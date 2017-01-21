Кубок мира по биатлону. Масс-старт. Снова стою одна. LIVE

ГОНКИ ДНЯ:
*** 15:30 мск. ОНЛАЙН женского масс-старта читайте ПО ССЫЛКЕ ***
*** 17:15 мск. ОНЛАЙН мужской эстафеты читайте ПО ССЫЛКЕ ***
Общий зачёт Кубка мира. Мужчины
Общий зачёт Кубка мира. Женщины
14:30. За час до гонки вспомним состав сборной России на женский масс-старт. Нашу команду будет представлять одинокая Татьяна Акимова, стартующая под 10-м номером. Ольга Подчуфарова, удачно выступив в индивидуальной гонке, также заслужила право принять участие в гонке с общего старта, но решила от этого отказаться, чтобы лучше подготовиться к воскресной эстафете. Ознакомиться с полным стартовым списком вы можете по этой ссылке.
14:20. В соседнем с Антхольцем Тоблахе — местном лыжном центре — ещё сохранились анонсы «Тур де Ски» и Кубка мира по лыжным гонкам. Именно в Тоблахе две недели назад Сергей Устюгов одержал пятую победу кряду.
14:10. Биатлонная скульптура, которую организаторы спешно готовили к старту итальянского этапа, вчера приобрела окончательный вид.
14:00. Женская сборная Италии на домашнем этапе очень активна: Федерика Санфилиппо успела завоевать одну награду, команда — провести специальную презентацию, а Доротея Вирер — ещё и пресс-конференцию. Поможет ли это девушкам и дальше радовать своих болельщиков на трассе — узнаем в сегодняшнем масс-старте и завтрашней эстафете.
13:50. Ну а на чемпионате мира в 2017-м, хочется верить, наконец-то взойдёт звезда Антона Шипулина. Почему он не мог не победить во вчерашней индивидуальной гонке, разобрался корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
13:40. «Пьяная палатка» в Антхольце пока пуста, но изображение на ней напоминает, что уже в 2020 году здесь пройдёт чемпионат мира по биатлону.
13:30. Приветствуем вас, уважаемые любители биатлона. Сегодня в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце пройдут две гонки: женский масс-старт и мужская эстафета. Для сборной России они обе — особенные. В масс-старте в третий раз подряд выступит лишь одна россиянка, а в эстафете у нас не побежит Антон Шипулин. Что же, тем интереснее будет биатлон. «Чемпионат» начинает свой традиционный онлайн дня, мы расскажем обо всём самом интересном, что будет происходить на биатлонном стадионе и рядом с ним. Начало первой гонки в 15:30 по московскому времени. Не пропустите!