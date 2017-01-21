Три раза не воин. Одинокая Акимова снова проиграла масс-старт

Чайная ложка мёда

Быстрее только Америка

Все, кроме Акимовой

Жирная оплывшая точка

Самое неожиданное

В третий разв гордом одиночестве представляла Россию в масс-старте. Такого конфуза в нашей сборной определённо не было никогда.Хотя ложка мёда в этой бочке с непонятной и дурно пахнущей субстанцией всё-таки была: на сей раз у нас могла быть вторая спортсменка –, но она отказалась от старта ради экономии сил для будущих побед. То есть невелика ложка. Чайная.Акимова в двух предыдущих масс-стартах заняла 10-е и 13-е места – повода для особых надежд тут не было. Гонку россиянка начинала с четвёртой линии и с номером 10. Яркое солнце, лёгкий мороз, полные трибуны – всё располагало к отличному биатлону. Всё, кроме заседания специальной комиссии IBU, которое проходило в это же время, но в другом месте. Там какие-то люди в очередной раз решали, как сильно и по какому месту карать российский биатлон. Или как сильно миловать.Акимова сразу же подтянулась к лидерам. На первой контрольной отсечке она уже была третьей, устроившись за спинами. Финка немедленно придумала себе побег, но её не отпустили. Акимова как-то уж очень спокойно работала с лидерами, а на огневой рубеж вообще закатилась первой.Стреляла Татьяна быстро и точно. Быстрее сработала только американка, она и опередила россиянку на пару секунд.– все отправились на штрафной круг, а Дорен-Абер с Мякяряйнен даже задержались в два раза дольше.В итоге образовалась семёрка лидеров, которую очень быстро возглавила Акимова. За ней катили, а фавориты в середине пелотона сокращали отставание. Максимально близко удалось подобраться только Дальмайер, она приехала на стрельбище в 20 секундах от россиянки, и вне первой десятки. А уехала с него третьей. Все лидеры намазали. Все, кроме Акимовой. Россиянка покинула рубеж уверенным лидером, от Дальмайер и итальянкиеё отделяли 15 секунд. Вирер выскочила со штрафного круга четвёртой. Мякяряйнен и Дорен-Абер обошлись без ошибок.Скорость Акимова держать не могла, да этот факт и не мог быть удивительным. На отсечке 6,1 км все ближайшие преследователи отыграли у россиянки примерно 10 секунд, через километр от её преимущества не осталось и следа. Акимова наверняка делала ставку на стрельбу и не собиралась работать в чужом темпе. На рубеж Татьяна и Лаура пришли вместе.И там Акимова сразу же промазала. А потом ещё раз. На этом в короткой истории борьбы России за медали масс-старта можно было ставить жирную оплывшую точку. Два штрафных круга стоили Татьяне минуты и отбросили её на 16-е место. Лидировала Дальмайер, и лидировала очень уверенно: идущую второй немку Хорхлер, вроде бы, можно было во внимание не брать, зато дальше отставание от Лауры яростно рвали Мякяряйнен и Коукалова. И этот факт лишал Дальмайер шанса на промах.Перед заключительной стрельбой немка имела ровно полминуты преимущества над чешкой и финкой. И первым же выстрелом промахнулась. Интрига ожила, а немка промазала ещё раз. Теперь всё зависело от её соперниц и их желания сделать Лауре подарок. Мякяряйнен смазала последний выстрел, а Коукалова обошлась без промахов.Чешка полетела на дистанцию, преследуемая немкой Хорхлер. У неё вряд ли было много шансов «отобедать» Габриэлой на последнем круге. Скорее, можно было поверить, что это сделает Дальмайер. Однако внезапно оказалось, что сил у Коукаловой осталось не так много. Хорхлер вцепилась в неё мёртвой хваткой, а Дальмайер сразу же отыграла пяток секунд. С тройкой призёров всё было ясно.За 500 метров до финиша Лаура достала дуэт лидеров. Теперь могло произойти всё что угодно, и произошло самое неожиданное: Хорхлер рванула вперёд и оставила чешку с носом. И пока Коукалова утирала оставленный нос, её обогнала и Дальмайер. Чешка смирилась, бросила бороться и финишную черту пересекла, имитируя бегущую черепаху. Ну а победительница, кстати, попала в масс-старт лишь благодаря отказу Подчуфаровой.Акимова, допустившая один промах на четвёртом рубеже, гонку закончила 16-й. Отрицательная динамика её выступлений в масс-старте сохранилась.