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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Что показали в фильме «Икар». Григорий Родченков обвиняет Кремль и Путина
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Шитихин

Солнце растопило мозг. Почему скандальный фильм «Икар» ни о чём

Секретные туннели, грязная моча, необъяснимые смерти, громкое заявление – фильм «Икар» обошёлся без сенсаций и проиграл расследованиям ARD.
21 января 2017, суббота. 10:30. Другие
«…во время перелёта в Элладу Икар окончательно увлёкся полётом и забыл наставления отца. Он поднялся слишком высоко, и солнце растопило воск, скреплявший крылья Икара. Юноша камнем упал вниз и погиб».

На фестивале независимого кино «Сандэнс» в американском Парк-Сити состоялась премьера фильма Брайана Фогеля «Икар». Главным героем документальной ленты стал бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, интервью которого в мае 2016 года изданию «Нью-Йорк Таймс» привело к созданию независимой комиссии ВАДА под руководством канадского профессора Ричарда Макларена. Фогель сделал словно два разных фильма — задумал одно, а получилось другое.

Что такое «Икар»?


Брайан Фогель, которому сейчас 42 года, – режиссёр начинающий. По сути, в его портфолио практически нет фильмов. Эту ситуацию он решил исправить, сняв картину, в которой он пробовал бы на себе действие запрещённых в спорте препаратов. Для чего? Чтобы улучшить спортивные результаты и при этом не попасться в руки антидопинговых органов. Фогель – велосипедист-любитель, потому пытался улучшить показатели именно в велоспорте.

Изначально Фогель хотел снять ленту о документальном расследовании в стиле «Двойной порции» — фильма, который вышел в 2004-м и показывал, как главный герой решил разоблачить индустрию быстрого питания, обманывающую конечного потребителя в плане качества продуктов с целью наживы. Для этого режиссёр и исполнитель главной роли Морган Сперлок ежедневно трижды в день в течение месяца питался фастфудом, поправился на 11 кг и серьёзно «посадил» печень.

Фогель стремился доказать, что с помощью допинга может намного больше тренироваться, но Лэнсом Армстронгом никогда в плане результатов не станет. Об этом – первая часть почти двухчасового фильма. Инъекции, переливания крови, таблетки и всё такое. Чтобы не показаться зрителям профаном, режиссёр обратился к эксперту USADA Дону Кэтлину, а тот посоветовал проконсультироваться с Григорием Родченковым. Фогель искал человека с «низкими этическими стандартами» и нашёл его. Дело было два года назад после Игр-2014 в Сочи.
«Икар» усиленно подводит зрителей к мысли, что все тёмные схемы, о которых рассказывает Родченков, придумал лично президент России Владимир Путин.

Переписка и консультации переросли в общение по «скайпу» и телефону. Из обычного консультанта Родченков превратился в главного поставщика фактуры для фильма. Да и в главного героя тоже. Фогель вовремя сообразил, что нужно сместить акценты. И во второй части Родченков предстаёт тем, кем его описывают многочисленные критики: «аморальным доктором», «невероятно коррумпированным персонажем», «создателем допинговой программы».

И сюжет строится вокруг переживаний Родченкова о собственной безопасности. Оказалось, что именно Фогель, когда узнал о том, что знает российский профессор, уговорил его сбежать в США.

Что в нём сенсационного?


Никаких сенсаций в «Икаре» нет. Да, Родченков сказал о том, что «не верю в победу на Олимпиаде без фармакологии». Но это не сенсация, просто очередное громкое заявление. В мире, наверное, и нет человека, который наивно полагает, что профессиональные спортсмены обходятся без помощи медицины. Другой вопрос, что есть разрешённые способы, а есть запрещённые.

По большому счёту, вторая половина «Икара» — пересказ того самого интервью Родченкова, только в телевизионной версии. К дыркам в стене антидопинговой лаборатории в Сочи, через которые «грязная» моча заменялась на «чистую», и агентам-сантехникам ФСБ добавились ещё и секретные туннели, которые, оказывается, проложены прямо под лабораторией.
Вряд ли на основе «Икара» ВАДА будет создавать новые комиссии. Всё, что Родченков знал, он уже рассказал профессору Макларену, а тот представил два доклада.

Эти туннели и вмешательство ФСБ – второй уровень допинговой программы. А первый, как охотно рассказывает Родченков, – поставка запрещённых препаратов спортсменам, инструкции по их применению и быстрому выводу из организма. Столь же охотно Родченков сравнивает себя с сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом, о судьбе которого снят фильм «Сноуден». И постоянно повторяет, что указания ему в негласной форме следовали от министерства спорта, а, стало быть, были санкционированы Кремлём.

Вообще, «Икар» усиленно подводит зрителей к мысли, что все тёмные схемы, о которых рассказывает Родченков, придумал лично президент России Владимир Путин ради победы национальной команды на Олимпиаде.

Чем это грозит России?


В финале фильма говорится, что Россия, в которой была придумана и осуществлена на государственном уровне допинговая программа, совсем скоро примет чемпионат мира по футболу, а также отправит команду на ближайшие Олимпийские игры. Подтекст понятен: раз страна продолжает отстаивать свою невиновность, надо предпринимать какие-то действия.


Очевидно, что Фогель, получив от Родченкова много информации и изменив структуру фильма, построил вторую часть по заказу. «Кремль», «Путин», «ФСБ», «допинг» — всё, что нужно для раскрутки. Возможно, для остроты сюжета велогонщику-любителю следовало бы обратиться к Дэну Брауну. Тогда цепочка Путин – Мутко – Родченков – спортсмены была бы более красиво придумана.
Если отбросить в сторону все попытки представить Родченкова как человека, оказавшегося в тяжёлой ситуации, жизни которого угрожает опасность, то показан-то он преступником.

Поскольку никаких новых фактов в фильме нет, вряд ли на основе «Икара» ВАДА будет создавать новые комиссии. Всё, что Родченков знал, он уже рассказал профессору Макларену, а тот представил два доклада. В сравнении с Хайо Зеппельтом и его фильмами на ARD «Икар» проигрывает. Но на массового зрителя может оказать влияние, поскольку правильно направленные слова о допинге, да ещё с рассказами о попытке самоубийства и подобранным видеорядом действуют больше, чем просто слова и доклады.

То есть те, кто его увидит и не будет пытаться анализировать, будут думать, что в российском спорте вообще нет чистых атлетов. Этим людям выйти бы за рамки того, что навязывается, и понять: если так говорить про российский спорт, то же самое можно сказать и спорте мировом. И ещё. Если отбросить в сторону все попытки представить Родченкова как человека, оказавшегося в тяжёлой ситуации, жизни которого угрожает опасность, то показан-то он преступником.

Тем человеком, который подставил сотни и тысячи спортсменов, жизни и карьеры которых тоже оказались под угрозой.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Допинг Сочи-2014
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