионата» пообщался со счастливым победителем.— Никто не знает, как я себя буду чувствовать после Олимпийских игр и будет ли у меня мотивация, поэтому сейчас ничего обещать не могу.— Эстафету я пропускаю, а в воскресенье побегу масс-старт. Мы приняли это решение с личным тренером уже давно. Нам надо немного восстановиться, и не стоит три дня подряд бежать в горах. У нас уже есть определённая наработка к чемпионату мира. Надо начинать тренироваться прямо сейчас, потому что потом будет поздно. Поэтому мы решили пожертвовать эстафетой ради подготовки.— Мы все видим, как в этом году Мартен бегает, сколько у него побед. Я, конечно, шучу, понимаю, что это биатлон, и я очень много подарков в своей жизни преподнёс соперникам, ошибаясь на последних и других рубежах. Но этим я хотел подчеркнуть лишь то, что очень доволен, что обыграл сегодня Фуркада.— Конечно, мне всегда приятно бегать здесь. Сегодняшняя гонка показала, что можно и нелюбимую дисциплину выиграть в любимом месте. Я неплохо себя чувствовал, мы провели хорошую работу над ошибками с тренером. Я рад, что сегодня сошлись все звёзды и я сумел выиграть. Но не надо расслабляться, впереди очень серьёзные соревнования. Постараюсь проанализировать сегодняшнюю гонку, забыть о ней и готовиться дальше.— Да, я люблю себя поесть, погрызть, и пару дней точно было тяжело с этим справиться, потому что я долго не мог осознать, что проиграл тактически. Я рад, что это дало мне толчок мотивации. Я чуть-чуть разозлился на самого себя, потому что, кроме меня, в этом никто не виноват. Мне стало обидно, я стал жёстче к себе относиться, больше от себя требовать. Это немного помогло в сегодняшней гонке.— Я бы не сказал, что он совсем медленный. В этом году у нас уже была такая ситуация со снегом. Но могу сказать, что сервис-бригада справилась сегодня отлично и я доволен её работой.— Я могу сказать, что горы играют мне на руку. Дело не в том, что я лучше чувствую себя здесь, а соперники — хуже. Высота 1700 метров над уровнем моря вызывает сильную гипоксию. Спортсмен, который плохо переносит горы, всегда страдает. Я горы переношу хорошо, и мне здесь намного легче, чем соперникам. Думаю, ситуация связана с этим фактором, который даёт мне преимущество. Можно помимо Антхольца вспомнить другой высокогорный этап — в Поклюке, где меня не душит, а других соперников вырубает хорошо.— Там более равнинная ситуация, около 900 метров над уровнем моря. Я считаю, что многие соперники бегают на такой высоте здорово.— Это неправда. Мы в хороших отношения со всеми спортсменами и тренерами.— Да. Не могу точно вспомнить, но мы не раз бегали в пятницу, субботу и воскресенье.— Да, это очень жёсткая связка. Не зря многие сильные спортсмены пропускают один из стартов. Я знаю, что Мартен Фуркад тоже решил отказаться от эстафеты, потому что в горах можно себе навредить лишними стартами. Если недовосстановиться, то потом начинать тренироваться на фоне усталости не очень хорошо.— Конечно, хочется бежать эстафету. Все знают, как мне хорошо даются эстафеты, как я люблю отыгрывать позиции на четвёртых этапах, но здесь я понимаю, что нужно чем-то пожертвовать, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира.— Все немного разочаровались, потому что уже поверили, что можем выиграть. Но я также разочаровался и из-за проигрыша в преследовании. Терять медали на последних метрах всегда неприятно, но биатлон тем и интересен, что всё решается после финишной черты, а до этого нужно быть максимально собранным.— Тренеры кричали, что Свендсен впереди и близко, но тут была и моя ошибка. Я видел его, погнался за ним, а надо было пораньше оглянуться. Я видел, что у меня отрыв около четырёх секунд на предпоследнем спуске, и не думал, что Крчмарж сможет меня догнать. Когда увидел его на финишной прямой, был ошарашен. Трибуны и зрители так кричали, что я ничего не видел вокруг и очень удивился, когда он выскочил из-за спины.— Это больше вопрос к тренерам. После Рупольдинга, думаю, я буду бегать только четвёртый этап. Но тренеры тоже молодцы в этом плане. Они мне объяснили, почему поставили меня на второй этап, и в этом моменте были правы. Неизвестно, что будет на чемпионате мира. Не дай бог, я заболею или по какой-то причине буду вынужден пропустить эстафету, а никто, кроме меня, не бегал четвёртый этап. К нему надо готовиться эмоционально и морально. Мне тренеры объяснили ситуацию, и я согласился. Для меня не так важно, какой этап эстафеты бежать. Я, как солдат, готов бежать любой этап, но хочу при этом добиваться лучшего результата для команды.— Меня пока не приглашали, но я обязательно подумаю об этом и поговорю с руководством.